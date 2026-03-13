Nenechte si ujít: Dinosauři z produkce Spielberga či kabaret s Dagmar Peckovou

Velkolepý dokumentární výlet mezi dinosaury, sci-fi komedie Gora Verbinskiho, technicky dokonalý baskytarista ze Španělska, „ypsilonský“ kabaret s Dagmar Peckovou v hlavní roli nebo skvělá výstava světoznámého italského malíře, který se přátelil s Janem Zrzavým.
Streamovačky: Dinosauři (Netflix)
Na platformu Netflix dorazila dokumentární série Dinosauři, která mapuje 165 milionů let existence těchto prehistorických tvorů na Zemi. Seriál sleduje jejich vývoj od prvních druhů až po vyhynutí a přibližuje také přírodní procesy a evoluční mechanismy, které formovaly podobu života na planetě. Vedle paleontologických poznatků využívá moderní vizuální efekty a rekonstrukce, aby přiblížil prostředí i chování dávných živočichů. Tvůrci propojují vědecké poznatky s filmovým vyprávěním a představují různé druhy dinosaurů v širším kontextu vývoje Země. Sérii, kterou produkoval Steven Spielberg, v českém znění provází osobitý hlas Pavla Rímského.
Streamovačky: Dinosauři (Netflix)
Na platformu Netflix dorazila dokumentární série Dinosauři, která mapuje 165 milionů let existence těchto prehistorických tvorů na Zemi. Seriál sleduje jejich vývoj od prvních druhů až po vyhynutí a přibližuje také přírodní procesy a evoluční mechanismy, které formovaly podobu života na planetě. Vedle paleontologických poznatků využívá moderní vizuální efekty a rekonstrukce, aby přiblížil prostředí i chování dávných živočichů. Tvůrci propojují vědecké poznatky s filmovým vyprávěním a představují různé druhy dinosaurů v širším kontextu vývoje Země. Sérii, kterou produkoval Steven Spielberg, v českém znění provází osobitý hlas Pavla Rímského.
Film: Zlom vaz, bav se, neumři, česká premiéra 12. března
Do českých kin míří sci-fi komedie Zlom vaz, bav se, neumři, kterou režíroval Gore Verbinski (sága Piráti z Karibiku, Kruh). Film sleduje muže z budoucnosti (Sam Rockwell), jenž se objeví v restauraci v Los Angeles a snaží se přesvědčit skupinu náhodných hostů, aby se k němu přidali na riskantní výpravu za záchranou světa. Společně mají během jediné noci zabránit katastrofě způsobené nebezpečnou umělou inteligencí, která v budoucnosti ohrožuje lidstvo. Rockwella v obsazení doplňují například Haley Lu Richardsonová, Michael Peña, Zazie Beetzová či Juno Templeová. Snímek měl premiéru na festivalu Fantastic Fest v roce 2025 a následně byl uveden také na Berlínském mezinárodním filmovém festivalu.
Hudba: Vincen García, Metro Music Bar, Brno, 14. března
V rámci 19. ročníku festivalu Groove Brno se do Brna vrátí španělský baskytarista Vincen García. Hudebník patří k výrazným představitelům současné baskytarové scény a ve své tvorbě propojuje prvky funku, fusion, jazzu i hip hopu. Jeho styl je charakteristický technickou precizností, výrazným autorským rukopisem a důrazem na rytmicky propracované aranže i improvizaci. García vystupoval na řadě prestižních světových festivalů, mimo jiné na Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz Festival či Pori Jazz Festival. V roce 2023 vydal debutové sólové album Ventura a spolupracoval také s americkým kytaristou Cory Wongem, s nímž vystupoval i na open-air edici festivalu Groove Brno v roce 2025.
