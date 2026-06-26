Natáčí se nová vánoční pohádka. David Švehlík se v ní vrací jako Krakonoš

Zatímco teploty venku šplhají do závratných výšin, Česká televize chystá letošní vánoční pohádku. Jak už její název Krakonoš a básník napovídá, bude volně navazovat na divácky úspěšnou pohádku Krakonošovo tajemství z roku 2022. Podle tvůrců vyjma nových dobrodružství spojených s vládcem hor přinese také humor a napětí. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Ondřej Sokol či Táňa Pauhofová.
Na natáčení se podílí velká část původních tvůrců, mezi něž se řadí scenáristka a kreativní producentka ČT Barbara Johnsonová: „V pohádce nám zůstávají dvě původní postavy – Krakonoš a Jiráček. Právě s Jiráčkem jsem se nedokázala rozloučit, a tak se vrací i v novém příběhu. Společně s novými hrdiny bude tentokrát čelit zvlášť nebezpečnému protivníkovi. Pohádku inspirovala i některá méně známá fakta krkonošské historie a samozřejmě sám Krakonoš a jeho nezaměnitelný charakter.“
„Osobně si myslím, že Krakonoš a básník nese všechny podstatné rysy moderní pohádky a zároveň kombinuje různé žánry,“ říká režisér Peter Bebjak, který režíroval také Krakonošovo tajemství. Filmový štáb má za sebou natáčení zimních záběrů či práci v ateliérech na Kavčích horách. Během června a července se tvůrci přemístí i do dalších krajů. Kromě Krkonoš se tak v pohádce objeví například Nové Město nad Metují, Dobříš nebo Vysoký Chlumec.
„Pokračování Krakonoše je logickým krokem. Scenáristka Barbara Johnsonová napsala svižný, poutavý a napínavý příběh, který důstojně navazuje na úspěch prvního dílu. A co se týče mé role, cítím především vděčnost a údiv s upřímnou snahou zůstat pravdivý,“ dodává představitel Krakonoše David Švehlík.
„První i druhou pohádku jsme se snažili vyrábět jako dobový film, který je zasazený do konkrétního období a lokace. Dává mi smysl, když jsou věci reálné a ukotvené,“ vysvětluje kostýmní výtvarník Ján Kocman, jehož práci mohou diváci znát například z projektu Marie Terezie a podílel se také na dvoudílném televizním filmu Gerta Schnirch.
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