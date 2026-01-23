Nenechte si ujít: Koncert dcery frontmana Depeche Mode i Houellebecqův román jako hra

Odlehčený výlet do Západozemí aneb Hra o trůny trochu jinak, mysteriózní horor podle videohry, koncert talentované dcery zpěváka Depeche Mode Stelly Rose Gahanové, světová premiéra divadelní inscenace podle posledního Houellebecqova románu Zničit či skupinová výstava představitelů současného hyperrealismu.
Streamovačky: Rytíř Sedmi království (HBO Max)
Hra o trůny znovu a z jiného úhlu. Seriál Rytíř Sedmi království rozšiřuje svět Západozemí v časovém období zhruba sto let před událostmi původního seriálového hitu. Vychází z novel George R. R. Martina soustředěných na putování rytíře Duncana Vysokého a jeho mladého panoše Egga, budoucího krále Aegona V. Vyprávění se oproti epickým politickým konfliktům hlavní ságy zaměřuje na komornější příběh a každodenní podobu moci, cti a společenských hierarchií. Seriál klade důraz na vztah obou protagonistů a na jejich postupné seznamování s rytířskými turnaji, lokálními spory i s doznívajícím dědictvím rodu Targaryenů. Atmosféra je civilnější a pomalejší, s větším prostorem pro dialog a vykreslení charakterů. Na poli televizního fantasy v současné chvíli není moc lepších voleb.
Film: Silent Hill: Noční můry, česká premiéra 22. ledna
Horor Silent Hill: Noční můry rozvíjí temný psychologický příběh o ztrátě, vině a rozpadu reality. Ústřední postavou je James (Jeremy Irvine), mladý umělec, jehož život se po zdánlivě osudovém setkání s Mary propadá do deziluze a závislosti. Přestává pomalu rozlišovat, co je sen a co realita. Když se však dostane do titulního městečka, jeho nejhorší noční můry dostanou palčivě hmatatelnou podobu. Cesta do města zahaleného popelem a tichem otevírá znepokojivý svět plný symbolických obrazů a narušené logiky. Film pracuje s hororovou atmosférou hlavně skrze psychologické napětí a fantaskní obludárium. Silent Hill se hrdě hlásí k herní předloze a nabízí zase něco trochu jiného než dnešní mainstreamové horory.
Hudba: Stella Rose Gahanová, Kabinet MÚZ, Brno, 27. ledna
Dcera frontmana Depeche Mode přijede do Brna a svým posluchačům ukáže, že jablko nepadlo daleko od stromu. Koncert Stelly Rose Gahanové nabídne autorskou tvorbu pohybující se na pomezí temného popu, industriálních prvků a jemných gothic vlivů. Hudebnice navazuje na debutové album Eyes of Glass z roku 2023 a na konci roku 2024 vydané EP Hollybaby. Stella Rose je vedle hudební dráhy aktivní i v oblasti vizuální kultury a módy. Bývá také spojována s newyorskou undergroundovou scénou.
Divadlo: Zničit, Divadlo Komedie, Praha, 24. 1. a 27. 1. od 19:30 hodin
Divadelní zpracování posledního díla francouzského romanopisce Michela Houellebecqa. Inscenace Zničit vychází z jeho nejnovějšího stejnojmenného románu a soustředí se na motivy společenského i osobního vyčerpání. Text sleduje rozpad politických struktur, proměnu evropské identity a ztrátu víry v možnost budoucí změny. Hlavní postavou je Paul (Jan Hájek), spolupracovník ministra, který paralelně sleduje kolaps veřejného prostoru i vlastní rodiny. Nemoc otce, nefunkční manželství a narušené vztahy se sourozenci vytvářejí obraz světa, v němž se stále více prolíná politika se soukromými věcmi. Otázky smyslu, odpovědnosti a možnosti osobního štěstí zůstávají nevyřčené, ale určují atmosféru celého příběhu.
Výstava: VIOLENCE+, skupinová výstava představitelů současného hyperrealismu, Galerie Villa Pellé, Praha, 28. 1. až 22. 3. 2026
Chystaná výstava Violence+ se zaměřuje na proměněné vnímání reality v prostředí, kde zásadní roli hrají mediálně zprostředkované obrazy. Projekt vychází z předpokladu, že hyperrealita dnes nepředstavuje výjimečný umělecký problém, ale obecný stav, v němž se realita čte prostřednictvím různých vizuálních a narativních formátů, od populárních vzdělávacích pořadů po dramatickou audiovizuální produkci. Skupinová výstava spojuje autory různých generací, jejichž tvorba pracuje s realistickým zobrazením a jeho posuny. Návštěvníci uvidí díla Theodora Pištěka, Bedřicha Dlouhého, Pavla Nešlehy, Zdeňka Berana, Karla Balcara, Blanky Valchářové, Richarda Štipla, Jana Mikulky, Jana Uldricha, Daniela Pitína, Jana Petrova, Zdeňka Daňka, Adolfa Lachmana, Leoše Suchana a Michala Ožibka.
ŽIVĚCosta: EU chce stabilní vztahy s USA, nátlak ale odmítá
Evropská unie chce stabilizovat obchodní vztahy s USA, zároveň ale bude i nadále hájit své zájmy a bránit sebe, své členské státy, své občany i společnosti proti nátlaku. Po skončení mimořádného summitu EU v Bruselu to v noci na pátek uvedl předseda Evropské rady António Costa.
ŽIVĚLedovka v pátek ráno uzavřela D1 i D2, policie varuje řidiče
Mrznoucí mrholení a teploty kolem nuly v pátek ráno způsobily ledovku, která komplikuje dopravu na Brněnsku a Vyškovsku. Kvůli několika nehodám jsou uzavřené části dálnic D1 a D2.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci jednali v Kremlu čtyři hodiny, územní otázky pořád nejsou vyřešeny
Bez vyřešení územních nároků Ruska není dlouhodobý mír na Ukrajině možný, prohlásil poradce ruského prezidenta Vladimira Putina Jurij Ušakov po jednání s americkými vyjednávači, která podle něj trvala přibližně čtyři hodiny.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Trump odvolal pozvání Kanady do Rady míru, není prý Spojeným státům vděčná
Americký prezident Donald Trump oznámil, že stáhl své pozvání kanadskému premiérovi Markovi Carneymu, aby se připojil k jeho iniciativě Rada míru, uvedly tiskové agentury.