Na karlovarský festival přiletěla i režisérka a herečka Maggie Gyllenhaalová

Do Karlových Varů ve čtvrtek přiletěla americká režisérka, scenáristka a herečka Maggie Gyllenhaalová. V pátek převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Gyllenhaalová na festivalu v sobotu 4. července uvede svůj nejnovější autorský počin, film Nevěsta!, který i produkovala. Podle zpravodaje ČTK na letišti Gyllenhaalová rozdala několik podpisů a úsměvy.
Gyllenhaalová doplnila čtveřici slavných umělců, kteří se dnes objevili v místě konání festivalu. Před ní dorazili další američtí herci Jesse Eisenberg, Harvey Keitel a hlavní hvězda Dustin Hoffman.
Držitelka Zlatého glóbu a dvou oscarových nominací Gyllenhaalová filmem Nevěsta! navazuje na svůj oceňovaný režijní debut Temná dcera. Na karlovarském festivalu získala v roce 2006 za výkon ve filmu Sherrybaby Křišťálový glóbus pro nejlepší herečku.
"Má brilantní mysl, bohatství emocí a obrovské osobní kouzlo. Nejtemnější a nejproblematičtější postavy dokáže proměnit v někoho, koho byste chtěli znát," řekla o jejím herectví režisérka snímku Sherrybaby Laurie Collyerová.
Gyllenhaalová letos obdrží stejné ocenění, jaké loni na karlovarském festivalu převzal její manžel, americký herec Peter Sarsgaard. Dcera režiséra a scenáristky získala za roli v nekonvenční romanci Sekretářka svou první nominaci na Zlatý glóbus, který později vyhrála díky minisérii Ctihodná žena. Na kontě má také nominaci na Oscara za film Crazy Heart. Před pěti lety se úspěšně představila jako režisérka a scenáristka adaptací knihy Eleny Ferranteové Temná dcera. Scénář filmu jí vynesl druhou nominaci na Oscara i cenu z benátského festivalu.
Filmoví diváci mohou Gyllenhaalovou znát také z pokračování batmanovské série Temný rytíř. V úspěšném snímku herečka vystřídala Katie Holmesovou v roli Rachel Dawesové, která se líbí dědici továren Bruceovi Waynovi alias Batmanovi. Gyllenhaalová se objevila také v dramatu World Trade Center o záchranářích bojujících v New Yorku s následky teroristického útoku z 11. září 2001.
Rodačka z New Yorku vystudovala literaturu a východní náboženství na Kolumbijské univerzitě a studovala také herectví na Královské akademii dramatických umění (RADA) v Londýně. Je starší sestrou herce Jakea Gyllenhaala, s nímž si zahrála ve sci-fi Donnie Darko.
ŽIVĚ Ukrajinský dron zasáhl civilní autobus, tvrdí Rusko. Seděli v něm zahraniční turisté
Ruské noční útoky v Kyjevě zničily velký sklad Ukrajinského červeného kříže s uloženým vybavením a humanitární pomocí v hodnotě 79 milionů hřiven (37 milionů Kč). Údery, které byly podle primátora hlavního města Vitalije Klička největší, jaké kdy ruské síly na metropoli podnikly, si podle poslední bilance vyžádaly nejméně 21 mrtvých a desítky zraněných.
Hlavní festivalová star, oscarový herec Dustin Hoffman už je ve Varech
Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve čtvrtek vpodvečer dorazil americký herec Dustin Hoffman. Hlavní festivalová hvězda převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na letišti na něho čekal přibližně tucet žadatelů o autogram. Populární herec po několika podpisech pod dohledem ochranky nasedl do připraveného festivalového auta a odjel do centra města.
Kriminalisté podezírají primáře z Děčína, že vraždil. Své pacienty měl předávkovat
Kriminalisté podezřívají děčínského primáře z údajného předávkování pacientů opiáty. Případ vyšetřují jako vraždy spáchané na více osobách. Na primáře podala trestní oznámení nemocnice a lékaře postavila mimo výkon práce. Kolika pacientů se případ týká, zatím není jasné.
Pavel se ohradil proti nařčením od Babiše. Vyzval ho, ať tvrzení podloží důkazy
Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl podle prezidenta Petra Pavla buď podložit konkrétními důkazy závažná tvrzení, že si prezident vykládá ústavu podle svého a poškozuje ČR, nebo vzít svá slova zpět.
Výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha Klempíř zrušil, chce nové
Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Novinářům to ve čtvrtek řekl ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi, uvedl.