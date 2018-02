Nejvíc nominací na Slnko v sieti, slovenskou obdobu Českého lva, má drama Čára

Slovenská filmová a televízna akadémia odhalila nominácie na Národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Až o 13 cien sa bude uchádzať Film ČIARA Petra Bebjaka, v 10 kategóriách bude súťažiť Piata loď / Little Harbour Ivety Grófovej, so šiestimi nomináciami zabojuje Špina / SK Terezy Nvotovej a Nina - film Juraja Lehotského. Všetkým nominovaným blahoželáme a držíme palce! viac info: http://www.sfu.sk/aktualne/433 / The Slovak Film and Television Academy published nominations for Slovak National Film Award The Sun in a Net. The Line (d. Peter Bebjak) competes for 13 awards, is followed by Little Harbour (d. Iveta Grófová) with ten nominations. Two other fiction films have received six nominations: Filthy by Tereza Nvotová and Nina by Juraj Lehotský. Congratulations to all nominees and fingers crossed!