Nejdražší český fantasy film, který nikdo neviděl, jde do dražby za 18 milionů korun

Zřícení mostu na jihu Francie má zřejmě na svědomí řidič kamionu, který je jednou ze dvou obětí pondělního neštěstí. Podle místních úřadů totiž vjel s nákladním vozem o hmotnosti více než 40 tun na konstrukci, kam směla auta nanejvýš do 19 tun. Kromě řidiče kamionu při pádu mostu zahynula i 15letá dívka z osobního auta, které rovněž skončilo v řece Tarn. Další lidé již pohřešovaní nejsou, informovala agentura AFP.

"Odhadujeme, že vážil přes 40 tun," řekl dnes Éric Oget, starosta města Mirepoix-sur-Tarn, které most ze třicátých let minulého století spojoval s protilehlou obcí Bessiéres. Most byl dlouhý 155 metrů a široký 6,5 metru a měla na něj zakázán vjezd vozidla těžší než devatenáct tun. "Řidič kamionu byl zdejší, takže mě překvapuje, že se vydal (na most) s váhou více než 40 tun," dodal starosta Oget.