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Film

Emmy získala už ve 24 letech. Americká herečka Zendaya slaví třicetiny

UK Premiere of "Spider-Man: Brand New Day"
Robert Pattinson a Zendaya ve filmu Drama (2026).
World premiere for the film Spider-Man: Brand New Day in Los Angeles
THE ODYSSEY
Zendaya jako bojovnice Chani ve filmu Duna: Část třetí (2026).
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Americká herečka a zpěvačka Zendaya na britské premiéře snímku Spider-Man: Zbrusu nový den v červenci 2026. |
Foto: Profimedia – ČTK / AP / James Warren/Famous/STAR MAX/IPx
ČTK,Kultura
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Půvabná rodačka z Kalifornie patří mezi nejzářivější hvězdy dnešního Hollywoodu. V posledních letech si zahrála v mnoha kasovních trhácích: ať už se jedná o tři díly Spider-Mana, sérii Duna podle románu Franka Herberta nebo úspěšný romantický sportovní film Rivalové. V úterý 1. září oslaví své třicáté narozeniny.

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Herečka, která na sebe poprvé výrazně upozornila v televizi, má na kontě už celou řadu cen včetně Emmy nebo Zlatého glóbu, zatím ale zůstává stranou pozornosti porotců Oscarů.

Učitelské dítě z Kalifornie, jehož matka má evropské a otec africké kořeny, původně koketovalo se sportem, nakonec ale u Zendayi vyhrály zpěv a herectví. Díky matce, která o prázdninách pomáhala u divadelní společnosti, pomáhala jako uvaděčka, brzy ale dostala první role a ve 13 letech se s otcem přestěhovala do malého bytu v centru Los Angeles, aby byla blíže centru hereckého dění.

První velkou příležitost dostala v disneyovském seriálu Na parket!, který se vysílal v letech 2010 až 2012. Jako šestnáctiletá se objevila i v americké verzi StarDance, kde se dostala až do finále.

V seriálu Euforie si Zendaya zahrála hlavní roli introvertní Rue, která jí vynesla dvě ceny Emmy.
V seriálu Euforie si Zendaya zahrála hlavní roli introvertní Rue, která jí vynesla dvě ceny Emmy.Foto: Home Box Office

Cestu na vrchol Zendaye v roce 2019 otevřela role v seriálu Euforie, kde si zahrála hlavní roli introvertní Rue, která jde na střední školu přímo z odvykacího pobytu. Vynesla jí postupně dvě Emmy - první už ve 24 letech, jako vůbec nejmladší držitelce této ceny v kategorii nejlepší herečka v dramatickém seriálu - a Zlatý glóbus.

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Před filmovou kamerou poprvé zazářila jako Michelle "MJ" Jonesová-Watsonová ve filmu Spider-Man: Homecoming (2017) po boku Toma Hollanda. O tři měsíce starší představitel "pavoučího muže" se stal později jejím životním partnerem, vzali se v roce 2026.

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Letos se také společně objevili v oceňovaném snímku Christophera Nolana Odyssea, kde si Zendaya zahrála bohyni moudrosti Athénu. Ke konci roku pak bude mít premiéru třetí část filmu Duna, kde se americká kráska opět stane vzpurnou bojovnicí Chani.

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