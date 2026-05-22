Nenechte si ujít: Oddechová krimi Berlín a Dáma s hranostajem či koncert Johna 5

Filmová sci-fi Mandalorian a Grogu, druhá řada seriálu ze světa krimi Papírový dům, v němž se zloděj Berlín a jeho parta pokouší ukrást da Vinciho obraz, koncert amerického kytaristy a spolupracovníka Marilyna Mansona, nové nastudování groteskní satiry inspirované rokem 1948 v Československu či výstava obrazů zachycujících lidské postavy i další organismy ve fázi proměny.
Streamovačky: Berlín a Dáma s hranostajem (Netflix)
Charismatický zloděj Berlín a jeho šikovná parta dobrosrdečných ničemů se vracejí na scénu. Spin-off ze světa krimi seriálu Papírový dům navazuje na tři roky starou první řadu seriálu Berlín. Děj se tentokrát přesouvá do prosluněné Sevilly, kde Berlín dostane od místního šlechtice zakázku na krádež cenného obrazu Leonarda da Vinciho. Jenže když okradete zloděje, nejste přece zloděj, rozhodne se Berlín a rozehraje napínavou hru plnou napětí a adrenalinu. V hlavní roli se vrací Pedro Alonso, kterému sekundují známé tváře z první řady, včetně Michelle Jennerové, Tristána Ulloy, Begoñi Vargasové nebo Julia Peñi Fernándeze. Kde byl Papírový dům napínavé a často drásavé drama, tam je Berlín odlehčená krimi s melodramatickými vsuvkami.
Streamovačky: Berlín a Dáma s hranostajem (Netflix)
Charismatický zloděj Berlín a jeho šikovná parta dobrosrdečných ničemů se vracejí na scénu. Spin-off ze světa krimi seriálu Papírový dům navazuje na tři roky starou první řadu seriálu Berlín. Děj se tentokrát přesouvá do prosluněné Sevilly, kde Berlín dostane od místního šlechtice zakázku na krádež cenného obrazu Leonarda da Vinciho. Jenže když okradete zloděje, nejste přece zloděj, rozhodne se Berlín a rozehraje napínavou hru plnou napětí a adrenalinu. V hlavní roli se vrací Pedro Alonso, kterému sekundují známé tváře z první řady, včetně Michelle Jennerové, Tristána Ulloy, Begoñi Vargasové nebo Julia Peñi Fernándeze. Kde byl Papírový dům napínavé a často drásavé drama, tam je Berlín odlehčená krimi s melodramatickými vsuvkami.
Film: Mandalorian a Grogu, česká premiéra 21. května
Mandalorian, úspěšný seriál ze světa Star Wars, vlil sáze novou krev do žil a získal si miliony fanoušků po celém světě. Celovečerní snímek Mandalorian a Grogu nyní navazuje na příběh osamělého lovce odměn Dina Djarina, kterého znovu ztvární Pedro Pascal, i jeho malého společníka Grogua. Děj se odehrává po pádu Impéria, v období, kdy se galaxie pokouší znovu nastolit řád, zatímco zbytky starých sil dál představují pro galaxii obrovskou hrozbu. Režie se ujal Jon Favreau, jeden z hlavních tvůrců moderní televizní éry Star Wars, na produkci se podílí také Dave Filoni. Tvůrci chtějí dle svých slov zachovat styl seriálu, ale zároveň nabídnout výrazně velkolepější filmový rozměr plný efektů.
Hudba: John 5, Rock Café, Praha, 27. května
Americký kytarista John 5 patří už řadu let k nejvýraznějším osobnostem tzv. tvrdé hudby. Hudebník, který spolupracoval s ikonami jako Rob Zombie nebo Marilyn Manson, se přijíždí představit i pražskému publiku. Se svou kapelou The Creatures nabídne koncert, jenž propojí metalovou energii s mimořádnou technickou virtuozitou. John 5 rád míchá tvrdou muziku s poměrně nečekanými hudebními žánry, a tak večer v Rock Café slibuje intenzivní a originální zážitek.
Divadlo: Pan Biedermann a žháři, HaDivadlo, Brno, 22. 5., 24. 5. a 25. 5. od 19:30 hodin
Už jste si někdy položili otázku, jak snadno se může pohodlí a touha po klidu proměnit v nebezpečnou slepotu vůči okolnímu světu? Satira švýcarského dramatika Maxe Frische sleduje obchodníka Biedermanna, který do svého domu postupně vpouští podivné návštěvníky, přestože město sužují záhadné požáry. Z banálních groteskních situací se postupně rodí znepokojivá hra o strachu, konformismu a neschopnosti rozpoznat hrozbu ve chvíli, kdy už stojí přímo před námi. Frisch napsal svou slavnou hru pod dojmem událostí roku 1948 v Československu, její téma ale působí až palčivě současným dojmem i dnes. V hlavních rolích se představují herci Jiří Miroslav Valůšek a Šimona Horynová.
Výstava: Andrej Dúbravský – The Rest Interval, Galerie Villa Pellé, Praha, 6. 5. až 21. 6. 2026
Slovenský malíř Andrej Dúbravský patří k výrazným osobnostem současné figurativní malby. V rámci nového výstavního projektu ve Ville Pellé vystavuje svá díla s motivy lidského těla, přírody i zvířecích organismů a otevírá témata identity, fyzické zranitelnosti nebo vztahu člověka k okolnímu světu. Autorův expresivní rukopis stojí na energické práci s barvou a silné emocionalitě obrazů, které zachycují moment mezi vitalitou a vyčerpáním. Postavy zobrazené v pohybu, pádu či okamžiku proměny působí současně jako zranitelné i odolné.
Turecký soud zbavil funkce předsedu opoziční strany CHP, ta se odvolala
Soud v Ankaře ve čtvrtek zrušil výsledky vnitrostranických voleb hlavní turecké opoziční strany z roku 2023. Předsedu Lidové republikánské strany (CHP) Özgüra Özela má podle soudu nahradit jeho předchůdce Kemal Kiliçdaroglu. Představitel poslaneckého klubu CHP verdikt označil za pokus o převrat prostřednictvím justice.
Spor kvůli ebole štěpí vládu. Okamura ukázal na „viníka“, mluví o ohrožení země
Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.
Trump oznámil, že USA vyšlou do Polska dalších 5000 vojáků
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek na sociální síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým. Trump neuvedl žádné další podrobnosti, a proto není zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí.
USA chtějí vyhostit sestru šéfky kubánského impéria Gaesa. Rubio ji označil za hrozbu
Americké imigrační úřady zadržely a hodlají vyhostit sestru šéfky kubánského konglomerátu Gaesa, oznámil ve čtvrtek večer (v noci na pátek SELČ) americký ministr zahraničí Rubio. Gaesa je holding s aktivy v hodnotě miliard dolarů a s neprůhlednou strukturou, který formálně spravuje kubánská armáda, ale fakticky ho ovládají příbuzní a věrní spojenci dlouholetého kubánského lídra Raúla Castra.
Pro Součka se rýsuje zázračný příběh. West Hamu jinak hrozí problémy obřích rozměrů
Kladiváři zírají do hluboké propasti. Záchranu před pádem z anglické Premier League už si fotbalisté West Hamu United nejsou schopni zajistit vlastními silami. Před posledním zápasem jsou v kritické situaci a musejí spoléhat na cizí pomoc. Pokud by skutečně přišla, prožila by celá fotbalová Anglie zázračný a symbolický příběh. A sportovní tragédii by kousal Tottenham.