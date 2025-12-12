Nenechte si ujít: Legendární star Suzi Quatro i uhrančivé fotografie Dagmar Hochové

Remake populárního filmu Roseovi s Benedictem Cumberbatchem, americký horor o osmileté dívce a jejím podivínském sousedovi, koncert rockové legendy jménem Suzi Quatro, Eliška Balzerová ve slavné hře Harold a Maud na divadelních prknech Studia DVA či fotografie Dagmar Hochové, jež svým objektivem zachytila proměny české společnosti napříč desetiletími.
Streamovačky: Roseovi (HBO Max)
Na streamovací platformu dorazil letošní remake filmu Roseovi. Jde o komorní komediální drama, které si vzalo na mušku postupný rozpad zdánlivě harmonického manželství. Vynikající herci Olivia Colmanová a Benedict Cumberbatch hrají pár, jehož navenek ideální život naruší změna profesních rolí: zatímco Theova kariéra slábne, Ivy se daří stále víc. Film sleduje, jak se tento posun promítá do jejich partnerské dynamiky, v níž se objevují skryté ambice, rivalita a napětí. Remake staví na hereckých výkonech i důrazu na psychologickou přesnost a nabízí civilní vhled do vztahu, který se postupně a neodvratně rozpadá.
Film: Prachová příšera, česká premiéra 11. prosince
Je to jen neškodná představa, nebo jde skutečně o život? Do českých kin míří thriller Prachová příšera, příběh o osmileté dívce, která po záhadném zmizení své rodiny uvěří, že za tragédií stojí monstrum skrývající se pod její postelí. Jedinou oporu nachází v sousedovi (ztvárněném oceňovaným Madsem Mikkelsenem), muži s pověstí, která vzbuzuje spíš nedůvěru než pocit bezpečí. Jejich společné pátrání se postupně proměňuje v riskantní plán, jenž otevírá otázku, co je vlastně skutečné a co jen důsledek strachu, projekcí či manipulace. Film pracuje s motivem dětské imaginace, s obrazy temných zákoutí rodinného domu a rostoucím napětím mezi dvěma hlavními postavami. Prachová příšera slibuje intenzivní atmosféru, v níž se detaily odkrývají pomalu a každý další krok v ději může změnit objasnění celé záhady.
Hudba: Suzi Quatro, Zoner Bobyhall, Brno, 17. prosince
Rocková zpěvačka a baskytaristka Suzi Quatro se v prosinci vrátí do Brna. Program staví na průřezu své dlouhé kariéry a na koncertě zazní zásadní skladby od Can the Can a 48 Crash až po If You Can’t Give Me Love či duet Stumblin’ In. Publikum může očekávat kompaktní rockovou show, která připomene Quatro jako výraznou osobnost sedmdesátkového hard rocku. Interpretka, která se prosadila už v raném věku a stala se jednou z prvních žen v roli rockové frontmanky, si během let vybudovala mezinárodní kariéru včetně filmových a divadelních aktivit. Brněnské vystoupení navazuje na její předchozí české koncerty a představí Quatro v její současné formě s důrazem na charakteristický zvuk i dlouhodobě známý repertoár. A kdo by náhodou nemohl dorazit do Brna, může si zpěvačku o den později přijít poslechnout i v Praze.
Divadlo: Harold a Maude, Studio DVA, Praha, 12., 18. a 29. 12. od 19 hodin
Nová inscenace Harold a Maude ve Studiu DVA oživuje kultovní příběh nesourodé dvojice, která nachází smysl své existence v setkávání plném laskavosti, nadhledu a jemného humoru. Režisér Miroslav Hanuš staví na kontrastu mladého Harolda a svérázné Maude, jejíž radost ze života postupně rozbíjí jeho zádumčivost a posedlost smrtí. V hlavních rolích excelují Eliška Balzerová a Daniel Krejčík. Inscenace kombinuje živou hudbu, výraznou vizuální stylizaci a nenápadně poetickou choreografii, díky čemuž vzniká podmanivý tvar oscilující mezi melancholií a osvobozujícím humorem. Vedle ústřední dvojice se představí i Jitka Schneiderová jako paní Chasenová nebo Oldřich Navrátil v roli kněze.
Výstava: Dagmar Hochová, GHMP Dům fotografie, Praha, 7. 10. 2025 až 4. 1. 2026
Výstava přibližuje fotografku v celé šíři jejího impozantního záběru. Návštěvníci uvidí snímky ze zákulisí formující se parlamentní demokracie, portréty kulturních a politických osobností i práce vznikající na zakázku pro časopisy a nakladatelství. Expozice sleduje její profesní dráhu od studií na Státní grafické škole a FAMU až po období, kdy působila jako poslankyně České národní rady. Pražská verze výstavy navazuje na rozsáhlé zpracování autorčiny pozůstalosti v Moravské galerii a dále rozšiřuje pohled na její dílo. Kromě nově představených fotografií klade důraz na téma každodennosti v socialismu a zpochybňuje zjednodušenou představu o Hochové jako o dokumentaristce jediného žánru. Jde o komplexní sondu do osobnosti umělkyně, která citlivě zachycovala proměny české společnosti napříč desetiletími.
Trumpův narozeninový dárek promění Bílý dům v arénu bijců v kleci
Donald Trump plánuje na své narozeniny uspořádat turnaj UFC přímo v Bílém domě. Půjde o show bez vstupenek, ale s obřím dosahem.
Defibrilátor dostal i umírající. Operace v nemocnici měl údajně ovlivňovat byznys
Policie ve čtvrtek vtrhla do Fakultní nemocnice v Olomouci. Zajímá se o dokumentaci určité skupiny pacientů, kterým lékaři voperovali do těla defibrilátory. Podle informací Aktuálně.cz je lékaři měli údajně vpravovat i do lidí, kteří takové pomůcky vůbec nepotřebovali - podle kriminalistů dokonce za účelem zisku.
Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík
Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to v pátek uvedl ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL).
Na Litoměřicku a Nymbursku se objevil pseudomor drůbeže, veterináři chystají izolaci
V uplynulých dnech byla potvrzena dvě nová ohniska newcastleské choroby v malochovech drůbeže v Ústeckém a Středočeském kraji. Nemoc je známá jako pseudomor drůbeže.
Smutný den pro pražskou zoo. Oblíbený orangutan Kawi se nešťastnou náhodou utopil
V Zoo Praha dnes ráno nešťastně zahynul pětiletý sameček orangutana sumaterského Pustakawan, kterému nikdo neřekl jinak než Kawi. Tragickou událost bohužel způsobila Kawiho mladická nerozvážnost a hra, při které neodhadl své fyzické schopnosti. Půl hodiny před otevírací dobou zoologické zahrady se při houpání pustil lana a spadl do vodního příkopu, kde se následkem nehody utopil.