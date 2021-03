Na španělských cenách Goya vyhrál film o dospívání studentky klášterní školy

Celovečerní debut čtyřicetileté režisérky Pilar Palomerové nazvaný Dívky (Las niñas) uspěl na španělských filmových cenách Goya. Dostal cenu pro snímek roku a zvítězil ještě v dalších třech kategoriích.

Jak píše deník El País, vyhlášení se v sobotu večer kvůli pandemii koronaviru uskutečnilo pouze on-line. Čeští diváci mohli vítězný snímek vidět na loňském Zlín film festivalu.

Dívky, které dále obdržely ocenění pro nejlepší režisérský debut, scénář a kameru, pojednávají o dospívání jedenáctileté Celie, studentky klášterní školy v Zaragoze začátkem 90. let minulého století. Její spořádanou a poslušnou existenci naruší příchod nové spolužačky, se kterou protagonistka vstupuje do nové životní fáze. Už nechce být holčičkou, i když to znamená postavit se matce a všemu, co jí dosud přinášelo jistotu a bezpečí.

Autorka snímku Pilar Palomerová absolvovala hispanistiku na univerzitě v rodné Zaragoze, filmové vzdělání si doplnila v Sarajevu. Působila jako skriptka a učitelka, před Dívkami natočila několik krátkých snímků.

Cenu za režii dostal snímek Adú, který měl i nejvíce nominací. Film režiséra Salvadora Calva se věnuje osudu malého Adúa, který se po matčině smrti vydává za otcem z Kamerunu do Španělska.

Sošku pro nejlepší herce si odnášejí Patricia Lópezová za roli ve filmu Ane a Mario Casas, jenž ztvárnil hlavní postavu v dramatu No matarás.

Nejvíce ocenění - a sice pět - si díky úspěchům v takzvaných technických kategoriích odnáší historické drama Akelarre od režiséra Pabla Agüera.

Nejlepším evropským filmem byl jmenován Otec od Floriana Zellera, což je adaptace režisérovy divadelní hry.

Ceny Goya uděluje Španělská akademie umění a kinematografie ve třech desítkách kategorií. Laureáti dostávají bronzovou bustu španělského malíře Franciska Goyi.

Rekord drží se 14 cenami drama režiséra Amenábara Hlas moře z roku 2004 o muži, který - upoután na lůžko - léta bojoval za právo na eutanazii.

Laureátem ceny Goya je i český herec Miroslav Táborský, vyznamenaný v roce 1999 v kategorii herecký objev roku za roli ve filmu Dívka tvých snů.

Loni cenu pro nejlepší film získala Bolest a sláva režiséra Pedra Almodóvara.