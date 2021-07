Nejvíce nominací na ceny Emmy mají seriály Koruna a The Mandalorian

Nejvíce nominací na americké televizní ceny Emmy letos získaly Koruna a The Mandalorian, obě produkované streamovacími platformami. Tituly od Netflixu a videotéky Disney+ mohou vyhrát každý až 24 sošek. Vítězové budou známi 19. září.

Sci-fi seriál The Mandalorian ze světa Hvězdných válek (na snímku je Pedro Pascal) získal 24 nominací. | Foto: Disney+

Koruna, která vypráví o britské královské rodině, si vysloužila mimo jiné čtvrtou nominaci v kategorii nejlepší drama. Loňská čtvrtá řada posunula děj blíže k současnosti, točila se okolo prvních let tragického manželství prince Charlese s princeznou Dianou.

Podle agentury AP se Netflixu po zveřejnění posledních deseti epizod skýtá dosud největší šance zvítězit v hlavní kategorii Emmy pro dramata, což se dosud nepodařilo. Uspět mohou také hvězdy Koruny, herci Josh O’Connor a Emma Corrinová nebo Olivia Colmanová, nominovaná za roli královny Alžběty II.

Sci-fi The Mandalorian, jež volně navazuje na filmovou ságu Hvězdné války, za sebou má zatím dvě řady. Také se dostalo mezi osmičku uchazečů o cenu pro nejlepší seriálové drama, kterou doplňují Bridgertonovi, Lovecraftova země, The Boys, Pose, Příběh služebnice a Tohle jsme my.

Mezi komediemi vede seriál Ted Lasso o stejnojmenném kouči amerického fotbalu, který v Anglii začne trénovat místní fotbalový tým. Produkt platformy Apple TV+ může dosáhnout na cenu ve 20 kategoriích. Nominován byl na nejlepší komediální seriál, hlavní hvězda a spoluscenárista Jason Sudeikis je zase mezi pěticí kandidátů na cenu za výkon v hlavní roli komediálního díla. Šanci na vítězství v kategorii komedie má ale třeba také Letuška od HBO s Kaley Cuocovou v hlavní roli.

Z minisérií porotci na cenu navrhli Mare z Easttownu s Kate Winsletovou nebo britské drama o znásilnění Můžu tě zničit, které vytvořila a hlavní roli ztvárnila Michaela Coelová.

Další nominace nasbírala superhrdinská Wandavision, drama z šachového prostředí Dámský gambit nebo Podzemní železnice o černošce prchající před otrokáři na americkém Jihu.

Podle agentury AP nominace potvrzují rychlý vzestup streamování. Ve třech hlavních kategoriích - drama, komedie a minisérie - se z tradiční tvorby prosadil pouze pořad Tohle jsme my od televize NBC a Black-ish od ABC.

Dohromady má HBO 130 nominací, Netflix o jednu méně. Sošku může kromě jiných získat herec Regé-Jean Page, hvězda seriálu Bridgertonovi. S cenami Emmy mohou ze zářijového ceremoniálu odejít také tvůrci Příběhu služebnice, jenž získal nominace v 21 kategoriích.

O vítězích rozhodne 25 tisíc hlasujících členů americké televizní akademie, galavečer by se měl na rozdíl od loňska konat za přítomnosti hostů. Večer bude moderovat herec Cedric the Entertainer.

Loni byl nejlepším dramatickým seriálem zvolen Boj o moc, hlavní cenu v komediální části soutěže si odnesl kanadský sitkom Městečko Schitt's Creek.