Nenechte si ujít: Dokument o Michalu Pavlíčkovi či pražské jaro 1968 na divadle

Filmový pohled do zákulisních politických her fotbalu, dokumentární portrét kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka, který letos oslavil 70 let, koncert americké alternativně metalové skupiny v Brně, originálně pojatý divadelní dokument o událostech srpna 1968 nebo výstava děl Lucie Hoškové, která se zamýšlí nad křehkostí lidské existence.
Streamovačky: Mexiko 1986 (Netflix)
S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale je podle Netflixu čas připomenout si i další tematické dobrodružství, které se na stejném místě odehrálo přesně před čtyřiceti lety. Filmová novinka však nesleduje ani tak dění na trávníku jako spíš zákulisní politické hry, vyjednávání a riskantní rozhodnutí, která vedla k tomu, že se Mexiko nakonec stalo hostitelem mistrovství světa. V centru dění stojí úředník Martín De La Torre, muž ochotný posouvat hranice pravidel i vlastní morálky, jen aby Mexiku dopřál místo na výsluní. Hlavní roli hraje mexická hvězda Diego Luna, známý například ze seriálu Andor nebo filmu Rogue One: Star Wars Story. Po jeho boku se objevují také Karla Souzová, Daniel Giménez Cacho či Álvaro Guerrero.
Streamovačky: Mexiko 1986 (Netflix)
S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale je podle Netflixu čas připomenout si i další tematické dobrodružství, které se na stejném místě odehrálo přesně před čtyřiceti lety. Filmová novinka však nesleduje ani tak dění na trávníku jako spíš zákulisní politické hry, vyjednávání a riskantní rozhodnutí, která vedla k tomu, že se Mexiko nakonec stalo hostitelem mistrovství světa. V centru dění stojí úředník Martín De La Torre, muž ochotný posouvat hranice pravidel i vlastní morálky, jen aby Mexiku dopřál místo na výsluní. Hlavní roli hraje mexická hvězda Diego Luna, známý například ze seriálu Andor nebo filmu Rogue One: Star Wars Story. Po jeho boku se objevují také Karla Souzová, Daniel Giménez Cacho či Álvaro Guerrero.
Film: Michal Pavlíček: Rocker verze 7.0, premiéra 18. června
Tak trochu jiný filmový dokument o hudebníkovi Michalu Pavlíčkovi, který Česká televize odvysílala letos v únoru a nyní vstoupí do českých kin. Místo běžného životopisného portrétu v něm režisér Michal Baumbruck přináší ojedinělý vhled do situace rockové hvězdy a skladatele, kterému se blíží sedmdesátka. Co tohoto úspěšného umělce nabíjí nebo naopak omezuje? Čím momentálně žije a jsou inspirace a touha tvořit nevyčerpatelné? Kamera hlavního protagonistu zachycuje na sérii koncertů krátce poté, co se vypořádal s operací pohybového aparátu a kdy se znovu staví na pódium. Sledujeme, kolik úsilí to stojí, aby svému publiku po celé republice předvedl Pavlíčka, jakého znají. V dalších linkách pak divák zblízka nahlíží do procesu vzniku hudby pro divadelní představení či pro seriál České televize Oktopus nebo je svědkem nahrávání dalšího Pavlíčkova sólového alba.
Hudba: P.O.D., Fléda, Brno, 17. června
Alternativně metalová formace z amerického San Diega si během více než třiceti let na scéně vybudovala jedinečnou pozici díky originálnímu propojení hard rocku, nu metalu, hip hopu i reggae. Její hudba oslovila miliony fanoušků po celém světě a skladby jako Alive, Youth of the Nation nebo Boom dodnes patří k nejvýraznějším hitům přelomu tisíciletí. Čtveřice vedená charismatickým zpěvákem Sonnym Sandovalem si i po letech zachovává energii, která ji proslavila, a na koncertech kombinuje osvědčené klasiky s novější tvorbou. Kdo by navíc nemohl do Brna, kapela den předtím odehraje i koncert v pražské Lucerně.
Divadlo: Konec jara, Divadlo Na zábradlí, Praha, 12. 6. a 16. 6. od 19 hodin
Dokumentární inscenace Konec jara v Divadle Na zábradlí připomíná dramatická jednání československé a sovětské delegace v Čierné nad Tisou, která proběhla jen několik dní před invazí vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Režiséři Petr Erbes a Boris Jedinák vycházejí z autentických záznamů schůzek a vytvářejí napínavé politické drama. V inscenaci se představí například David Petrželka jako Alexander Dubček, Jiří Vyorálek v roli Vasila Biľaka nebo Michal Bednář jako František Kriegel. Konec jara nabízí silný pohled na okamžik, který významně ovlivnil moderní československé dějiny.
Výstava: Lucie Hošková – Fire of the Mind, (A)void Gallery, Praha, 3. 6. až 17. 6. 2026
Výstava Fire of the Mind představuje tvorbu Lucie Hoškové jako intenzivní průzkum hranic mezi tělesností, spiritualitou a proměnou. Autorka ve svých dílech propojuje motivy mystiky, náboženských vizí i lidské zranitelnosti a vytváří znepokojivý svět, v němž se krása rodí z nedokonalosti a rozkladu. Pracuje s opotřebovanými materiály, které získávají v umění nový význam. Používá vodou ředitelné barvy, maluje kávou, hlínou a přírodními pigmenty. Inspiraci umělkyně nachází v mystických tradicích, umění i hudbě, přičemž její práce kladou důraz na fyzický prožitek a emocionální intenzitu. Výstava nabízí silný vizuální zážitek a zamyšlení nad křehkostí existence.
S chutí do hutí a jak by mohl pomoct Karel Šíp? Sítě reagují na hořkou českou prohru
Přestože Češi ve svém prvním zápase na mistrovství světa po 20 letech v mezihře skoro nic nepředvedli, bitvu s Jižní Koreou měli ve druhé půli skvěle rozehranou. Jenomže přišly dva údery asijských fotbalistů a je z toho hořká prohra 1:2. Podívejte se na výběr reakcí ze sociální sítě X.
Měli jsme zbraně, ale Korejci byli lepší, uznal Koubek. Ocenil překvapení v sestavě
Jeho tým vedl, pak sahal alespoň po bodu, jenže nakonec nezískal nic. "Korejci byli fotbalově lepší," uznal Miroslav Koubek, kouč českého celku, po prohře 1:2 v úvodním vystoupení na mistrovství světa 2026.
„Jsem nasr...“ Kapitán Krejčí nechápal chyby v obraně, jeho gól byl k ničemu
Žádné servítky si nebral kapitán reprezentace Ladislav Krejčí po prohře 1:2 s Koreou v úvodním zápase Česka na MS. "Jsem nasraný," vyhrkl při hodnocení duelu.
Soud nařídil odstranit z názvu Kennedyho centra Trumpovo jméno. Ten se ale nechce vzdát
Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa se odvolala proti rozhodnutí federálního soudu, které nařídilo odstranit jméno současného šéfa Bílého domu z názvu Kennedyho centra. Informovala o tom v pátek agentura Reuters.