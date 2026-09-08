Musk je staré víno v nové lahvi, řekl režisér dokumentárního snímku o miliardáři

Příměrem k vínu popsal osobní příběh vlivného miliardáře Muska americký režisér Alex Gibney na úterní tiskové konferenci na filmovém festivalu v Benátkách. Gibney, který je držitelem ceny Oscar a patří k nejznámějším dokumentaristům v USA, tam uvedl mimo hlavní soutěžní kategorii svůj dokumentární film Musk. Miliardáře autor považuje za nebezpečí pro demokracii.
„Muskův příběh není příběhem o nových technologiích. Ve skutečnosti je jeho příběh o starém víně v nové lahvi," uvedl Gibney. Podle něj se tak Muskův příběh podobá těm o dalších bohatých lidech a velkých korporacích, o kterých dříve točil. Gibney v tomto ohledu zmínil zkrachovalou energetickou společnost Enron, která falšovala účetnictví, či podnikatelku a manažerku Elizabeth Holmesovou, odsouzenou za podvod.
Gibney na tiskové konferenci uvedl, že Elon Musk mu odmítl dát rozhovor. Mnoho dalších lidí mělo pak podle filmaře "strašný strach" o miliardáři vůbec mluvit. "Dostala jsem nabídku 40 milionů dolarů, abych nepromluvila (v dokumentu)," uvedla influencerka a bývalá Muskova partnerka Ashley St. Clairová, která byla rovněž v Benátkách na tiskové konferenci. Podle ní má Musk "komplikovaný vztah s pravdou".
Vzhledem k tomu, že s ním Musk odmítl hovořit, Gibney se musel spoléhat pouze na fakta. "A ta podle mě vedou do místa, které, řekl bych, převrací mýtus Elona Muska jako moderního Leonarda da Vinciho," uvedl Gibney, který ve svém filmu líčí podnikatelský vzestup miliardáře.
Gibney uvedl, že původně chtěl o Muskovi natočit kratší film než skoro čtyřhodinový snímek, který uvedl v Benátkách. Délka se prodloužila kvůli Muskovu zapojení do politiky a do administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Musk podporuje v Evropě řadu krajně pravicových stran, například Alternativu pro Německo (AfD). "Myslím si, že sleduje krajněpravicovou agendu jak z ideologických, tak také z velmi praktických a s penězi souvisejících důvodů," uvedl Gibney, který se domnívá, že Musk je "velmi nebezpečný" pro demokracii ve světě.
I když samotný Musk odmítl Gibneymu poskytnout rozhovor, v dokumentárním filmu vystupuje Muskův avatar vytvořený za použití umělé inteligence, který reprodukuje Muskova veřejná prohlášení. Gibney řekl na tiskové konferenci, že použití umělé inteligence bylo "úmyslně ironické" a varoval před tím, aby kontrolu nad touto technologií mělo jen několik málo lidí.
Podle agentury AP se dokumentární film do kin v Severní Americe dostane v říjnu. Uveden bude také na festivalu v Torontu v září.
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