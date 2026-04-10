Nenechte si ujít: Dokument o natáčení seriálového Pottera či hravý Baron Prášil

Dokumentární film odhalující zákulisí natáčení nového seriálu o Harrym Potterovi, americký horor s prvky komedie Krvavá nevěsta: Hra začíná, koncert české kapely Graabner nabízející směs prog rocku a art rocku, inscenace Baron Prášil kombinující filmovou projekci, loutky i komiksovou estetiku nebo výstava multimediálního umělce, která s vizuální nadsázkou reflektuje „nemoci“ současné společnosti.
Streamovačky: Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel (HBO)
Není přehnané tvrdit, že nový seriál o Harrym Potterovi je jednou z nejočekávanějších televizních premiér posledních let. HBO, která za ním stojí, nyní v celovečerním dokumentu nadzvedá pomyslnou pokličku a dává nahlédnout do zákulisí natáčení. Speciál se zaměřuje především na proces vývoje od castingu hlavních dětských rolí až po tvorbu výpravy, kostýmů a vizuálních efektů, jež mají ikonický svět přiblížit nové generaci diváků. Snímek typu „film o filmu“ kombinuje rozhovory s herci a tvůrci s ukázkami z natáčení a příprav jednotlivých scén. Vedle hereckých představitelů dostávají prostor i řemeslné filmové profese, včetně scénografů, kostymérů nebo designérů.
Film: Krvavá nevěsta: Hra začíná, česká premiéra 9. dubna
Do českých kin míří film Krvavá nevěsta: Hra začíná, který navazuje na předchozí příběh hrdinky Grace a rozvíjí jej v podobě ještě vyhrocenějšího žánrového mixu hororu, akce a černé komedie. Dívka znovu čelí smrtící hře, tentokrát však není cílem jen jedné, ale hned několika rodin soupeřících o trůn Rady. Děj se posouvá od izolovaného boje o přežití k dynamičtější zápletce, v níž jde nejen o vyváznutí s holou kůží, ale i o mocenský vliv. V hlavní roli se znovu objevuje Samara Weavingová a nově ji doplňuje Kathryn Newtonová v roli její odcizené sestry Faith.
Hudba: Graabner, Rock Café, Praha, 13. dubna
Syrovost rocku s příměsí hudební virtuozity. Česká kapela Graabner se poprvé představí naživo v kompletní koncertní sestavě, která spojuje několik zkušených hudebníků tuzemské scény. Projekt pohybující se na pomezí progresivního rocku a art rocku nabídne průřez tvorbou z debutového alba Bezčasí (2022) i novinky Kdesi (2026), přičemž obě desky budou během večera symbolicky pokřtěny. Koncert slibuje kombinaci hutných kytarových riffů, melodicky vystavěných skladeb i osobitého textového projevu. Večer v pražském Rock Café otevře sólovým akustickým setem zpěvák Honza Holeček, který je zároveň i členem formace Graabner.
Divadlo: Baron Prášil, Stavovské divadlo, Praha, 10. 4. od 19 hodin, 11. 4. od 17 hodin a 30. 4. od 19 hodin
Na prknech Národního (potažmo Stavovského) divadla vznikla nová inscenace Baron Prášil, která klasický literární motiv zasazuje do dystopické blízké budoucnosti, kde je fantazie vnímána jako hrozba a podléhá přísné kontrole. Příběh sleduje návrat legendárního vypravěče, jenž prostřednictvím obrazivých, beze slov podávaných dobrodružství otevírá prostor imaginaci v prostředí, které ji systematicky potlačuje. Setkání s dětskou hrdinkou i následný střet s autoritami přitom otevírají otázku, zda lze fantazii vůbec podrobit soudnímu verdiktu. Inscenace režijní dvojice Miřenka Čechová a Petr Boháč vychází z příběhů, které literárně zpracoval Gottfried August Bürger, a rozvíjí je do svébytné multimediální podoby. Kombinuje filmové projekce, komiksovou estetiku, loutky i živou kresbu a hudbu.
Výstava: Marcel Korec – Thank You, Galerie Fotografic, Praha, 8. 4. až 16. 5. 2026
Výstava Thank You slovenského umělce Marcela Korce představuje sérii interaktivních objektů, které reflektují současnou podobu společnosti poznamenanou technologickým rozvojem, konzumerismem a proměnou mezilidských vztahů. Instalace pracují s ironickými i zneklidňujícími motivy od absurdních prodejních mechanismů po fragmentované „organismy“ složené z odpadních materiálů. Projekt tak vytváří obraz dystopicky laděné reality, která vychází z aktuálních společenských tendencí. Korec ve své tvorbě dlouhodobě kombinuje různá média, včetně fotografie, videa či prostorových instalací, a klade důraz na sociální citlivost i kritickou reflexi současného světa. Výstava navazuje na jeho zájem o komunikaci složitých témat prostřednictvím černého humoru a vizuální nadsázky.
