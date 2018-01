Na festivalu Sundance vyhrál film o lesbické dívce, která musí podstoupit sexuální převýchovu

před 6 hodinami

V sobotu byly vyhlášeny ceny na americkém festivalu nezávislých filmů Sundance. Tu hlavní získalo drama podle young adult románu o lesbické dívce, která je poslána na převýchovu do internátní venkovské školy. Chloë Grace Moretzová hrdinku ztvárnila dvojznačně, po většinu filmu není jasné, jestli atmosféře podlehne, nebo bude vzdorovat.

Hlavní cenu na americkém festivalu nezávislých filmů Sundance v sobotu večer získalo drama The Miseducation of Cameron Post o kontroverzních metodách, jež se snaží přeorientovat homosexuály na heterosexuály.

Jak líčí agentura AFP, film zasazený do 90. let minulého století vychází z populární knihy takzvaného žánru young adult. Vypráví o dospívající dívce, která je přistižena při pohlavním styku s královnou maturitního plesu. Kvůli tomu je poslána na speciální venkovskou internátní školu pro děti z křesťanských rodin, kde se má podrobit léčbě.

Učitelé a doktoři se zde snaží přesvědčit hrdinku, že cítit náklonnost k lidem stejného pohlaví znamená poddávat se satanovi a že spásu přinese jen větší příklon k bohu.

Dívka si na táboře rychle najde podobně smýšlející kamarády, také ti ale zápasí s tím, zda se léčbě poddat, nebo vzdorovat.

Hrdinku ztvárnila dvacetiletá Chloë Grace Moretzová, známá z filmů Hugo režiséra Martina Scorseseho nebo Temných stínů Tima Burtona. "Moretzová zpravidla bývá obsazována do přesexualizovaných rolí, často hraje spratky. Tentokrát je úžasně rezervovaná a po většinu snímku nevíme, co si myslí. Bude léčbě vzdorovat, nebo podlehne atmosféře?" popsal v recenzi britský deník Guardian.

Časopis Hollywood Reporter poznamenal, že herečka Moretzová je dostatečně známá na to, aby filmu The Miseducation of Cameron Post pomohla dostat se do širší distribuce. Tím by mohl překročit okruh artových festivalových snímků pro teenagery či členy LGBT komunity, což je stabilní, ale přece jenom úzká divácká škatulka.

"Jménem celého štábu bychom tuto cenu chtěli věnovat těm, kteří podobnou léčbu přežili," řekla Moretzová, když v sobotu na Sundance přebírala cenu.

Vítězný film zatím nemá distributora, neexistuje ani trailer. Účinkující na festivalu vyzpovídal deník Los Angeles Times.

Cílem filmu podle ní bylo upozornit, že takzvaná konverzní terapie neboli léčba homosexuality je zakázaná jen v devíti z 50 amerických států.

Režisérka snímku Desiree Akhavanová se ceremoniálu ve státě Utah, kde se festival konal, nezúčastnila. Předem natočila děkovnou řeč, ta však nebyla promítnuta kvůli technickým obtížím.

Film The Miseducation of Cameron Post uspěl v kategorii amerických dramat. Cenu pro nejlepší dokument obdržel snímek Kailash vyprávějící o prvním indickém nositeli Nobelovy ceny za mír Kajlášovi Satjárthím, který se angažuje proti zotročování dětí.

Cenu diváků dostal film Burden režiséra Andrewa Hecklera o sirotkovi, jenž vyrostl v prostředí rasistického Ku-klux-klanu. Když se zamiluje do mladé dívky, musí se rozhodnout, zda svůj dřívější život opustí.

Cesta k Oscarům ◼ Festival Sundance, jejž založil herec Robert Redford, je nejznámější světovou přehlídkou nezávislých a dokumentárních filmů. Často zde uspějí snímky, kterým se rok nato daří na Oscarech. ◼ Vloni byl na Sundance představen horor Uteč komika Jordana Peelea, který v těchto dnech usiluje o čtyři Oscary. Stejný počet nominací na Oscara mají gay drama Call Me by Your Name a film Mudbound, oba rovněž prvně uvedené na loňském Sundance.

Sošku za nejlepší dokumentární režii převzala Alexandria Bombachová za film On Her Shoulders. Vypráví o dívce z komunity jezídů, kterou zajali členové samozvaného Islámského státu a učinili z ní sexuální otrokyni.

Na festivalu uspěl také syrský filmař Talal Derki, jenž natočil titul Of Fathers and Son o radikalizaci v rodině džihádistů. Snímek uspěl v kategorii mezinárodních dokumentárních filmů.

Cenu diváků v kategorii dokumentárních filmů obdrželo The Sentence zaměřující se na americký vězeňský systém.

Sošku poroty v kategorii světové drama pak převzali autoři tureckého titulu Butterflies. Odehrává se na venkově a pojednává o třech sourozencích, kterým právě zemřel otec, o němž však nic nevěděli. Zatímco děti čekají na pohřeb, začínají objevovat rodinnou historii.

Server Variety.com poznamenává, že vloni vyhlašování cen na festivalu Sundance dominovaly reakce na tehdy čerstvě jmenovaného prezidenta Donalda Trumpa. Letošní předávání už prý bylo z větší části apolitické.