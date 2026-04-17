17. 4. Rudolf
Film

Nenechte si ujít: Černohumorné drama Slepice či koncerty světových soundtracků

Jaroslav Totušek

Legendární britský sci-fi sitkom Červený trpaslík (nově přístupný v iVysílání ČT), tragikomický filmový příběh vyprávěný z pohledu slepice, koncerty světové filmové a seriálové hudby, divadelní inscenace o tom, proč vstoupit do aktivních záloh, či výstava kreseb, sochařských objektů a instalací Jiřího Černického.

Streamovačky: Červený trpaslík (iVysílání ČT)

Z britského sci-fi sitkomu Červený trpaslík.Foto: Česká televize

„Všichni jsou mrtví, Dejve.“ Kultovní britský seriál Červený trpaslík je nyní nově dostupný v iVysílání a nabízí návrat k jednomu z nejvýraznějších a nejoblíbenějších titulů televizní zábavy posledních dekád. Děj sleduje technika Davea Listera, který jako jediný přežije katastrofu na palubě vesmírné lodi. Společnost mu dělají jen podivní spolubydlící: neurotický hologram Arnolda Rimmera, umělá inteligence Holly, evolučně vyvinutý Kocour a později i přehnaně snaživý android Kryton. Seriál od svého uvedení na BBC v roce 1988 proslul osobitým humorem, který kombinuje absurdní situace, chytré dialogy i hravou práci se sci-fi motivy.

Mohlo by vás zajímat
Spotlight - Luděk Motyčka

Chceme být českým Glastonbury, říká ředitel Rock for People. Cílem je unikátnost

Jedenáct let pracoval jako šéf marketingu společnosti Google pro střední a východní Evropu. Korporátní svět se ale rozhodl vyměnit za festivalový a už dva roky stojí v čele jednoho z nejnavštěvovanějších hudebních festivalů v Česku – Rock for People. Ten se za tu dobu vyšvihl do evropské ligy, když obdržel dvě prestižní ocenění za bezpečnost a udržitelnost akce.

ilustrační foto.

ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku

Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.

Jan Potměšil, herec.

Zemřel Jan Potměšil, hvězda filmu Bony a klid, bylo mu 60 let

Ve čtvrtek večer zemřel ve spánku po delší nemoci divadelní a filmový herec Jan Potměšil. Bylo mu 60 let. Informovala o tom v pátek ráno jeho manželka Radka Potměšilová. V posledních třech letech měl Potměšil, který byl od svých 23 let po autonehodě upoután na invalidní vozík, vážné zdravotní problémy.

FILE PHOTO: Senate Homeland Security and Government Affairs Committee hearing on Capitol Hill in Washington, D.C.

Šéf kritizovaného imigračního úřadu ICE Lyons skončí ve funkci

Úřadující šéf amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todd Lyons na konci května opustí funkci. Podle agentury Reuters o odchodu muže spojovaného se široce kritizovanými zásahy proti přistěhovalcům informoval ve čtvrtek ministr pro vnitřní bezpečnost Markwayne Mullin.

