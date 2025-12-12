Přeskočit na obsah
Benative
12. 12.
Film

Nenechte si ujít: Legendární star Suzi Quatro i uhrančivé fotografie Dagmar Hochové

Jaroslav Totušek

Remake populárního filmu Roseovi s Benedictem Cumberbatchem, americký horor o osmileté dívce a jejím podivínském sousedovi, koncert rockové legendy jménem Suzi Quatro, Eliška Balzerová ve slavné hře Harold a Maud na divadelních prknech Studia DVA či fotografie Dagmar Hochové, jež svým objektivem zachytila proměny české společnosti napříč desetiletími.

Streamovačky: Roseovi (HBO Max)

Roseovi, film, 2025
Olivia Colmanová a Benedict Cumberbatch ve filmu Roseovi (2025).Foto: Falcon

Na streamovací platformu dorazil letošní remake filmu Roseovi. Jde o komorní komediální drama, které si vzalo na mušku postupný rozpad zdánlivě harmonického manželství. Vynikající herci Olivia Colmanová a Benedict Cumberbatch hrají pár, jehož navenek ideální život naruší změna profesních rolí: zatímco Theova kariéra slábne, Ivy se daří stále víc. Film sleduje, jak se tento posun promítá do jejich partnerské dynamiky, v níž se objevují skryté ambice, rivalita a napětí. Remake staví na hereckých výkonech i důrazu na psychologickou přesnost a nabízí civilní vhled do vztahu, který se postupně a neodvratně rozpadá.

Sameček orangutana sumaterského Kawi
Sameček orangutana sumaterského Kawi
Sameček orangutana sumaterského Kawi

Smutný den pro pražskou zoo. Oblíbený orangutan Kawi se nešťastnou náhodou utopil

V Zoo Praha dnes ráno nešťastně zahynul pětiletý sameček orangutana sumaterského Pustakawan, kterému nikdo neřekl jinak než Kawi. Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil.

