8. 5.
Film

Nenechte si ujít: Opulentně stylizované Bouřlivé výšiny či hororový příběh z Irska

Jaroslav Totušek

Literární klasika Emily Brontëové v obrazově působivé filmové adaptaci, horor Hokum odehrávající se na odlehlém irském venkově, koncert průkopníků věčně veselé elektroniky, divadelní dokument o legendárním šachovém souboji mezi člověkem a strojem i výstava křehkých maleb Šimona Vahaly.

Streamovačky: Bouřlivé výšiny (HBO Max)

Jacob Elordi a Margot Robbie ve filmu Bouřlivé výšiny.Foto: HBO

Nestárnoucí příběh z pera Emily Brontëové o lásce, jež vzdorovala všem pravidlům, režisérka Emerald Fennellová pojala po svém. Do role Heathcliffa obsadila Jacoba Elordiho, zatímco Catherine ztvárňuje Margot Robbie. Vášeň, která mezi nimi v nehostinné krajině yorkshirských vřesovišť vzplane navzdory osudu, stojí v centru vyprávění o silném, ale destruktivním vztahu. To vše zahaleno do ohromujících kostýmů a okořeněno tělesností. Film navazuje na knižní předlohu, zároveň se ale snaží její příběh číst novou optikou: jako studii posedlosti, traumatu a společenských bariér. Fennellová zdůrazňuje temnější, až gotickou atmosféru a nechává vyniknout emocím, takže je novinka místo klasické romance spíše působivou psychologickou studií.

Hurricanes Flyers Hockey

Vladař je na hraně vyřazení, Philadelphia s Carolinou opět prohrála

Hokejisté Philadelphie podlehli ve 2. kole play off NHL doma Carolině 1:4 a v sérii prohrávají 0:3. Daniel Vladař inkasoval čtyřikrát z z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací soutěži všech sedm utkání a dělí je jediné vítězství od postupu do finále Východní konference.

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským dronům po celé zemi

Emirátská protivzdušná obrana zasahuje po celé zemi proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu, uvedlo ministerstvo obrany na síti X. Írán na Spojené arabské emiráty útočil i v pondělí a úterý. Jednalo se o první útoky od začátku příměří, které utlumilo konflikt v oblasti Perského zálivu.

Mysleli, že největším strašákem je kofein. Vědce nyní v kávě zaskočily jiné látky a jejich účinky

Mysleli, že největším strašákem je kofein. Vědce nyní v kávě zaskočily jiné látky a jejich účinky

Ranní káva znamená pro většinu lidí hlavně kýženou dávku energie. Nový výzkum ale naznačuje, že její vliv může být mnohem hlubší. Vědci totiž poprvé detailně popsali, co pravidelné pití kávy dělá se střevy, mozkem i lidskou psychikou. Výsledky překvapily i samotné výzkumníky: ukázalo se totiž, že rozdíl nedělá jen kofein, ale i látky, kterým dosud věda nevěnovala tolik pozornosti.

