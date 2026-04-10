10. 4. Darja
Film

Nenechte si ujít: Dokument o natáčení seriálového Pottera či hravý Baron Prášil

Jaroslav Totušek

Dokumentární film odhalující zákulisí natáčení nového seriálu o Harrym Potterovi, americký horor s prvky komedie Krvavá nevěsta: Hra začíná, koncert české kapely Graabner nabízející směs prog rocku a art rocku, inscenace Baron Prášil kombinující filmovou projekci, loutky i komiksovou estetiku nebo výstava multimediálního umělce, která s vizuální nadsázkou reflektuje „nemoci“ současné společnosti.

Streamovačky: Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel (HBO)

Z dokumentu Hledá se Harry: Ze zákulisí čar a kouzel (2026). Foto: HBO

Není přehnané tvrdit, že nový seriál o Harrym Potterovi je jednou z nejočekávanějších televizních premiér posledních let. HBO, která za ním stojí, nyní v celovečerním dokumentu nadzvedá pomyslnou pokličku a dává nahlédnout do zákulisí natáčení. Speciál se zaměřuje především na proces vývoje od castingu hlavních dětských rolí až po tvorbu výpravy, kostýmů a vizuálních efektů, jež mají ikonický svět přiblížit nové generaci diváků. Snímek typu „film o filmu“ kombinuje rozhovory s herci a tvůrci s ukázkami z natáčení a příprav jednotlivých scén. Vedle hereckých představitelů dostávají prostor i řemeslné filmové profese, včetně scénografů, kostymérů nebo designérů.

NATO Secretary General Mark Rutte Addresses MEPs At European Parliament
ŽIVĚ Spojenci NATO plní většinu požadavků USA, ze začátku ale někteří váhali, připouští Rutte

Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho dělají spojenci téměř vše, co Američané žádají v souvislosti s podporou americko-izraelských útoků proti Íránu. Ohradil se tak proti kritice od prezidenta Trumpa. Je nicméně pravdou, že některé země zpočátku "trochu váhaly" s poskytováním podpory Spojeným státům, připustil ve čtvrtek Rutte během projevu v institutu Ronalda Reagana ve Washingtonu.

Martin Nečas
Nečas opět řádil, díky třem bodům byl mužem zápasu a žene se za velkým milníkem

Martin Nečas se zasloužil v NHL gólem a dvěma přihrávkami o výhru hokejistů Colorada 3:1 nad Calgary a byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Jakub Dobeš pomohl sedmnácti zákroky k domácí výhře Montrealu 2:1 nad Tampou Bay. Pouze jednou inkasoval ve čtvrtečním programu také Karel Vejmelka, který zastavil 29 střel při výhře Utahu 4:1 nad Nashvillem.

