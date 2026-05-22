Přeskočit na obsah
Benative
22. 5. Emil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Nenechte si ujít: Oddechová krimi Berlín a Dáma s hranostajem či koncert Johna 5

Jaroslav Totušek

Filmová sci-fi Mandalorian a Grogu, druhá řada seriálu ze světa krimi Papírový dům, v němž se zloděj Berlín a jeho parta pokouší ukrást da Vinciho obraz, koncert amerického kytaristy a spolupracovníka Marilyna Mansona, nové nastudování groteskní satiry inspirované rokem 1948 v Československu či výstava obrazů zachycujících lidské postavy i další organismy ve fázi proměny.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Streamovačky: Berlín a Dáma s hranostajem (Netflix)

Pedro Alonso jako zloděj Berlín a Tristán Ulloa v roli jeho parťáka Damiána v seriálu Berlín a Dáma s hranostajem.
Pedro Alonso jako zloděj Berlín a Tristán Ulloa v roli jeho parťáka Damiána v seriálu Berlín a Dáma s hranostajem.Foto: Netflix

Charismatický zloděj Berlín a jeho šikovná parta dobrosrdečných ničemů se vracejí na scénu. Spin-off ze světa krimi seriálu Papírový dům navazuje na tři roky starou první řadu seriálu Berlín. Děj se tentokrát přesouvá do prosluněné Sevilly, kde Berlín dostane od místního šlechtice zakázku na krádež cenného obrazu Leonarda da Vinciho. Jenže když okradete zloděje, nejste přece zloděj, rozhodne se Berlín a rozehraje napínavou hru plnou napětí a adrenalinu. V hlavní roli se vrací Pedro Alonso, kterému sekundují známé tváře z první řady, včetně Michelle Jennerové, Tristána Ulloy, Begoñi Vargasové nebo Julia Peñi Fernándeze. Kde byl Papírový dům napínavé a často drásavé drama, tam je Berlín odlehčená krimi s melodramatickými vsuvkami.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Turkey's main opposition Republican People's Party leader Ozgur Ozel addresses the media in Ankara
Turkey's main opposition Republican People's Party leader Ozgur Ozel addresses the media in Ankara
Turkey's main opposition Republican People's Party leader Ozgur Ozel addresses the media in Ankara

Turecký soud zbavil funkce předsedu opoziční strany CHP, ta se odvolala

Soud v Ankaře ve čtvrtek zrušil výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Předsedu Lidové republikánské strany (CHP) Özgüra Özela má podle soudu nahradit jeho předchůdce Kemal Kiliçdaroglu. Představitel poslaneckého klubu CHP verdikt označil za pokus o převrat prostřednictvím justice.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Schůze vlády, Tomio Okamura
Schůze vlády, Tomio Okamura

Spor kvůli ebole štěpí vládu. Okamura ukázal na „viníka“, mluví o ohrožení země

Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.

Americký prezident Donald Trump. Foto z 2. května 2026.
Americký prezident Donald Trump. Foto z 2. května 2026.
Americký prezident Donald Trump. Foto z 2. května 2026.

Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5000 vojáků

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.

Germany Munich Security Conference
Germany Munich Security Conference
Germany Munich Security Conference

USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského impéria Gaesa. Rubio ji označil za hrozbu

Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.

Reklama
FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United
FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United
FA Cup - Quarter Final - West Ham United v Leeds United

Pro Součka se rýsuje zázračný příběh. West Hamu jinak hrozí problémy obřích rozměrů

Kladiváři zírají do hluboké propasti. Záchranu před pádem z anglické Premier League už si fotbalisté West Hamu United nejsou schopni zajistit vlastními silami. Před posledním zápasem jsou v kritické situaci a musejí spoléhat na cizí pomoc. Pokud by skutečně přišla, prožila by celá fotbalová Anglie zázračný a symbolický příběh. A sportovní tragédii by kousal Tottenham.

Reklama
Reklama
Reklama