Mladíka zlákala tajná služba. Festival začíná filmem podle skutečné události

Do příští středy 26. října potrvá přehlídka německojazyčné kinematografie Das Filmfest, kterou tento čtvrtek zahájí projekce historického dramatu Střela zblízka v pražském kině Lucerna.

Zde a také v biografu Atlas pořadatelé uvedou nejaktuálnější tvorbu z Německa, Rakouska a Švýcarska. Všechny tituly doprovodí české, většinou i anglické tituly. Samostatná retrospektiva již od tohoto týdne v kině Ponrepo připomíná Rainera Wernera Fassbindera. Jedna z nejvýraznějších osobností německého filmu žila v letech 1945 až 1982.

Zahajovací drama Střela zblízka inspiroval osud Wernera Teskeho, posledního vězně popraveného v bývalé NDR. Vypráví o studentovi, který hned po promoci na Humboldtově univerzitě dostává lákavou nabídku pracovat v zahraničí pro východoněmeckou tajnou službu Stasi. Ta ho zláká výhodami a iluzí exkluzivního prostředí. Mladík s přítelkyní si nejprve užívají výhod nového života. Při plnění úkolů v západním Německu se hrdina sbližuje s nadřízeným. Když však začne být nucen dělat věci, jež odporují jeho svědomí, oznámí, že končí. Tajná služba ho následně odmítne jen tak pustit.

Film v Praze osobně představí jeho režisérka Franziska Stünkelová. Vedle ní na Das Filmfest zavítají další tvůrci. Diváci s nimi dostanou příležitost besedovat po projekcích, debaty budou tlumočené do češtiny.

Dorazí například Andreas Kleinert, šedesátiletý režisér filmu Drahý Thomasi o budovatelském otci, jenž za časů NDR zradí vlastního syna. Jedná se o příběh spisovatele Thomase Brasche, kterého skutečně udal jeho otec, viceministr kultury. Brasch, jenž mimo jiné rozdával letáky na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, byl odsouzen ke 27 měsícům vězení. Roku 1976 pak na protest proti vyhoštění písničkáře Wolfa Biermanna emigroval do západního Berlína. Za jeho nynější hraný portrét režisér Kleinert převzal Německou filmovou cenu.

Dalším hostem Das Filmfestu bude Anika Deckerová. Hrdinou jejího snímku Srdeční záležitost je filmová hvězda, jež nalezne útočiště v alternativním queer feministickém divadle. "Ukazuje, že pád z filmového nebe může přinést i něco mnohem cennějšího, než je vlastní sláva," uvádějí pořadatelé.

Do Prahy rovněž míří Farba Dieng, devětadvacetiletý, v Německu působící francouzský herec. Promluví zde o filmu Toubab, jehož protagonista se čerstvě dostal na svobodu - aby ho na oslavě propuštění znovu dopadla a spoutala policie s tím, že tentokrát jej deportuje do afrického Senegalu. Hrdina se snaží najít mezery v německých zákonech a uniknout tak vyhoštění. Dieng za jeho ztvárnění získal Bavorskou filmovou cenu.

Lidé uvidí tří desítky titulů rozdělených do čtyř sekcí. Das Filmest Spezial se zaměřuje na novinky. Přátelství, láska, rodinná pouta, věčné hledání, strach ze ztráty, nečekaná vzplanutí i těžké životní zkoušky jsou tématy další kategorie Pouto mezi námi. Touhu po svobodě v nejrůznějších formách artikuluje sekce Svoboda. Poslední řada Die Doku přináší výběr nejaktuálnějších dokumentů ze všech tří pořadatelských zemí.

Pro profesionály z oboru pořadatelé ve spolupráci s Asociací producentů v audiovizi připravili setkání s podtitulem Der kontakt. Má jim přiblížit, jak uskutečnit koprodukci s partnery z německojazyčných zemí. Uskuteční se 21. října v Goethe-Institutu za účasti zástupců zahraničních filmových kanceláří.

Od 2. do 6. listopadu se Das Filmfest přesune do brněnského kina Art, od 1. do 11. listopadu se pak poprvé koná v sále Mozarteum olomouckého Arcidiecézního muzea.