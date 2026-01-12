Přeskočit na obsah
Benative
12. 1. Pravoslav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Film

„Možná, když necháte věci jen tak plynout…“ Do kin míří rodinná komedie Nečekané léto

Kultura

Novým snímkem Nečekané léto režisér Milan Cieslar navazuje na tradici českých rodinných komedií. V hlavních rolích se představí Bára Poláková a Jordan Haj. Příběh o vynalézavých dětech a chytrém papouškovi, který zhatí matčiny plány na dovolenou, vstoupí do kin 26. února a nyní představuje trailer.

Jordan Haj jako Petr a Bára Poláková v roli Denisy ve filmu Milana Cieslara Nečekané léto.
Jordan Haj jako Petr a Bára Poláková v roli Denisy ve filmu Milana Cieslara Nečekané léto.Foto: Falcon
Reklama

Ústřední hereckou dvojici doplní Linda Rybová, Jiří Vyorálek, Petr Čtvrtníček, Leoš Noha, Zuzana Mauréry, Jaroslav Dušek a v cameo roli i Tomáš Klus.

Trailer k rodinné komedii Nečekané léto. | Video: Falcon

Film vypráví o lékařce Denise (Bára Poláková), která se i se dvěma svými dětmi rozhodne odjet na dovolenou do vysněného italského přímořského letoviska. Její plány však vezmou za své v okamžiku, kdy kvůli papouškovi skončí v zapadlém českém kempu, který tak trochu nedobrovolně spravuje volnomyšlenkářský lyžařský instruktor Petr (Jordan Haj).

Jordan Haj jako dočasný správce kempu Petr a Bára Poláková v roli mladé lékařky Denisy ve filmu Nečekané léto.
Zatoulaný papoušek sehraje v komedii Nečekané léto zásadní roli.
Bára Poláková a Linda Rybová ve filmu Nečekané léto.
Bára Poláková, Petr Čtvrtníček a Leoš Noha ve filmu Nečekané léto.
Zobrazit
10 fotografií

Anestezioložka a lyžařský instruktor v kempu

„Má postava se jmenuje Denisa, je to anestezioložka, ale hlavně zaneprázdněná máma dvou dětí. Život zvládá jen díky striktně dodržovanému rozvrhu a pečlivému plánování. Pak jí ale její ratolesti všechny plány změní,“ přibližuje svou roli herečka a zpěvačka Bára Poláková.

„Já hraji Petra, lyžařského instruktora ve Francouzských Alpách, který tráví léto u rodičů v Čechách. Můj táta, správce malého kempu, si ale zlomí nohu a přinutí mě postarat se o pár právě najíždějících hostů včetně Denisy, která se tam ocitá vlastně náhodou. No a já tak najednou zjistím, že se starám nejen o tátův kemp, ale asi i o osm dětí a do toho se ještě zamilovávám... a je to všechno vlastně moc hezký,“ říká muzikant a herec Jordan Haj, jehož svérázné filmové rodiče s vlastními problémy ztvárnili Zuzana Mauréry a Jaroslav Dušek.

Reklama
Reklama

Ani luxusní dovolená nenahradí dobrodružství

Po jejich boku se dále představí Linda Rybová a Jiří Vyorálek jako kempováním ostřílená rodina Petráskových. „Petrásek je takový dobrosrdečný krotitel vlastní rozvětvené rodiny,“ popisuje svou roli Jiří Vyorálek, jehož filmovou manželku hraje Linda Rybová: „S Františkem máme čtyři děti a milujeme kempování. Všichni ale víme, kdo je krkem, který hýbe hlavou rodiny,“ dodává herečka.

Související

V rolích bratrů, nostalgických trampů s neotřelou životní filozofií, se představí Petr Čtvrtníček a Leoš Noha. „Já hraju trošku natvrdlého Lojzu, takže ode mě nic chytrého nečekejte. Ale srdce, srdce mám na dlani. Navíc se o mě hezky stará brácha Pepa, doktor přírodních věd, kterého hraje Leoš Noha,“ líčí s úsměvem Petr Čtvrtníček.

Režisér Milan Cieslar pak přibližuje vznik filmu takto: „Se scénářem mě před pár lety oslovil producent Daniel Severa a byla to celkem výzva, protože jde vlastně o to, jak vrátit dětem jejich skutečné dětství... Digitální věk jim dal mobily a počítačové hry a pohodlnost nás, rodičů. Sám jsem měl to štěstí, prožívat dětská léta v partě – způsobem takřka podle Foglara. Vím, že svět vrátit nelze, ale děti stále stojí o naši pozornost. A náš film dokazuje, že ani nejluxusnější dovolená nenahradí skutečná dětská přátelství a dobrodružství.“

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.
Maxmilián Kocek jako "spartakiádní vrah" v krimi sérii Metoda Markovič: Straka.

Krimi Metoda Markovič: Straka má všechny plusy první série. A ještě něco svého

Pokračování úspěšných sérií to mají vždy těžší než jejich první díl. Nutně se porovnává, hledá se nová originalita a ozvláštnění modelu, který už jednou skvěle zafungoval. Čeká se osvědčená kvalita, ale také zjevení, záblesk jako napoprvé. Platí to i pro krimi Metoda Markovič, která po případu Hojer tentokrát sleduje kauzu Jiřího Straky. A zdá se, že se tvůrcům povedlo navázat velmi dobře.

Martin Novotný starší, obžalovaný
Martin Novotný starší, obžalovaný
Martin Novotný starší, obžalovaný

Až 18 hodin práce denně a zadarmo. Soud rozplétá případ moderního otroctví

Krajský soud v Hradci Králové se zabývá případem údajného novodobého otroctví. Skupina čtyř příbuzných z Trutnovska podle obžaloby nalákala na práci v Česku či v Polsku osm lidí, včetně nezletilé dívky. Za práci ale nedostávali téměř žádné peníze, bydleli v nevyhovujících podmínkách a dostávali málo jídla.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama