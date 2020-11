Nekrolog: Jmenoval se Connery. Sean Connery. A byl spojený s dobrodružstvím

Ve věku 90 let včera zemřel sir Sean Connery, první a nejslavnější představitel filmového Jamese Bonda. Herec s elegancí i neúprosností jaguára.

"Vzezření bratra Viléma by přivábilo zrak i toho nejroztržitějšího pozorovatele," říká vypravěč slavného románu Umberta Eca Jméno růže. "Oči měl bystré a pronikavé: ostrý a maličko orlí nos dodával jeho tváři výraz člověka, který je neustále ve střehu."

Ve filmové adaptaci z roku 1986 charismatického Viléma Baskervillského ztvárnil původem skotský herec Sean Connery. Bylo to dekádu a půl poté, co za sebou nechal postavu Jamese Bonda, která ho v roce 1962 proslavila. Přesunul se k rolím, jež měly více mentorský charakter, ať už byly vážné jako ve Jménu růže, nebo pojaté s nadsázkou jako v Indianu Jonesovi a Poslední křížové výpravě. Jeho muži byli vždy spojeni s dobrodružstvím.

Seanu Connerymu se podařilo stát ikonou filmového 20. století, symbolem doby atomového nepřátelství studené války a ztělesněním jedné z podob elegance nejen v 60. letech. Počínaje první bondovkou Dr. No stvořil třicátník Connery s modelingovou a sportovní postavou perfektní filmový obraz agenta 007, vycházející z šestákových románů Iana Fleminga.

Špionovi s povolením zabíjet dodal konkrétní podobu, pro niž byly typické šarm, ostrost jaguára i bezmála šlechtická elegance. A to přestože ke smetánce měl mladý Connery daleko a dokonce sám Fleming původně dával přednost jinému typu herce.

Sean Connery se díky Jamesi Bondovi stal symbolem dobových představ o maskulinitě, a to mužů i žen. Zbraně, auta, drinky a obleky k ní patří dodnes, jiné atributy podléhají změnám - například dříve nepřípustné Bondovy prohry a traumata. A především samozřejmě vztah k ženám.

Uchvatitelský postoj už dnes minimálně liberálnější část diváků neuznává a nekonsenzuální sexuální projevy jakékoli hvězdy včetně Bonda se staly neobhajitelné. Až absurdní diskuse nad možností, že by Bond v dalších dílech ságy nebyl muž, nebo běloch, nakonec dokazují, jak pevně je zakořeněná kulturní představa, kterou zrodily filmy s Connerym. A že jsou zatížené čím dál větší nostalgií.

Jaguáři a podobné šelmy se dožívají maximálně 15 let. Conneryho tvůrčí dráha byla mnohem delší a neomezila se na 60. léta, respektive netrvala jen do roku 1971, kdy měla premiéru jeho poslední bondovka Diamanty jsou věčné. Ze třicetiletého Bonda herec zestárl do takové podoby, až byl ještě coby šedesátník v populární anketě vyhlášen nejvíce sexy mužem světa.

Ostře vykreslenou tvář pokryl knír a posléze šedý plnovous, jaguárem ale Connery zůstal. Provázely ho především role s výrazným dobrodružným prvkem. "Je to zachmuřený lovec," charakterizoval už v 60. letech Conneryho postavu ve snímku Marnie režisér Alfred Hitchcock, když chtěl na plátno přivést majetnickou, fetišistickou lásku dobře situovaného muže ke kleptomance.

Jako spoře oblečený zabiják "exterminátor" Zed se Connery představil o deset let později v bizarní sci-fi Zardoz a v 80. letech dvakrát sekundoval Christopheru Lambertovi v Highlanderovi a jednou Kevinu Costnerovi v gangsterce Nedotknutelní, kterou natočil Brian De Palma a kde pomáhal dopadnout Ala Caponeho. O dobrodružném a akčním rozměru thrilleru Honu na ponorku nebo akční Skále režiséra Michaela Baye ani nemluvě.

V dramatu Neúplatní z roku 1987 hrál Connery policistu Jima Malonea. | Video: Paramount Pictures

Nakonec i příběh Viléma z Baskervillu ze Jména růže je nakonec hlavně dobrodružná story v bezmála exotických kulisách středověkého kláštera, byť do nemalé míry založená na dobrodružství intelektu schopného poradit si s teologickou disputací i knihovnickým labyrintem.

Když Seana Conneryho neprovázela mladičká pružnost, nahradila ji neméně mužná ošlehaná zemitost. Jaguára měl v očích stále. Takového si ho budou diváci i divačky pamatovat.