Film

Naivní Květuška i protřelá Marcela. Naďa Konvalinková slaví 75 let

Líbezná Květuška v komedii Oldřicha Lipského a Jiřího Brdečky Adéla ještě nevečeřela (1978) je legendární rolí Nadi Konvalinkové.
V televizním filmu Pavla Háši podle Gogolovy divadelní hry Ženitba (1976).
Naďa Konvalinková a Jaroslav Moučka v televizní pohádce Zlaté pometlo (1976).
S Pavlem Trávníčkem v hudební pohádce Taneček přes dvě pekla (1982).
Herečka Naďa Konvalinková 18. dubna 2026 oslaví 75 narozeniny. |
Jaroslav Totušek

Desítky rolí, jedno herecké manželství, jedna dcera a neutuchající energie. Naďu Konvalinkovou si diváci spojují především s komediemi, humorem a životním nadhledem. Letos v dubnu herečka oslaví pětasedmdesáté narozeniny.

Konvalinková se narodila 18. dubna 1951 v Praze a k divadlu se poprvé dostala už během studií na pražském Gymnáziu Jana Nerudy. Po středoškolských studiích zamířila na DAMU, kde byli jejími spolužáky například Eva Jakoubková nebo Boris Rösner a profesory Vlasta Fabiánová či Václav Voska. Po absolutoriu na tři roky (1973–1976) zakotvila na prknech plzeňského Divadla J. K. Tyla, kde ztvárnila například Markétku v inscenaci Urfaust nebo Ofélii v Shakespearově Hamletovi.

Naďa Konvalinková v děsivých scénách. Je Honza málem králem povedená pohádka?
Před filmovou kamerou se začala objevovat především v rolích mladých naivních dívek. Mezi ty ikonické patří třeba Květuška v Brdečkově a Lipského komedii Adéla ještě nevečeřela (1978) nebo Mařenka z pohádky Honza málem králem (1976), kde si zahrála po boku Jiřího Korna.

Další úspěchy přišly se snímky přelomu 70. a 80. let. Konvalinková si zahrála například v Bělkově televizním filmu podle hry Oscara Wildea Jak je důležité míti Filipa (1979), v Kachyňově Počítání oveček (1981), v menší roli Jiřinky v komedii Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982) či Jindry ve filmu Hořký podzim s vůní manga (1983). Jako protřelá Marcela bavila v 80. letech televizní diváky v komediích Hynka Bočana Šéfe, to je věc!, Šéfe, vrať se! a Šéfe, jdeme na to!

V roce 1980 se Konvalinková provdala za Oldřicha Kaisera, s nímž má dceru Karolínu, která je rovněž herečkou (společně si zahrály např. ve filmu Andělské oči). V roce 2005 pak manželství po více než dvaceti letech skončilo rozvodem.

18 let v Městských divadlech pražských

Kdybychom měli vyjmenovat všechny televizní role, ve kterých se Konvalinková objevila, vyčet by byl nekonečný. Přímo pro televizní vysílání točila již od sedmdesátých let několikrát do roka a zároveň hrála i v mnoha rozhlasových inscenacích.

Neustávala ani její dabérská práce. Namluvila například princezna Adélku v jedné z nejoblíbenějších českých pohádek S čerty nejsou žerty (1984) - herecká představitelka princezny Monika Pelcová (dnes Stará) měla totiž silný moravský přízvuk. V roce 1989 pak jejím hlasem promluvila třeba Stázina ve večerníčku Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni.

Tou dobou už působila i jako divadelní herečka na scéně Městských divadel pražských, kam nastoupila v roce 1976. Zahrála si tu v řadě divácky úspěšných inscenací – ztvárnila například Mimi ve hře Loupežník či Milušku v divadelní adaptaci románu Vladimíra Párala Mladý muž a bílá velryba. A proč Městská divadla pražská nakonec v roce 1994 opustila? „To byla doba, kdy jsme hráli pro tři řady. V té době v centru Prahy řádila mafie, ženy se bály. Ani repertoár nebyl pro diváky příliš lákavý. Třeba Kavkův Zámek. Navíc jsem v té době neměla žádnou pořádnou roli, dostala jsem herecký mindrák a s bolavým srdcem jsem proto dala výpověď,“ vysvětlila později v rozhovoru pro Český rozhlas.

Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, Karel Heřmánek, Petr Nárožný a Vlastimil Brodský v seriálu O zvířatech a lidech (1994).Foto: Česká televize

V pohádkách a seriálech jako doma

Právě v 90. letech se Konvalinková vrátila i k filmům, ale tentokrát už v rolích laskavých a moudrých žen. V pohádce Nesmrtelná teta (1994) se objevila v roli maminky hlavního hrdiny Matěje (Filip Blažek) či jako drogistová Pivoňková ve filmu Andělské oči (1993), který Dušan Klein natočil podle knihy Bohumila Hrabala. Dostávala také velký prostor v televizních seriálech, např. O zvířatech a lidech nebo Bylo nás pět.

Často se objevovala i v pohádkách, jako Kouzelný měšec (1996), Lotrando a Zubejda (1997) nebo Šmankote, babičko, čaruj (1998), kde mohla uplatnit svoje typické herectví kombinující humor, vlídnost a lehkou nadsázku. To vše využívala i v televizních pořadech pro děti, které rovněž moderovala. Nejdříve šlo o Kuřátka (1991–1998) a později i o jejich nástupce Kouzelnou školku.

Charita pro děti a Divadlo na Vinohradech

V novém tisíciletí Konvalinková působila především v televizi, ale točila i filmové komedie. Jmenujme například roli Boženky v komedii Marie Poledňákové Jak se krotí krokodýli (2006) nebo sestřičky ve filmu Obsluhoval jsem anglického krále (2008). O dva roky později si zahrála po boku Václava Postráneckého menší roli jeho ženy v divácky úspěšné komedii Líbáš jako Bůh.

V pozdějších letech se její aktivity rozšířily o charitativní činnost. Jako patronka nadačního fondu Rozum a cit se zapojila do pomoci opuštěným dětem, v čemž se mj. odrazila i její osobní zkušenost. O nelehkém dětství otevřeně promluvila například v cyklu Třináctá komnata, kde bez příkras popsala vlastní životní peripetie. V deseti letech skončila po rozvodu rodičů zhruba na rok v dětském domově a poté byla spolu se sestrou svěřena do péče babičky.

Dlouhou dobu tvořila nerozlučnou dvojici se svou nejlepší kamarádkou, herečkou Květou Fialovou, která však v roce 2017 zemřela. Nyní se Naďa Konvalinková věnuje především divadlu - od roku 2015 je členkou Divadla na Vinohradech, diváci ji mohou vidět např. v inscenaci Ondina či v dramatizaci románu Mornštajnové Hana. Rovněž v Českém rozhlase Region moderuje hojně poslouchaný kulinářský magazín Pochoutkový rok.

„Je neuvěřitelný." 17letý syn mocného úředníka měl falšovat razítka advokáta. Už reagoval

Na 17letého Samuela Kocandu – „brigádníka“ sekretariátu Správy jeskyní – se v minulosti sešla nejedna stížnost. A to jak od studentů Právnické fakulty UK, kde navštěvoval neveřejné semináře, tak od advokátů. Mladík měl totiž falšovat jejich razítka a nabízet právní služby. Padlo také trestní oznámení. Kocanda zmíněná nařčení přímo nekomentoval, naopak redakci odrazoval od zveřejnění svého jména.

Když kanibal potká kosmonauta a cestují do vesmíru. Český projekt zaujal v Benátkách

Jako první Češi v historii vystaví Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein svou uměleckou instalaci v prestižním muzeu Fondazione Giorgio Cini na ostrově San Giorgio Maggiore v Benátkách. V konkurenci dalších světových projektů zaujali originálním propojením domorodého kmene ze Západní Papuy a Nové Guineje s kosmonauty z NASA. Ti spolu sdíleli zkušenosti cestování do vesmíru.

Běžný zlozvyk, který se nevyplácí: Chroupání ledu může mít nebezpečné následky

Na první pohled nevinný zlozvyk, který mnozí ani nevnímají. Chroupání ledu ale může podle odborníků vést k zpočátku nenápadnému poškození zubů, které se projeví až časem. „Žvýkání ledu je pro ústní zdraví škodlivé,“ upozorňuje dětský zubař Matthew Cooke a vysvětluje, proč něco tak banálního může skončit i náročným a drahým zákrokem.

