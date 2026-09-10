Návrat krásných čarodějek po téměř třiceti letech. V kinech je Magická posedlost 2

Pokračování kultovní romantické komedie z konce 90. let právě vstupuje do českých kin. Sandra Bullocková a Nicole Kidmanová se v něm vrací nejen jako představitelky čarodějnických sester Sally a Gillian, ale také jako producentky. Snímek má ambicí navázat na atmosféru prvního filmu a zároveň posunout příběh rodu Owensových k další generaci. Režie se ujala oscarová režisérka Susanne Bierová.
Děj druhé Magické posedlosti se odehrává přibližně čtvrt století po událostech prvního filmu a volně vychází z románu The Book of Magic od Alice Hoffmanové z roku 2021. Rodinná kletba, kvůli níž muži milovaní ženami z rodu Owensových umírají, stále nezmizela a nyní ohrožuje další generaci.
Sallyina dcera Kylie (Joey Kingová) se snaží kletbu definitivně přerušit, což ji zavede na temnější cestu, než očekávala. Sally (Sandra Bullocková) a Gillian (Nicole Kidmanová) proto vyrážejí až do Anglie, kde se snaží nalézt samotné kořeny magických schopností svého rodu a způsob, jak Kylie zachránit.
V roli režiséra vystřídala Griffina Dunnea Dánka Susanne Bierová, jejíž rodinné drama Lepší svět (2010) získalo Oscara a Zlatý glóbus, a ona sama pak Evropskou filmovou cenu za režii. Natočila rovněž oceňované snímky jako Druhá šance (2014) a Bratři (2004) nebo šestidílnou minisérii Mělas to vědět (2020). Ke scénáři se vrátil Akiva Goldsman, jeden z autorů prvního filmu, doplnily ho Kelly Marcelová a Georgia Pritchettová (seriály Viceprezident(ka) či Boj o moc).
Herecké obsazení pak kombinuje tváře známé z prvního filmu: vedle Bullockové a Kidmanové se vracejí také Stockard Channingová a Dianne Wiestová jako výstřední čarodějné tety Frances a Jet. Pokračování ale představuje i další generaci Owensových. Vyjma již zmíněné Joey Kingové, která hraje dceru Kylie, se ve filmu objevuje i Maisie Williamsová jako její sestra Antonie nebo Lee Pace, Xolo Maridueña či Liz Kingsmanová.
První ohlasy naznačují, že Magická posedlost 2 celkem úspěšně dokázala navázat na kouzlo původního snímku. Stejně jako první díl klade důraz na rodinná pouta, ženskou soudržnost a generační traumata spíše než na velkolepé fantasy souboje o osud světa.
Pro natáčení pokračování byl znovu vybudován ikonický viktoriánský dům rodiny Owensových, protože kulisa z prvního filmu byla po jeho dokončení odstraněna.
Magická posedlost 2 cílí především na fanoušky původního filmu, kteří si ho zamilovali jako feel-good podívanou s podzimní atmosférou, černým humorem, romantikou a trochou kouzel. Stejně tak si ho ale užijí i diváci, kteří první snímek neviděli. Návrat hlavních hvězd po téměř třiceti letech, obnovení ikonických kulis a zábavný příběh tvoří hlavní lákadlo druhé Posedlosti.
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