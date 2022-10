Na jihlavském festivalu vyhrály dokumenty o ptačím zpěvu a skladateli Kaprovi

Kaprkód režisérky Lucie Králové se stal nejlepším českým dokumentem 26. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. V sekci Česká radost tuto sobotu uspěl v konkurenci 21 děl. Mezi světovými snímky porotce nejvíc přesvědčil titul francouzské režisérky a producentky Judith Auffrayové nazvaný 07:15 - Blackbird, v češtině Kos.

Kaprkód je věnovaný skladateli Janu Kaprovi, který žil v letech 1914 až 1988. Využívá jeho kompozic i amatérských filmových záběrů. Podle Lucie Králové vznikal pět let, doufá, že se ho podaří dostat do kin. Režisérka si z jihlavského festivalu ocenění neodváží poprvé. V roce 2003 to bylo za film Zlopověstné dítě, o dva roky později za snímek Prodáno.

"Kaprkód je v souladu s operním žánrem rozdělen na dějství. Sice postupuje chronologicky, nic ale nesděluje lineárně či polopatě. Vzájemně provázané obrazové i zvukové motivy tvoří spíš pomyslnou síť, jež odkazuje k nejednoznačnosti Kaprova života," napsalo o snímku Aktuálně.cz.

Judith Auffrayová ve svém půlhodinovém dokumentu 07:15 - Blackbird, který získal i cenu za nejlepší kameru, umístila do centra zájmu ptačí zpěv. Nabádá k soustředěnému poslechu i zamyšlení nad tím, co za kouzlo se skrývá v prostém zvuku. Auffrayová původně studovala kresbu a malbu, jejím dokumentárním debutem byl Dům. V roce 2020 ho promítal i jihlavský festival. Oceněná novinka je podle Auffrayové součástí výzkumného projektu, ve kterém chce pokračovat. Vítězství vnímá jako podporu na další cestě.

Autorem cen jihlavské přehlídky byl stejně jako loni česko-argentinský umělec Federico Díaz, v 3D plastikách zhmotnil různé zvukové záznamy. "Forma, jakou letos zvolil Federico Díaz pro festivalové ceny, nějakým způsobem odráží i to, jak my k festivalu přistupujeme. Nejenže promítáme dokumentární filmy, ale snažíme se i to dokumentární hledat kolem nás, aby i festival sám o sobě byl dokumentární," řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.

Cena za přínos pro Dušana Hanáka, diváci ocenili Počtovou

Slavnostním večerem provázela režisérka a novinářka Apolena Rychlíková a její otec Břetislav Rychlík, režisér, scénárista a herec. Cenu za přínos světové kinematografii získal slovenský filmař, výrazný představitel československé nové vlny 60. let Dušan Hanák.

Při přebírání ceny připomněl, že mnohé jeho filmy, hrané i dokumentární, které natočil po roce 1968, se až do roku 1989 nesměly promítat. "Přeji všem filmařům, aby natáčeli pravdivé dokumenty, které vydrží zkoušku času," řekl Hanák.

Festival letos nabídl 376 titulů rozdělených do deseti nesoutěžních a sedmi soutěžních sekcí. Vedle porotců o vítězích rozhodovali i návštěvníci. Cenu diváků získal snímek Jany Počtové Šťastně až na věky, který v kategorii Česká radost ocenila i studentská porota.

Promítání festivalových snímků v jihlavských kinosálech končí v neděli. Zároveň se otevírá možnost zhlédnout na 140 dokumentů on-line. Přístupné budou do 13. listopadu.