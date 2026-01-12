„Možná, když necháte věci jen tak plynout…“ Do kin míří rodinná komedie Nečekané léto

Novým snímkem Nečekané léto režisér Milan Cieslar navazuje na tradici českých rodinných komedií. V hlavních rolích se představí Bára Poláková a Jordan Haj. Příběh o vynalézavých dětech a chytrém papouškovi, který zhatí matčiny plány na dovolenou, vstoupí do kin 26. února a nyní představuje trailer.
Ústřední hereckou dvojici doplní Linda Rybová, Jiří Vyorálek, Petr Čtvrtníček, Leoš Noha, Zuzana Mauréry, Jaroslav Dušek a v cameo roli i Tomáš Klus.
Film vypráví o lékařce Denise (Bára Poláková), která se i se dvěma svými dětmi rozhodne odjet na dovolenou do vysněného italského přímořského letoviska. Její plány však vezmou za své v okamžiku, kdy kvůli papouškovi skončí v zapadlém českém kempu, který tak trochu nedobrovolně spravuje volnomyšlenkářský lyžařský instruktor Petr (Jordan Haj).
Anestezioložka a lyžařský instruktor v kempu
„Má postava se jmenuje Denisa, je to anestezioložka, ale hlavně zaneprázdněná máma dvou dětí. Život zvládá jen díky striktně dodržovanému rozvrhu a pečlivému plánování. Pak jí ale její ratolesti všechny plány změní,“ přibližuje svou roli herečka a zpěvačka Bára Poláková.
„Já hraji Petra, lyžařského instruktora ve Francouzských Alpách, který tráví léto u rodičů v Čechách. Můj táta, správce malého kempu, si ale zlomí nohu a přinutí mě postarat se o pár právě najíždějících hostů včetně Denisy, která se tam ocitá vlastně náhodou. No a já tak najednou zjistím, že se starám nejen o tátův kemp, ale asi i o osm dětí a do toho se ještě zamilovávám... a je to všechno vlastně moc hezký,“ říká muzikant a herec Jordan Haj, jehož svérázné filmové rodiče s vlastními problémy ztvárnili Zuzana Mauréry a Jaroslav Dušek.
Ani luxusní dovolená nenahradí dobrodružství
Po jejich boku se dále představí Linda Rybová a Jiří Vyorálek jako kempováním ostřílená rodina Petráskových. „Petrásek je takový dobrosrdečný krotitel vlastní rozvětvené rodiny,“ popisuje svou roli Jiří Vyorálek, jehož filmovou manželku hraje Linda Rybová: „S Františkem máme čtyři děti a milujeme kempování. Všichni ale víme, kdo je krkem, který hýbe hlavou rodiny,“ dodává herečka.
V rolích bratrů, nostalgických trampů s neotřelou životní filozofií, se představí Petr Čtvrtníček a Leoš Noha. „Já hraju trošku natvrdlého Lojzu, takže ode mě nic chytrého nečekejte. Ale srdce, srdce mám na dlani. Navíc se o mě hezky stará brácha Pepa, doktor přírodních věd, kterého hraje Leoš Noha,“ líčí s úsměvem Petr Čtvrtníček.
Režisér Milan Cieslar pak přibližuje vznik filmu takto: „Se scénářem mě před pár lety oslovil producent Daniel Severa a byla to celkem výzva, protože jde vlastně o to, jak vrátit dětem jejich skutečné dětství... Digitální věk jim dal mobily a počítačové hry a pohodlnost nás, rodičů. Sám jsem měl to štěstí, prožívat dětská léta v partě – způsobem takřka podle Foglara. Vím, že svět vrátit nelze, ale děti stále stojí o naši pozornost. A náš film dokazuje, že ani nejluxusnější dovolená nenahradí skutečná dětská přátelství a dobrodružství.“
