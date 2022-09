Na tohle Česko čekalo. Film o zlaté mládeži je svěží a závěr mu diváci odpustí

„Řezání drog, vulgarity, rap, roztřesená kamera a Adam Mišík. Je to k nevíře, ale tohle jsou ingredience nejlepšího českého filmu roku,“ tvrdí kritik Mojmír Sedláček o snímku Banger.

Hlavní postava Alex v podání Adama Mišíka prodává ten nejlepší kokain v Praze, dealování chce ale jednou provždy nechat. Jeho snem je prorazit v rapu a nahrát svůj vlastní banger, to znamená hit. Navíc se s ním rozchází holka a on jí chce dokázat, že na to má, píše v anotaci distributor snímku.

Jde o ponor do každodenního života zlaté mládeže, která na sociálních sítích TikTok či Instagram vehementně vytváří svou falešnou image. "Sociální prvky se kombinují s živelným thrillerem, černou komedií a postmoderním zahrnutím popkulturních prvků v čele s memy a youtube videi. Například skvěle natočená scéna řezání drog obsahuje i ironické záběry z AZ kvízu či pohádky o tom, jak pejsek s kočičkou vařili dort," tvrdí kritik Mojmír Sedláček.

Film mladého režiséra Adama Sedláka měl premiéru na karlovarském festivalu. "Jedná se o velmi svěží, originální a vtipný snímek, který mezi současnou tuzemskou tvorbou v podstatě nemá soupeře," vyzdvihuje jeho klady kritik. Dojem podtrhuje i fakt, že film byl natočen na mobilní telefon.

Od karlovarské premiéry vyšla řada převážně pochvalných recenzí, které ukazují, jaký hlad po neotřelých a odvážných snímcích panuje mezi odbornou veřejností. "Ve druhé polovině začne film povážlivě zpomalovat a ke konci převáží až příliš moralistický rozměr vyprávění zahrnující i zbytečně doslovnou Mišíkovu píseň," kritizuje Sedláček. Nicméně jsou to podle něj jen drobné vady na kráse snímku, po němž "sice z kina s úsměvem od ucha k uchu odcházet nebudete, avšak tahle dravá, sebedestruktivní jízda ve vás bezesporu leccos podnětného zanechá".