Nenechte si ujít: Hravá reality show ze zahrady či oceněný španělský film Neděle

Komediální série plná zahradničení a absurdního humoru, komorní filmové drama o srážce rodiny s vírou, blackmetalový výlet do zákopů první světové války, Nezvalova Manon jako aktuální příběh či výstava Lubomíra Typlta v Táboře.
Streamovačky: Tohle je pořad o zahradničení (Netflix)
Hlavní tváří zábavné novinky je americký komik Zach Galifianakis, jenž se v roli podivínského zahradníka pouští do rozhovorů s dětmi i svéráznými odborníky. Výsledkem je směs absurdního humoru, improvizace a zdánlivě nahodilých situací, které mají k tradičním zahradnickým radám často velmi daleko. Místo praktických tipů nabízí spíš bizarní nadhled a až dětskou radost z objevování. Bavit bude snad každého, kdo si někdy do nějakého toho záhonku rýpnul.
Streamovačky: Tohle je pořad o zahradničení (Netflix)
Hlavní tváří zábavné novinky je americký komik Zach Galifianakis, jenž se v roli podivínského zahradníka pouští do rozhovorů s dětmi i svéráznými odborníky. Výsledkem je směs absurdního humoru, improvizace a zdánlivě nahodilých situací, které mají k tradičním zahradnickým radám často velmi daleko. Místo praktických tipů nabízí spíš bizarní nadhled a až dětskou radost z objevování. Bavit bude snad každého, kdo si někdy do nějakého toho záhonku rýpnul.
Film: Neděle, česká premiéra 31. dubna
Intimní španělské drama Neděle se soustředí na křehké období dospívání a hledání vlastní identity. V centru příběhu stojí sedmnáctiletá Ainara, jež se na prahu dospělosti ocitá na rozcestí: místo očekávané volby univerzity v sobě objevuje hlubokou víru a začíná uvažovat o vstupu do kláštera. Film oceněný na festivalu v San Sebastianu i španělskou Cenou Goya staví na komorním vyprávění a soustředěných hereckých výkonech, díky nimž vyniká především jeho civilnost a emocionální pravdivost. Výsledkem je tichý, ale o to intenzivnější portrét dospívání.
Hudba: 1914, klub Black pes, Praha, 1. května
Hrůzy první světové války ve velkolepém blackmetalovém hávu. Ukrajinská metalová formace 1914 vždy posluchačům naživo dopřeje velmi intenzivní zážitek. Formace kombinuje prvky black, death i doom metalu a vytváří temné, hutné kompozice, které evokují chaos, brutalitu i beznaděj zákopových bojů. Díky důrazu na detail, práci s archivními inspiracemi i silné narativní rovině patří kapela k nejvýraznějším jménům současné extrémní metalové scény. I v Praze tak skupina nabídne zážitek s přesahem a působivý exkurz do jedné z nejtemnějších kapitol lidských dějin.
Divadlo: Já, Manon, Horácké divadlo Jihlava, 6. 5. a 14. 5. od 19 hodin
Inscenace Já, Manon se vrací k jednomu z nejikoničtějších milostných příběhů evropské literatury, který vznikl už v románu Abbého Prévosta a později jej do podoby veršovaného dramatu převedl Vítězslav Nezval. Režisér Dodo Gombár však klasickou látku neinscenuje jako historickou fresku, ale jako naléhavý současný příběh, v němž se střetává vášeň s pragmatismem. V hlavních rolích oživené klasiky se představují Tomáš Slabiňák jako rytíř Des Grieux a Kristýna Nováková, Sofia Chalányová a Markéta Bohadlová jako tři aspekty jeho vyvolené Manon.
Výstava: Lubomír Typlt – Velká panika, DON galerie, Tábor, 29. 3. až 13. 6. 2026
S výstavou Velká panika se publiku představuje Lubomír Typlt, výrazná malířská osobnost současné české scény. Jeho tvorba se vyznačuje neklidnou energií a schopností vyvést diváka z komfortní zóny. Typltovy obrazy působí téměř fyzicky a díky ostrým barevným kontrastům, dynamickým kompozicím a expresivním figurám vytvářejí až hmatatelné napětí. Expozice nabízí průřez umělcovou tvorbou od ikonických motivů křičících dětí či rozervaných ženských postav až po specifická zátiší, v nichž se obyčejné předměty proměňují v symboly. Nechybí ani jeho raná práce z počátku milénia, na které je dobře vidět posun Typltova rukopisu.
