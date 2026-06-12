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Film

Nenechte si ujít: Dokument o Michalu Pavlíčkovi či pražské jaro 1968 na divadle

Jaroslav Totušek

Filmový pohled do zákulisních politických her fotbalu, dokumentární portrét kytaristy a skladatele Michala Pavlíčka, který letos oslavil 70 let, koncert americké alternativně metalové skupiny v Brně, originálně pojatý divadelní dokument o událostech srpna 1968 nebo výstava děl Lucie Hoškové, která se zamýšlí nad křehkostí lidské existence.

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Streamovačky: Mexiko 1986 (Netflix)

Diego Luna jako Martín De La Torre ve filmu Mexiko 1986.
Diego Luna jako Martín De La Torre ve filmu Mexiko 1986.Foto: Netflix

S blížícím se mistrovstvím světa ve fotbale je podle Netflixu čas připomenout si i další tematické dobrodružství, které se na stejném místě odehrálo přesně před čtyřiceti lety. Filmová novinka však nesleduje ani tak dění na trávníku jako spíš zákulisní politické hry, vyjednávání a riskantní rozhodnutí, která vedla k tomu, že se Mexiko nakonec stalo hostitelem mistrovství světa. V centru dění stojí úředník Martín De La Torre, muž ochotný posouvat hranice pravidel i vlastní morálky, jen aby Mexiku dopřál místo na výsluní. Hlavní roli hraje mexická hvězda Diego Luna, známý například ze seriálu Andor nebo filmu Rogue One: Star Wars Story. Po jeho boku se objevují také Karla Souzová, Daniel Giménez Cacho či Álvaro Guerrero.

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