Emmy získala už ve 24 letech. Americká herečka Zendaya slaví třicetiny

Půvabná rodačka z Kalifornie patří mezi nejzářivější hvězdy dnešního Hollywoodu. V posledních letech si zahrála v mnoha kasovních trhácích: ať už se jedná o tři díly Spider-Mana, sérii Duna podle románu Franka Herberta nebo úspěšný romantický sportovní film Rivalové. V úterý 1. září oslaví své třicáté narozeniny.
Herečka, která na sebe poprvé výrazně upozornila v televizi, má na kontě už celou řadu cen včetně Emmy nebo Zlatého glóbu, zatím ale zůstává stranou pozornosti porotců Oscarů.
Učitelské dítě z Kalifornie, jehož matka má evropské a otec africké kořeny, původně koketovalo se sportem, nakonec ale u Zendayi vyhrály zpěv a herectví. Díky matce, která o prázdninách pomáhala u divadelní společnosti, pomáhala jako uvaděčka, brzy ale dostala první role a ve 13 letech se s otcem přestěhovala do malého bytu v centru Los Angeles, aby byla blíže centru hereckého dění.
První velkou příležitost dostala v disneyovském seriálu Na parket!, který se vysílal v letech 2010 až 2012. Jako šestnáctiletá se objevila i v americké verzi StarDance, kde se dostala až do finále.
Cestu na vrchol Zendaye v roce 2019 otevřela role v seriálu Euforie, kde si zahrála hlavní roli introvertní Rue, která jde na střední školu přímo z odvykacího pobytu. Vynesla jí postupně dvě Emmy - první už ve 24 letech, jako vůbec nejmladší držitelce této ceny v kategorii nejlepší herečka v dramatickém seriálu - a Zlatý glóbus.
Před filmovou kamerou poprvé zazářila jako Michelle "MJ" Jonesová-Watsonová ve filmu Spider-Man: Homecoming (2017) po boku Toma Hollanda. O tři měsíce starší představitel "pavoučího muže" se stal později jejím životním partnerem, vzali se v roce 2026.
Letos se také společně objevili v oceňovaném snímku Christophera Nolana Odyssea, kde si Zendaya zahrála bohyni moudrosti Athénu. Ke konci roku pak bude mít premiéru třetí část filmu Duna, kde se americká kráska opět stane vzpurnou bojovnicí Chani.
ŽIVĚ Írán v odvetě za americké útoky na Lárak ostřeloval základny USA v Jordánsku
Íránské revoluční gardy uvedly, že zaútočily na americké základny v Jordánsku a ve Spojených arabských emirátech v odplatě za americký útok na odpalovací zařízení íránských raket na ostrově Lárak v Hormuzském průlivu. Jordánské ozbrojené síly následně oznámily, že sestřelily osm střel, které pronikly do vzdušného prostoru země, uvedly v pondělí tiskové agentury.
Pět hudebních sálů i restaurace. V Praze se chystá stavba Vltavské filharmonie
Praha požádala o stavební povolení pro Vltavskou filharmonii. Žádost zahrnuje jak samotnou filharmonii, jejíž výstavba má podle posledních odhadů stát včetně vybavení asi 12,33 miliardy korun bez DPH, tak stavební úpravy okolí za dalších zhruba pět miliard korun bez daně. Město předpokládá, že povolení získá v prvním čtvrtletí příštího roku. Stavba má začít o rok později.
„Děláš to schválně?“ Noskovou za mořem propírají, Američance vehnala slzy do očí
Je tu první grandslam od chvíle, co vyhrála svůj první grandslam. Linda Nosková je v New Yorku z pochopitelných důvodů jednou z nejdetailněji sledovaných hráček. V rozhovorech dává česká tenistka otevřeně nahlédnout do aktuálního rozpoložení a autentickými reakcemi baví nejen Američany.
Zakladatel Bee Gees slaví kulaté výročí. Ze slavné kapely je na živu už jenom on
Narodil se 1. září 1946 a proslavil se jako člen popové kapely Bee Gees, jedné z hlavních hvězd disko éry konce 70. let minulého století. Muzikant Barry Gibb se coby skladatel v počtu hitů na čele prestižní americké hitparády Billboard Hot 100 vyrovná Johnu Lennonovi a Paulu McCartneymu. Dnes je posledním žijícím členem Bee Gees.
Deštivé ráno je jen začátek. Počasí v Česku se během týdne výrazně promění
Dopolední déšť v pondělí potrápí část Česka, místy se mohou přidat i bouřky. Pak ale srážek výrazně ubude a teploty začnou postupně stoupat. Zatímco začátek týdne bude spíš mírný, v pátek může být až 27 stupňů, na jihu Moravy ještě o něco více, předpovídají meteorologové.