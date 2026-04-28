„Nebuď broskev!“ Teenageři a zombie v šílené hororové komedii Tahle párty je DEAD

Co se stane, když se parta teenagerů ocitne na začátku zombie apokalypsy a zjistí, že největší problém nejsou nemrtví, ale jejich vlastní životy? Nový český snímekTahle párty je DEAD režiséra Adama Kůse přináší svéráznou kombinaci hororu, komedie a generační výpovědi. Nyní se film představuje trailerem, do kin pak vstoupí 18. června.
Tahle párty je DEAD diváky zavede na halloweenskou párty, kde to tak trochu žije, i když to tak trochu umřelo… Když se zodpovědná Alice, povrchní Sofie, bohémská Hanka a nejistý Roman vyrážejí bavit, netuší, že právě začíná noc plná šílenství a chaosu.
Řetězec hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombie, policisty a frustrovanými herci z romantických komedií. Alice na cestě za záchranou své mladší sestry Kristýny zjistí, že skutečné nebezpečí nespočívá ani tak v zombie, jako spíše ve vzájemných předsudcích a špatném výběru životních vzorů.
V hlavních rolích se představí Petra Zábrodská, Lucie Pokorná, Natálie Dvořáková a Jaroslav Urbanec. Dále se ve filmu objeví Vladimír Polívka, Hynek Čermák, Martin Stránský nebo Jiří Ployhar.
„Pod vrstvu nadsázky, humoru a pestrobarevné stylizace jsme schovali tematicky obsáhlý příběh, jehož hlavním dilematem je výběr těch správných vzorů, kterými se v životě necháme ovlivňovat – ať jsou to rodiče, influenceři, fiktivní postavy, či naše vlastní alter ega,“ říká režisér Adam Kůs a dodává: „Snažíme se mladému divákovi ukázat, jak důležité je nepřejímat jen cizí názory a myslet vlastní hlavou, aby se z nás nestaly bezduché zombie.“
Producentka Pavlína Křepelková zdůrazňuje, že cílem bylo vytvořit film, který bude nejen bavit: „Chtěli jsme natočit film, který pobaví, trochu vystraší i rozesměje, ale zároveň v sobě ponese něco víc. Vznikl z chuti vytvořit hravý příběh od mladých pro mladé, ve kterém se pod nadsázkou skrývají věci, které sami známe z vlastního života.“ Na projektu se podíleli převážně mladí filmaři, často ještě studenti filmových škol, což se odráží nejen v energii filmu, ale i v jeho autentickém pohledu na současnou generaci.
