Muskovi se nelíbí Nolanova Odyssea. Z trucu zveřejnil verzi od umělé inteligence

Nejbohatšímu člověku světa Elonu Muskovi se nelíbilo obsazení Odyssey, nejnovějšího filmu režiséra Christophera Nolana. Musk proto na síti X zveřejnil svou verzi vytvořenou umělou inteligencí (AI), když se zavázal vytvořit věrnější adaptaci Homérova eposu. Sedmiminutový klip ale na sociálních sítích sklízí kritiku, napsal v úterý deník The Guardian.
Elon Musk v létě Nolanův film kritizoval, nelíbilo se mu například obsazení černošské herečky Lupity Nyong'o do role Heleny Trójské. Zároveň slíbil, že pomocí nástroje umělé inteligence Grok Imagine vytvoří "historicky věrnou" verzi. První část byla zveřejněna na Muskově sociální síti X v podobě sedmiminutové epizody vytvořené ve spolupráci s londýnským start-upem Wonder Studios.
Do konce roku chce Musk zveřejnit celý film, rozdělen bude ale do kratších dílů. V první epizodě Odysseus zvažuje, zda se zapojit do Trójské války a odplouvá ze svého rodného ostrova Ithaka. Snímek pak zachycuje válku, která trvá deset let, a následně ukazuje Odyssea třímajícího malého dřevěného koně svého syna, zatímco v pozadí hraje zlověstná hudba.
První epizoda podle spoluzakladatele společnosti Wonder Studios Xaviera Collinse vznikla za méně než dva týdny díky tříčlennému tvůrčímu týmu, jehož součástí byl i režisér Dev Walker působící v USA. Náklady na její výrobu se údajně pohybovaly v řádu desítek tisíc dolarů. Nolanova verze stála 250 milionů dolarů (5,4 miliardy Kč) a natáčela se na různých místech po dobu 91 dnů s početným štábem. V kinech vydělala 1,8 miliardy dolarů (39 miliard Kč).
Navzdory Muskově kritice Nolanova filmu jsou členové tvůrčího týmu stojícího za nejnovějším zpracováním Odyssey příznivci kasovního trháku letošního léta. Collins uvedl, že je velkým fanouškem Nolanova filmu. "Nedostali jsme žádné pokyny, abychom ji (Muskovu verzi) pojali jako protiproudovou nebo něco podobného. Jedna z nejlepších průkopnických laboratoří na světě nám dala příležitost pracovat na jednom z nejlepších příběhů, jaké kdy byly vyprávěny," sdělil deníku The Guardian.
Epizoda na účtu Grok Imagine na síti X měla k úternímu odpoledni 7,4 milionu zhlédnutí a také řadu ostrých reakcí. Jeden recenzent z deníku The Daily Telegraph napsal, že mu "cukají oční bulvy" a verzi od AI označil za "odfláknutou hrůznost". Řada uživatelů kvalitu filmu popsala vulgarismy. Někteří naopak uvedli, že se film nezdá být historicky přesný, protože lodě vypadají spíše jako vikingské než řecké a oblečení působí jako ze středověku.
Collins uvedl, že Wonder chce, aby druhý díl byl lepší než ten první, a že se vyjádří k vlně kritiky. "Podíváme se na všechny komentáře i na všechno, co jsme mohli udělat lépe, a uvidíme, zda to dokážeme vylepšit. Cílem je, aby další epizoda byla o poznání lepší než ta předchozí," řekl.
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