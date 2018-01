Na ženách je, aby promluvily, na mužích, aby poslouchali, řekl Redford a zahájil festival Sundance

před 4 hodinami

Začal filmový festival Sundance. Letos zřídil horkou linku pro oběti sexuálního obtěžování a obměnil pravidla chování. Přehlídka uvede režijní debut herce Idrise Elby, nový snímek s Miou Wasikowskou či animovanou adaptaci Bílého tesáka.

V americkém státě Utah ve čtvrtek začal největší a nejvýznamnější tamní festival nezávislých filmů Sundance.

Akce, která potrvá do příští neděle 28. ledna, je první velkou kinematografickou přehlídkou od začátku celosvětové kampaně proti sexuálnímu obtěžování. Vedení Sundance v této souvislosti zveřejnilo nová pravidla chování pro návštěvníky a zřídilo nonstop horkou linku pro oběti či svědky nevhodného chování.

"Ta kampaň mě velmi povzbudila. Ženám přináší více příležitostí, jak být slyšet a věnovat se svým projektům," prohlásil při zahájení zakladatel přehlídky, jedenaosmdesátiletý herec Robert Redford.

Uznal, že filmovému průmyslu vždy vládli muži, nyní se to prý ale mění. Ženy si začínají říkat o rovné pracovní podmínky a stejné platy jako muži. "Na ženách teď je, aby promluvily. A na mužích, aby je poslouchali a zamysleli se nad tím, co ženy říkají," dodal Redford. Prý je hrdý, že z programu letošního ročníku 32 procent snímků natočily ženy a 32 procent lidé jiné než bílé barvy pleti.

Právě s festivalem Sundance jsou spojena některá obvinění ze sexuálních deliktů vznesená proti vlivnému hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi, jehož skandál stál na počátku kampaně. Herečka Rose McGowanová loni na podzim uvedla, že Weinstein ji roku 1997 znásilnil v hotelovém pokoji právě v průběhu Sundance. Podle deníku The New York Times se pak herečka s producentem dohodla na mimosoudním vyrovnání.

"Takové chování nebude tolerováno," avizoval letos šéf vyšetřovatelů místní prokuratury Leo Lucey.

Od zveřejnění Weinsteinovy kauzy se kampaň označovaná hashtagem #MeToo dále dotkla komika Louise C.K., novináře Matta Lauera, herců Kevina Spaceyho, Dustina Hoffmana a Michaela Douglase nebo producenta Bretta Ratnera.

V reakci na všechny tyto kauzy vedení Sundance v nových pravidlech pro návštěvníky zdůrazňuje, že festival není místem pro "obtěžování, diskriminaci, sexismus, vyhrožování nebo neuctivé chování". Lidé, kteří zásady poruší, mohou být z akce bez náhrady vyloučeni.

Pořadatelé festivalu oznámili, že letošní filmy, mezi nimiž není český zástupce, dávají hlas především alternativním postojům. Na Sundance se budou promítat snímky o ženách a od žen nebo příběhy o současném životě černochů.

Novou adaptaci románu Jacka Londona Bílý tesák natočil Alexandre Espigares. Film bude mít světovou premiéru na festivalu Sundance. | Video: Sundance Institute | 00:56

Tématu sexuálního obtěžování se filmy věnují z mnoha úhlů. Týká se to amerického dokumentu Half The Picture o systematické diskriminaci žen v Hollywoodu nebo dokumentu Seeing Allred o slavné americké právničce Glorii Allredové, která v minulosti byla sama znásilněna a nyní zastupuje některé ženy, které ze sexuálního obtěžování obvinily současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Hostem jedné z diskusí na Sundance bude novinářka Jodi Kantorová, která pracovala na kauze Weinstein.

Do soutěžních sekcí festivalu, jenž podle deníku Los Angeles Times přináší "směsici převážně neprověřených filmařů a odvážného materiálu", letos pořadatelé vybrali 56 titulů. Mohou mezi nimi být budoucí kandidáti na Oscara - právě na Sundance měla premiéru například road movie Malá Miss Sunshine, jež později získala dvě ocenění.

