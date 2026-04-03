Nenechte si ujít: Komedie Dream Team či obrazy na hranici reality a nadpřirozena

Komediální film s neetickou zápletkou podle scénáře Petra Kolečka, drsný dokument o válce na Ukrajině od oscarového režiséra Chernova, americká indie-rocková kapela Thompson Springs, divadelní inscenace o dvou záletných architektech či výstava Barbory Dohnalové, která ve své tvorbě kombinuje realistické prvky s téměř snovou estetikou.
Streamovačky: Dream Team (Netflix)
Na Netflixu je nově ke zhlédnutí hořká komedie Dream Team, kterou režíroval Jonáš Karásek podle scénáře Petra Kolečka. Příběh plný komediální nadsázky sleduje basketbalového trenéra Marka (Martin Hofmann), jenž po neúspěchu se svým týmem hledá novou cestu, jak si splnit své sportovní ambice. Rozhodne se zaměřit na paralympijskou scénu, kde cítí příležitost, jak uspět a zúčastnit se vysněné paralympiády v brazilském Riu. Nejen kvůli sobě, ale především kvůli svému synovi s Downovým syndromem (Martin Polišenský). Základní premisa stojí na kontroverzním rozhodnutí sestavit družstvo z outsiderů, kteří mentální postižení pouze předstírají. Je to sice neetické, ale Marek myslí jen na to, aby byl jeho syn šťastný. A tak basketbalová výprava plná falešných hendikepovaných sportovců brzy odletí směr Rio, kde si ale Marek uvědomí, že tuhle „životní zatáčku“ půjde vybrat jen hodně těžko.
Film: 2000 metrů do Andrijivky, česká premiéra 2. dubna
Dva kilometry jsou v dobách míru takřka nepostřehnutelnou vzdáleností. V tuhé bitvě o strategicky významnou vesnici na východě Ukrajiny se ale počítá každý centimetr a ve dvou kilometrech je náhle vměstnané všechno – popraskané stromy, zničená příroda, znepřátelené světy, zoufalství, a především lítý boj na život a na smrt. Oscarový režisér Mstyslav Chernov po snímku 20 dnů v Mariupolu znovu přepisuje hranice válečné dokumentaristiky. V dokumentu 2000 metrů do Andrijivky, který měl loni premiéru na MFF v Karlových Varech, zachycuje nejen hořkou pachuť Pyrrhova vítězství ve spálené zemi, ale především pohlcující obrazy války jako noční můry, z níž se nelze probudit.
Hudba: Thompson Springs, TepJazz, Teplice, 4. dubna
V teplickém klubu TepJazz v sobotu vystoupí skupina Thompson Springs, za níž stojí chicagský hudebník Matt Smith. Kapela je často řazena k western-rocku, její zvuk se ale pohybuje na pomezí několika žánrů a čerpá z americké písničkářské tradice i současné indie scény. Kritici v jejich tvorbě nacházejí ozvuky autorů jako Tom Petty nebo Kurt Vile. Koncert nabídne kombinaci melodické kytarové hudby a civilního písničkářství, postaveného na plném kapelním zvuku. Vedle dvou kytar zazní také baskytara, bicí a foukací harmonika, které dohromady vytvářejí vrstevnatou, přesto však přístupnou hudební atmosféru. Thompson Springs tak zapadají do dramaturgie festivalu jako projekt, který propojuje tradiční americké vlivy s moderním indie výrazem.
Divadlo: Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner, Mahenovo divadlo, Brno, 7. 4. od 19 hodin a 12. 4. od 17 hodin
Nová inscenace brněnské činohry přináší záměnovou komedii inspirovanou životem skutečné dvojice architektů Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, kteří stojí za vznikem mnoha divadelních budov po celé Evropě. Děj se odehrává v jejich vídeňském ateliéru, kde vedle architektonické práce probíhá i poněkud neortodoxní společenský život. Oba muži si díky nápadné podobnosti osvojí hru se záměnou svých identit, která jim umožňuje střídat se na schůzkách s ženami. Jednoduché triky ale postupně přestávají stačit… Komedie, napsaná přímo pro soubor činohry Národního divadla Brno, staví na rychlém tempu, situačním humoru i postupně se komplikující zápletce. Motiv záměny se zde propojuje s tématy mezilidských vztahů i tenkých hranic mezi rolí a skutečností. Inscenace také s nadsázkou reflektuje historický kontext a odkaz architektů, kteří navrhli mj. i brněnské Mahenovo divadlo.
Výstava: Barbora Dohnalová – Křehké světy, Galerie U lávky, Praha, 13. 3. až 26. 4. 2026
Výstava malířky Dohnalové představuje výběr jejích posledních prací, v nichž se dlouhodobě pohybuje na pomezí malby a ilustrace. Autorka, která prošla ateliérem Malba III na pražské AVU, rozvíjí osobitý rukopis založený na kombinaci realistických prvků a stylizované, téměř snové estetiky. Její obrazy pracují s jemnou emocionalitou, důrazem na světlo a kontrast a vytvářejí vizuálně soudržné, klidně působící kompozice. Tematicky se vystavené práce soustředí především na motivy architektury a krajiny, které autorka narušuje drobnými prvky nadpřirozena. Výsledkem jsou situace balancující mezi realitou a fantazií, často s lehce zneklidňujícím podtónem.
