Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
9. 11. Bohdan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

Pohádku Tři oříšky pro Popelku znají Němci s jiným koncem. Problém byl s Gottem

Kultura
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Česká vánoční klasika Tři oříšky pro Popelku z roku 1973 je u nás neodmyslitelně spjatá s Libuší Šafránkovou, kouzelnou zimní krajinou a hlasem Karla Gotta. Jeho píseň Kdepak ty ptáčku hnízdo máš doprovází závěr filmu a pro mnoho diváků tvoří jeho neodmyslitelnou tečku. V Německu však tuto pohádku s názvem Drei Haselnüsse für Aschenbrödel znají trochu jinak.

Tři oříšky pro Popelku
Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku.Foto: Pressdata.cz
Reklama

Film vznikal jako československo-východoněmecká koprodukce. Pro německé vysílání ho koupila západoněmecká televize WDR, která se rozhodla Gottův zpěv z finální scény vypustit. Namísto písně tak zněla pouze instrumentální melodie Karla Svobody, v jedné z verzí doplněná hobojem.

Jaký byl důvod? Karel Gott se tehdy v Německu těšil mimořádné popularitě, a to i díky titulní písni animovaného seriálu Včelka Mája, který vysílala konkurenční západoněmecká televize. Producenti se obávali, že by v jednom vysílacím čase bylo na diváky Gotta až příliš, a proto jeho hlas z německé verze Popelky odstranili.

Režisér Václav Vorlíček i skladatel Karel Svoboda s rozhodnutím nesouhlasili. Tehdejší producent televize WDR Gert Müntefering však Gottův zpěv dle svých vzpomínek považoval za příliš kýčovitý a nechal jej nahradit čistě orchestrální pasáží.

Pro české diváky je tím pádem německá verze překvapivě „ochuzená“. Závěrečná scéna, ve které se Popelka a princ po všech peripetiích setkávají, v ní nemá stejnou emocionální tečku. Místo známého Gottova hlasu zní jen Svobodova melodie – krásná, ale pro české ucho „neúplná“.

Reklama
Reklama

Gott sám podle pozdějších vzpomínek absenci písně v německé verzi snášel s humorem. Zdůvodňoval to tím, že měl fanoušky v obou zemích: v Československu mu publikum fandilo při Popelce, v Německu zase při Včelce Máje.

Související

Zajímavé je, že německou verzi písně Gott v roce 1984 natočil pod názvem Tisíc střech mého města (německy Die tausend Türme meiner Stadt). Byla v ní použita Svobodova melodie, ale s odlišným textem, a součástí pohádky se nestala. Gottova německá podoba hitu Kdepak ty ptáčku hnízdo máš se v oficiální verzi filmu objevila až mnohem později.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel se přesto v Německu stala vánočním fenoménem a dodnes patří k nejčastěji vysílaným pohádkám.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Nejnovější články z Magazínu

Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.

Nejnovější články z rubriky Auto

Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv
Aftermath of a Russian missile attack in Kharkiv

ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši

Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.

Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.
Britské královské letectvo vyslalo na cvičení i několik svých letounů Eurofighter Typhoon.

Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura

Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).

Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.
Mapa srážek za 24 hodin do 00:00 UTC 12.11.

Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností

Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.

Reklama
Nevídané se stalo skutečností, vládní poslanec SPD Miroslav Ševčík pochválil opozičního poslance.
Nevídané se stalo skutečností, vládní poslanec SPD Miroslav Ševčík pochválil opozičního poslance.
Nevídané se stalo skutečností, vládní poslanec SPD Miroslav Ševčík pochválil opozičního poslance.

Problémový Ševčík jde na „kobereček“. V dobré náladě si užívá svého „druhého života“

Přestože poslanec SPD Miroslav Ševčík předstoupí před mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny až v úterý dopoledne, už teď lze s jistotou říct, jaká bude jeho reakce. Stížnost, která ho dovedla do tohoto výboru, označí za nepravdivou, a ještě se u toho bude usmívat. Ševčík se tak chová často, vyplácí se mu to a přináší mu to popularitu mezi jeho příznivci.

Reklama
Reklama
Reklama