Web indiewire.com soudí, že konkurence na Sundance letos bude velká. Čeká se několik silných snímků - například portrét rodiny v krizi Wildlife režiséra Paula Danoa, v němž účinkují Carey Mulliganová a Jake Gyllenhaal, nebo režijní debut Yardie od herce Idrise Elby. Ten vypráví o životní pouti malého Jamajčana, jenž se z londýnské ulice dostal na vrchol drogového podsvětí.

Soutěžit bude i novinka Ethana Hawkea jménem Blaze o životě countryového zpěváka a skladatele Blaze Foleyho.

Časopis Variety.com mezi očekávané tituly Sundance dále zařadil netradiční western Damsel, v němž účinkují Robert Pattinson a Mia Wasikowska, novou animovanou adaptaci románu Jacka Londona Bílý tesák nebo dokumentární snímek Matangi/Maya/M.I.A. o zpěvačce přezdívané M.I.A sledující její bitvy s hudebním průmyslem.

Na festivalu Sundance bude mít premiéru dokumentární snímek Matangi/Maya/M.I.A. o zpěvačce přezdívané M.I.A sledující její bitvy s hudebním průmyslem. | Video: Sundance Institute | 05:39

Zakladatel festivalu Robert Redford se v programu prý zvlášť zajímá o fenomén fake news, za něž současný americký prezident Donald Trump označuje některé vůči němu kritické články v médiích.

Redford, jenž rokz 1976 ve snímku o aféře Watergate zvaném Všichni prezidentovi muži ztvárnil investigativního novináře Boba Woodwarda, prý diskusi okolo fake news sleduje. "Na novinařině mi hodně záleží, zdá se, jako by byla pravidelně v ohrožení. Novinařina je pro nás přitom cestou, jak se dopátrat pravdy. Ovšem najít pravdu je v dnešních podmínkách čím dál složitější," poznamenal Redford, podle nějž současný Bílý dům svými slovními útoky ohrožuje vnímání toho, co je za novinařinu považováno.

Letošní 35. ročník festivalu Sundance dohromady představí 110 snímků z 29 zemí, z toho 100 ve světové premiéře.

Na přidruženém trhu, kde se prodávají distribuční práva, zřejmě budou dominovat internetové hráči. Vloni na Sundance společnost Amazon koupila film Pěkně blbě za 12 milionů dolarů, Netflix zaplatil 12,5 milionu za snímek Mudbound.

Agentura Reuters poznamenává, že právě na filmovém trhu Sundance producent Harvey Weinstein kdysi našel některé ze svých nejslavnějších titulů. Na festivalu prý Weinstein někdy dohadoval koupi práv na distribuci přímo ve foyer biografu, kde se snímek právě promítal. Producentovo jednání vždy bedlivě sledovala konkurence, často se jeho nabídku dokonce snažila přeplatit.

Letos se ale také filmový trh na Sundance musí obejít bez Weinsteina. "Někteří ze starých známých podezřelých letos budou chybět," uznává Ian Bricke, šéf akvizicí internetového Netflixu. Při zahájení festivalu dodal, že také v letošním roce se Netflix chce zaměřit na nezávislou tvorbu, ve více než 190 zemích světa má v plánu uvést okolo 80 nezávislých titulů.

Naopak společnost Amazon podle zdrojů Reuters v těchto týdnech mění strategii a od nezávislého filmu ustupuje, aby se soustředila na projekty s větším komerčním potenciálem. To by na trhu Sundance mohlo otevřít manévrovací prostor pro tradiční filmové distributory Fox Searchlight, Sony Pictures Classics nebo Focus Features, ale také pro mladší nezávislé společnosti jako The Orchard nebo A24, jež stála za loňským oscarovým hitem Moonlight.

Do boje o práva na tituly ze Sundance se letos zapojí také technologické firmy Hulu, YouTube nebo Apple.

Festival Sundance založil americký herec Robert Redford jako protiváhu hollywoodským studiím. Loni do města Park City dorazilo téměř 47 tisíc návštěvníků.