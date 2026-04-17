Nenechte si ujít: Černohumorné drama Slepice či koncerty světových soundtracků

Legendární britský sci-fi sitkom Červený trpaslík (nově přístupný v iVysílání ČT), tragikomický filmový příběh vyprávěný z pohledu slepice, koncerty světové filmové a seriálové hudby, divadelní inscenace o tom, proč vstoupit do aktivních záloh, či výstava kreseb, sochařských objektů a instalací Jiřího Černického.
Streamovačky: Červený trpaslík (iVysílání ČT)
„Všichni jsou mrtví, Dejve.“ Kultovní britský seriál Červený trpaslík je nyní nově dostupný v iVysílání a nabízí návrat k jednomu z nejvýraznějších a nejoblíbenějších titulů televizní zábavy posledních dekád. Děj sleduje technika Davea Listera, který jako jediný přežije katastrofu na palubě vesmírné lodi. Společnost mu dělají jen podivní spolubydlící: neurotický hologram Arnolda Rimmera, umělá inteligence Holly, evolučně vyvinutý Kocour a později i přehnaně snaživý android Kryton. Seriál od svého uvedení na BBC v roce 1988 proslul osobitým humorem, který kombinuje absurdní situace, chytré dialogy i hravou práci se sci-fi motivy.
Film: Slepice, česká premiéra 16. dubna
Miláček festivalů konečně v českých kinech. Slepice maďarského režiséra Györgyho Pálfiho (Taxidermia, Final Cut – dámy a pánové) přináší netradiční tragikomické podobenství vyprávěné z perspektivy zvířecí hrdinky. Příběh sleduje slepici, jež se rozhodne opustit prostředí, v němž se narodila, a vydává se do světa. Mimo bezpečí kurníku však naráží na drsnou realitu, která její původní představy rychle boří. Snímek kombinuje černý humor s alegorickým vyprávěním a tematizuje otázky svobody, individuality i mateřství. Pálfi navazuje na svou osobitou autorskou poetiku známou z jeho předchozích filmů a opět pracuje s výraznou stylizací i provokativními motivy.
Hudba: Composers Summit Prague 2026, Praha, 23. až 28. dubna
To nejlepší z filmové, seriálové i videoherní hudby. Mezinárodní festival přivede do české metropole špičky světové filmové a seriálové hudby. Během šesti dnů nabídne koncerty, workshopy i setkání s více než čtyřiceti skladateli, mezi nimiž nechybí držitelé prestižních ocenění včetně Grammy a Oscarů. Program pro veřejnost tvoří především čtyři velké koncerty, na nichž zazní známé soundtracky ze Stranger Things, The Last of Us nebo animovaného filmu Shrek, často přímo za účasti jejich autorů. K vrcholům letošního ročníku patří vystoupení skladatelské dvojice Kyle Dixon a Michael Stein s hudbou k již zmíněnému seriálu Stranger Things, světová premiéra nové partitury k filmu Metropolis pod vedením Jeffa Beala nebo závěrečný koncert dvojnásobně oscarového skladatele Gustava Santaolally. Vedle koncertní části nabídne summit i rozsáhlý industry program zaměřený na tvorbu hudby pro film, televizi a hry.
Divadlo: Aktivní zálohy, Divadlo D21, Praha, 22. 4. od 19:30 hodin
Co člověka motivuje k tomu, aby se odhodlal v případě napadení bránit svou vlast? Autorská inscenace Aktivní zálohy tematizuje rozhodnutí jednotlivců vstoupit do aktivních záloh armády v kontextu současných geopolitických událostí. Režisér Jiří Ondra spolu s dramaturgyní Lucií Ferenzovou vytvářejí inscenaci inspirovanou reálnými příběhy, která sleduje motivy osobní odpovědnosti, občanského postoje i střetu ideálů s realitou. Vedle současného rámce se hra vrací i k historickým paralelám. Inscenace klade otázky po smyslu obrany vlasti, individuální morálce i společenském vnímání války, přičemž využívá groteskní nadsázku i civilní herectví. Tvůrci se inspirovali publikací Deník vojínky autorky Petry Horákové Krištofové.
Výstava: Jiří Černický – Západ Země ze Slunce, Galerie Lázně Liberec, 28. 3. až 5. 7. 2026
Výstava Západ Země ze Slunce představuje aktuální tvorbu Jiřího Černického, v níž klíčovou roli hraje rozsáhlý soubor kreseb doplněný o objekty a instalace. Autor v nich rozvíjí konceptuální přístup, kdy kresby fungují jako studijní plány a zachycují fázi výzkumu i návrhy možných řešení témat, která se týkají fungování současného světa. Část těchto návrhů následně přechází do prostorových realizací, jež tvoří výrazné prvky samotné expozice. Černického práce se dlouhodobě soustředí na fenomén pokroku, jeho možnosti i limity. Výstava jej představuje v kritickém a zároveň hravém kontextu. Celek výstavy je koncipován jako otevřený prostor připomínající experimentální laboratoř.