Divadlo: Kabaret na vodě, Studio Ypsilon, Praha, 19. 3. a 26. 3. od 19:30 hodin
Nová inscenace legendární Ypsilonky je zasazená do roku 1937, kdy se Evropa ocitá na prahu dramatických historických změn. Příběh sleduje známou stárnoucí zpěvačku, která přijímá nabídku na angažmá ve Spojených státech. Podmínkou smlouvy je okamžité vystupování po příjezdu do New Yorku, a tak začíná vznikat nový program už během plavby přes Atlantik na palubě transatlantického parníku Aquitania. Inscenaci režíroval Jan Jiráň, dramaturgii připravila Pavla Nohýnková a hudební nastudování vzniklo ve spolupráci několika autorů. V hlavní roli se představí mezzosopranistka Dagmar Pecková, kterou na jevišti doplní například Martin Dejdar či samotný režisér Jan Jiráň.
Výstava: Giorgio de Chirico – Malba je kouzelné umění, Italský kulturní institut, Praha, 4. 3. až 26. 4. 2026
V Praze je nově k vidění umění malíře Giorgia de Chirico, jedné z klíčových osobností evropské moderny a zakladatele takzvané metafyzické malby. Expozice představuje přibližně šest desítek děl zapůjčených z významných italských a evropských soukromých sbírek a připomíná také umělcovy vazby na české prostředí, mimo jiné jeho přátelství s malířem Janem Zrzavým. Instalace mapuje několik desetiletí de Chiricovy tvorby od třicátých let až do počátku sedmdesátých let 20. století. Návštěvníci mohou vidět díla s typickou metafyzickou architekturou i pozdější práce, například veduty Benátek, motivy italských náměstí nebo obrazy koní a jezdců. Výstavu organizuje Italský institut a vstup je zdarma.
ŽIVĚ Američané povolili zemím kupovat ruskou ropu. Musí ale už být na moři
Spojené státy ve čtvrtek večer (v noci na pátek SEČ) umožnily zemím na 30 dní nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech na moři. Učinily tak ve snaze stabilizovat světové trhy s energiemi. Na síti X to sdělil americký ministr financí Scott Bessent. Ceny ropy ve čtvrtek pokračovaly v silném růstu a uzavřely na nejvyšší úrovni za téměř čtyři roky poblíž 100 dolarů za barel.
ŽIVĚ Snaží se rozdělit Evropu. Šéfce unijní diplomacie se nelíbí jednání Spojených států
"Myslím si, že je důležité, aby všichni pochopili, že USA daly jasně najevo, že chtějí rozdělit Evropu. Nemají rády Evropskou unii," řekla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Dodala, že Spojené státy používají vůči unii podobnou taktiku jako její nepřátelé. Podle agentury Reuters to prohlásila v pátečním rozhovoru pro Financial Times. Americký prezident Donald Trump kritizuje EU dlouhodobě.
ŽIVĚ „Nejde o zákon o zahraničních agentech,“ tvrdí Babiš k registraci neziskovek
Chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se podle premiéra Babiše vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Na organizace typu sdružení včelařů se vztahovat nebude, uvedl ve čtvrtek Babiš ve sněmovně v rámci interpelací. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by připravovaná koaliční úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech.
ŽIVĚ Izrael zničí Írán a Hizballáh, Írán už není, co býval, uvedl Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael rozdrtí Írán a Hizballáh. Dodal, že po téměř dvoutýdenních izraelsko‑amerických útocích na íránské území už Írán není takový, jako býval, a že jeho elitní jednotky utrpěly těžké ztráty. Netanjahu to ve čtvrtek podle agentur AFP a Reuters uvedl během své první tiskové konference od vypuknutí války proti Íránu.
"Víme, kde žije tvá matka." Tenistka dostala děsivé výhrůžky, hlídala ji policie
To, že sportovci a sportovkyně dostávají ošklivé až nenávistné vzkazy, je bohužel běžné a není to v pořádku. Ovšem to, čím si v posledních dnech prošla tenistka Panna Udvardyová, je daleko za hranou únosných mezí. Maďarka čelila konkrétním výhrůžkám směřovaným na své blízké, navíc není jediná.