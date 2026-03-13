Přeskočit na obsah
Film

Nenechte si ujít: Dinosauři z produkce Spielberga či kabaret s Dagmar Peckovou

Jaroslav Totušek

Velkolepý dokumentární výlet mezi dinosaury, sci-fi komedie Gora Verbinskiho, technicky dokonalý baskytarista ze Španělska, „ypsilonský“ kabaret s Dagmar Peckovou v hlavní roli nebo skvělá výstava světoznámého italského malíře, který se přátelil s Janem Zrzavým.

Streamovačky: Dinosauři (Netflix)

Z dokumentu Dinosauři (2026).Foto: Netflix

Na platformu Netflix dorazila dokumentární série Dinosauři, která mapuje 165 milionů let existence těchto prehistorických tvorů na Zemi. Seriál sleduje jejich vývoj od prvních druhů až po vyhynutí a přibližuje také přírodní procesy a evoluční mechanismy, které formovaly podobu života na planetě. Vedle paleontologických poznatků využívá moderní vizuální efekty a rekonstrukce, aby přiblížil prostředí i chování dávných živočichů. Tvůrci propojují vědecké poznatky s filmovým vyprávěním a představují různé druhy dinosaurů v širším kontextu vývoje Země. Sérii, kterou produkoval Steven Spielberg, v českém znění provází osobitý hlas Pavla Rímského.

Americký ministr financí Scott Bessent.
ŽIVĚ Američané povolili zemím kupovat ruskou ropu. Musí ale už být na moři

Spojené státy ve čtvrtek večer (v noci na pátek SEČ) umožnily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Učinily tak ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi. Na síti X to sdělil americký ministr financí Scott Bessent. Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 dolarů za barel.

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová.
ŽIVĚ Snaží se rozdělit Evropu. Šéfce unijní diplomacie se nelíbí jednání Spojených států

"Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rády Evropskou unii," řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že Spojené státy používají vůči unii podobnou taktiku jako její nepřátelé. Podle agentury Reuters to prohlásila v pátečním rozhovoru pro Financial Times. Americký prezident Donald Trump kritizuje EU dlouhodobě.

Mimořádná schůze sněmovny k vydání Andreje Babiše a Tomia Okamury
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek

Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.

