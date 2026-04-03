Přeskočit na obsah
Benative
6. 4. Vendula
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Nenechte si ujít: Komedie Dream Team či obrazy na hranici reality a nadpřirozena

Jaroslav Totušek

Komediální film s neetickou zápletkou podle scénáře Petra Kolečka, drsný dokument o válce na Ukrajině od oscarového režiséra Chernova, americká indie-rocková kapela Thompson Springs, divadelní inscenace o dvou záletných architektech či výstava Barbory Dohnalové, která ve své tvorbě kombinuje realistické prvky s téměř snovou estetikou.

Reklama
Předchozí
12345
Pokračovat

Streamovačky: Dream Team (Netflix)

Jakub Prachař, Robin Ferro a Petr Komínek ve filmu Dream Team.Foto: Netflix

Na Netflixu je nově ke zhlédnutí hořká komedie Dream Team, kterou režíroval Jonáš Karásek podle scénáře Petra Kolečka. Příběh plný komediální nadsázky sleduje basketbalového trenéra Marka (Martin Hofmann), jenž po neúspěchu se svým týmem hledá novou cestu, jak si splnit své sportovní ambice. Rozhodne se zaměřit na paralympijskou scénu, kde cítí příležitost, jak uspět a zúčastnit se vysněné paralympiády v brazilském Riu. Nejen kvůli sobě, ale především kvůli svému synovi s Downovým syndromem (Martin Polišenský). Základní premisa stojí na kontroverzním rozhodnutí sestavit družstvo z outsiderů, kteří mentální postižení pouze předstírají. Je to sice neetické, ale Marek myslí jen na to, aby byl jeho syn šťastný. A tak basketbalová výprava plná falešných hendikepovaných sportovců brzy odletí směr Rio, kde si ale Marek uvědomí, že tuhle „životní zatáčku“ půjde vybrat jen hodně těžko.

Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto

Pomlázku si užívejte s robotem, velikonoční úklid řešit nemusíte

Velikonoce jsou letos ve znamení robotů. A nebojte se, tradiční velikonoční zvyky si užijete o to víc. Roboti totiž nebudou od rána koledovat, ale budou vám během svátků uklízet. Představujeme vám společníka, který vysaje koberce, vytře podlahu a sám se vyčistí i vysype nečistoty. MOVA Z60 Ultra Roller Complete, špičkový robotický vysavač, se kterým na vás žádná práce nezbyde.

Reklama
Živnost „influencer“ české paragrafy neznají. Co se týče daní, platí ale pro tvůrce webového obsahu stejná pravidla jako pro živnostníky. Snímek je ilustrační.

Český "finančák" má nový terč: influencery. V placení daní zrovna nevynikají

Vydělávají klidně i miliony, ale zároveň bývají na štíru s přiznáváním kompletních příjmů a placením daní. Finanční správa se proto začíná na influencery a další tvůrce internetového obsahu, kteří vydělávají především přes sociální sítě, víc zaměřovat. A zároveň upozorňuje na nejčastější chyby, jichž se dopouštějí a jimiž přitahují pozornost berních úředníků.

Reklama
Reklama
Reklama