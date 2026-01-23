Přeskočit na obsah
Nenechte si ujít: Koncert dcery frontmana Depeche Mode i Houellebecqův román jako hra

Jaroslav Totušek

Odlehčený výlet do Západozemí aneb Hra o trůny trochu jinak, mysteriózní horor podle videohry, koncert talentované dcery zpěváka Depeche Mode Stelly Rose Gahanové, světová premiéra divadelní inscenace podle posledního Houellebecqova románu Zničit či skupinová výstava představitelů současného hyperrealismu.

Streamovačky: Rytíř Sedmi království (HBO Max)

Z fantasy seriálu Rytíř Sedmi království (2026).
Z fantasy seriálu Rytíř Sedmi království (2026).Foto: HBO

Hra o trůny znovu a z jiného úhlu. Seriál Rytíř Sedmi království rozšiřuje svět Západozemí v časovém období zhruba sto let před událostmi původního seriálového hitu. Vychází z novel George R. R. Martina soustředěných na putování rytíře Duncana Vysokého a jeho mladého panoše Egga, budoucího krále Aegona V. Vyprávění se oproti epickým politickým konfliktům hlavní ságy zaměřuje na komornější příběh a každodenní podobu moci, cti a společenských hierarchií. Seriál klade důraz na vztah obou protagonistů a na jejich postupné seznamování s rytířskými turnaji, lokálními spory i s doznívajícím dědictvím rodu Targaryenů. Atmosféra je civilnější a pomalejší, s větším prostorem pro dialog a vykreslení charakterů. Na poli televizního fantasy v současné chvíli není moc lepších voleb.

