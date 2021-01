Nejvíce nominací na Českého lva mají Krajina ve stínu, Havel a Šarlatán

Nafukovací karikatura Donalda Trumpa v podobě vzteklého batolete v plenách a s mobilem, jež se stala symbolem britského protestu proti americkému prezidentovi, si zajistila čestné místo v dějinách politického aktivismu. Zařazena bude do sbírky Muzea Londýna. Na místo již dorazila, nejdříve však musí do karantény. Informoval o tom dnes zpravodajský list The Guardian.

Šest metrů vysoká oranžová figurína, kterou zaplatili odpůrci Trumpa prostřednictvím crowdfundingu, zobrazuje amerického prezidenta s jeho charakteristickou blonďatou kšticí, se zarputilým výrazem a rozpřáhlýma malýma rukama, které drží mobil připravený k tweetům.

Poprvé se figurína objevila na protestu u britského parlamentu při Trumpově první návštěvě Spojeného království v roce 2018. K oblakům vzlétla také při jeho státní návštěvě o rok později a objevila se také ve Francii, Argentině, Irsku, Dánsku a různých částech Spojených států.