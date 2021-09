Nemůže vydýchat, že se bratr žení. Cumberbatch hraje v novém filmu Netflixu

Novozélandská režisérka Jane Campionová po 12 letech představila nový celovečerní film. Jmenuje se Síla psa a premiéru měl na benátském festivalu, kde soutěží o hlavní cenu Zlatého lva, píše agentura AP.

Sedmašedesátiletá Campionová snímek natočila podle stejnojmenného románu dnes již nežijícího Američana Thomase Savage, proslulého westernovou tvorbou.

Příběh se odehrává roku 1925 v americkém státě Montana. Vypráví o dvou zámožných bratrech, kteří spravují statek. Konflikt mezi nimi vznikne, když se jeden rozhodne oženit s vdovou, jež má dospívajícího syna.

Hlavní roli násilného statkáře, jenž se těžko vyrovnává s bratrovou svatbou, ztvárnil Brit Benedict Cumberbatch. Vdovu Rose hraje Amerianka Kirsten Dunstová. Kromě jejich výkonů film vyniká záběry rozsáhlé a opuštěné krajiny na Novém Zélandu.

"V dnešní Montaně by bylo těžké natočit, jak vypadala před sto lety. Na Novém Zélandu jsou ale prázdné, zapomenuté a krásné krajiny, které se tomu blíží," vysvětluje režisérka. Stavět dekorace na Novém Zélandu však bylo obtížné kvůli prudkým větrům. "Občas se člověk bál, aby ho to taky neodfouklo," dodává.

Campionová ve čtvrtek rovněž řekla, že málokterý román dnes dočte. Ten Savageův z roku 1967 ji však oslovil natolik, až se kvůli němu rozhodla vrátit za kameru. "Jsem tvůrčí bytost, málokdy kalkuluji, co by mohlo být úspěšné. Tuhle knihu jsem prostě přečetla s tím, že je to úchvatné literární dílo," popisuje, jak pak na jednotlivé postavy a témata ještě dlouho nemohla přestat myslet.

V její tvorbě vynikají silné ženské charaktery, oproti knižní předloze tak rozšířila roli vdovy Rose. Její představitelka Kirsten Dunstová v Benátkách sdělila, že s Cumberbatchem se při natáčení vzájemně nebavili. "Ale vůbec. Bylo nám trapné se byť jen pozdravit," říká herečka, vůči jejíž postavě Cumberbatchův hrdina cítí zášť.

"Umím mu porozumět. Umím se podívat do jeho nitra a pochopit, proč je takový. Neodsuzuji ho," dodal Cumberbatch.

1:16 Film Síla psa uvede Netflix 1. prosince. | Video: Netflix

Síla psa patří mezi ty filmy na benátském festivalu, které produkovala videotéka Netflix. Na rozdíl od konkurenčního festivalu v Cannes italská přehlídka pouští do hlavní soutěže i tituly, které nepůjdou do kin.

Odlišný přístup je podle ředitele festivalu Alberta Barbery dán odlišnou legislativou v Itálii a Francii. "Jsem přesvědčen, že kina a jejich sály nezmizí, ale myslím si, že filmová tvorba spěje k dvojímu způsobu distribuce," uvažuje Barbera. Podle něj by se digitální platformy jako Netflix neměly démonizovat, protože v současnosti produkují podstatnou část světových filmů.

"Pozitivní stránka Netflixu je, že nám umožňuje pracovat s rozpočty, díky kterým můžeme plně rozvinout naši tvorbu, což se s ostatními producenty nestává. Dělat s Netflixem je jako pracovat pro Medicejské," srovnává Campionová v narážce na italský šlechtický rod známý svým mecenášstvím. Netflix uvede Sílu psa 1. prosince.

Jane Campionová se roku 1993 stala první ženou, která na festivalu v Cannes dostala Zlatou palmu za nejlepší film. Uspěla se snímkem Piano, jenž později získal také americkou cenu Oscar za původní scénář a hlavní i vedlejší ženskou roli. Před Silou psa uvedla Campionová svůj poslední film v roce 2009, byla jím Jasná hvězda.

Od té doby režisérka pracovala zejména na televizním seriálu Na jezeře. Vzpomíná na něj ráda, dnes ale dává přednost celovečerní metráži. "Dvě hodiny jsou tak akorát. Když si doma projíždím Netflix, také instinktivně sahám spíš po filmech než seriálech," dodává Campionová.