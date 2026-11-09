Pohádku Tři oříšky pro Popelku znají Němci s jiným koncem. Problém byl s Gottem

Česká vánoční klasika Tři oříšky pro Popelku z roku 1973 je u nás neodmyslitelně spjatá s Libuší Šafránkovou, kouzelnou zimní krajinou a hlasem Karla Gotta. Jeho píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš doprovází závěr filmu a pro mnoho diváků tvoří jeho neodmyslitelnou tečku. V Německu však tuto pohádku s názvem Drei Haselnüsse für Aschenbrödel znají trochu jinak.
Film vznikal jako československo-východoněmecká koprodukce. Pro německé vysílání ho koupila západoněmecká televize WDR, která se rozhodla Gottův zpěv z finální scény vypustit. Namísto písně tak zněla pouze instrumentální melodie Karla Svobody, v jedné z verzí doplněná hobojem.
Jaký byl důvod? Karel Gott se tehdy v Německu těšil mimořádné popularitě, a to i díky titulní písni animovaného seriálu Včelka Mája, který vysílala konkurenční západoněmecká televize. Producenti se obávali, že by v jednom vysílacím čase bylo na diváky Gotta až příliš, a proto jeho hlas z německé verze Popelky odstranili.
Režisér Václav Vorlíček i skladatel Karel Svoboda s rozhodnutím nesouhlasili. Tehdejší producent televize WDR Gert Müntefering však Gottův zpěv dle svých vzpomínek považoval za příliš kýčovitý a nechal jej nahradit čistě orchestrální pasáží.
Pro české diváky je tím pádem německá verze překvapivě „ochuzená“. Závěrečná scéna, ve které se Popelka a princ po všech peripetiích setkávají, v ní nemá stejnou emocionální tečku. Místo známého Gottova hlasu zní jen Svobodova melodie – krásná, ale pro české ucho „neúplná“.
Gott sám podle pozdějších vzpomínek absenci písně v německé verzi snášel s humorem. Zdůvodňoval to tím, že měl fanoušky v obou zemích: v Československu mu publikum fandilo při Popelce, v Německu zase při Včelce Máje.
Zajímavé je, že německou verzi písně Gott v roce 1984 natočil pod názvem Tisíc střech mého města (německy Die tausend Türme meiner Stadt). Byla v ní použita Svobodova melodie, ale s odlišným textem, a součástí pohádky se nestala. Gottova německá podoba hitu Kdepak ty ptáčku hnízdo máš se v oficiální verzi filmu objevila až mnohem později.
Drei Haselnüsse für Aschenbrödel se přesto v Německu stala vánočním fenoménem a dodnes patří k nejčastěji vysílaným pohádkám.
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