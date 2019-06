Boj se šmejdem z vesmíru. Muži v černém napočtvrté jen opakují staré vtipy

Stal se miláčkem publika coby všemocný Thor, plavovlasý a lehce prostoduchý bůh hromu.

Když však ve snímku Thor: Ragnarok režisér Taika Waititi objevil komediální potenciál Thorova představitele Chrise Hemswortha, australský herec se rázem proměnil v oblíbeného otloukánka, který unese lecjaké nástrahy osudu.

Největší naschvál přišel v nedávném snímku Avengers: Endgame, kde mu scénář přičaroval obří pupek a vůbec vzhled člověka, který posledních pět let nevstal z gauče, kde mu společníka dělaly plechovky piva a videoherní konzole.

Není tedy divu, že do nového pokračování letité hollywoodské franšízy Muži v černém autoři do role jednoho z hlavních agentů bojujících "se šmejdem z vesmíru" angažovali právě Hemswortha. Ani on coby šarmantní "slon v porcelánu" však nezastře fakt, že snímek Muži v černém: Globální hrozba se pokouší resuscitovat sérii, které z kómatu nepomůže ani zázrak.

Když se roku 1997 objevili první Muži v černém, šlo o typický produkt Hollywoodu 90. let minulého století. Postavený na hvězdném potenciálu Willa Smithe, na jeho špičkování s parťákem Tommym Lee Jonesem a na dostatečné porci praštěnosti a nadsázky, která prozrazovala komiksový původ předlohy.

Dvojice se s rolí agentů rozloučila v třetím pokračování z roku 2012 kupodivu celkem se ctí. Byť stále kdesi v pozadí podvědomě rezonoval pocit, že jde o záležitost, která měla zůstat v 90. letech.

Letos se do špionážní agentury komunikující s bytostmi ze všech možných světů nechala naverbovat Tessa Thompsonová coby mladá nadšená agentka, která o tajné organizaci ví už od dětství - tehdy zahlédla, kterak dvojice agentů vymaže paměť jejím rodičům. A hlavně na vlastní oči viděla, proč se tak stalo: kvůli malé vesmírné obludce připomínající roztomilou hračku.

Nová agentka M se sotva rozkouká a už míří do první akce ve zkušební lhůtě právě s mužem číslo jedna, Hemsworthovým agentem H. Dvojice brzy odhalí počátek řídké zápletky v podobě záhadného mimozemského artefaktu, ale jedné věci si v zápalu akce nevšimne: že pracuje pro agenturu na recyklování starých vtipů.

Noví Muži v černém jsou jako divoká rychlovka, která hned zmizí z hlavy. | Video: Falcon | 02:01

Spojení Thompsonová-Hemsworth bylo sázkou na jistotu, tato dvojice se skvěle předvedla už ve snímku Thor: Ragnarok. A v Mužích v černém jejich pošťuchování rozhodně patří k nejlepším prvkům filmu.

Jenže postavy jsou tak ledabyle napsané, že herci příliš nemají co hrát. Což naplno vysvitne ve chvíli, kdy si divák koncem snímku uvědomí, že největší osobností je tu malý mimozemský pomocník obou agentů, který se možná vejde do dlaně, ale to mu nebrání v převýšení celého svého okolí.

Režisér F. Gary Gray na sebe upozornil hiphopovým dramatem Straight Outta Compton, které se stalo nejúspěšnějším hudebním filmem vůbec, dokud jej loni z trůnu nesesadila Bohemian Rhapsody.

S pokračováním velkých hollywoodských franšíz ale Gray nemá příliš štěstí. Předloni zbavil velké části kouzla osmé pokračování akční ságy Rychle a zběsile, jejíž předchozí tři části patřily k tomu nejinvenčnějšímu v hollywoodské akční zábavě.

Nyní Gray ze své režijní židle rozeznívá umíráček další sérii, byť tentokrát už od základu méně životaschopné. Noví Muži v černém jsou podobně jako Rychle a zběsile 8 případem filmu, který není vysloveně hrozný. Jen se krčí ve stínu předchůdců, nepřichází s ničím novým a to staré imituje na půl plynu.

Začíná v Paříži, vypráví o základně agentury v Londýně, ale přesun na starý kontinent nepřináší o moc víc než zapomenutelnou akční scénu na Eiffelově věži, svítící oranžově do noci. A pak také dvojici francouzských performerů známých jako Les Twins, kteří tu ztvárnili roli domnělých padouchů z kosmu.

Jejich robotický tanec na jedné z diskoték patří k nejlepším momentům snímku. Škoda, že ve zmateném ději, který vedle Londýna, Paříže a New Yorku navštíví také marocký Marrákeš, Les Twins nedostanou více prostoru.

Jako by všechny letošní hollywoodské blockbustery byly posedlé dvěma věcmi: ženami a mimozemšťany. Od superhrdinských snímků Captain Marvel a X-Men až po Muže v černém. Ale jen Captain Marvel umí pracovat jak s jedním, tak s druhým. S prvním přirozeně, s druhým chytře.

V Mužích v černém se přítomnost žen v agentuře, jinak plné chlápků v černých kvádrech, okomentuje jediným vtípkem, čímž si producenti mohou odškrtnout splnění povinné položky.

Mnohem méně času si scenáristé dali s vytvořením charakterů ústřední dvojice, na čemž musí stát každý dobrý parťácký film.

Muži v černém: Globální hrozba Režie: F. Gary Gray

Falcon, česká distribuční premiéra 13. června

Agentka M a agent H se nakonec zdárně dokodrcají k závěrečným titulkům a divák nad nimi takřka soucitně pokývne hlavou. Ale pak se dostaví podobný pocit, jako když se agent H v jedné z úvodních scén probudí po divoké noci a přes hrudník mu leží medůzovité chapadlo mimozemské milenky.

Muži v černém jsou jako divoká rychlovka, která hned zmizí z hlavy. Zůstane tam jen bolestivá vzpomínka na odtrhování přísavek z hrudi.