Mladá Galadriel, mladý Elrond. Trailer představuje seriál Pán prstenů: Prsteny moci

V průběhu nedělního finále ligy amerického fotbalu Super Bowl měl premiéru minutový trailer z očekávaného seriálu Pán prstenů: Prsteny moci, který se odehrává ve fantasy světě Středozemi. Od září ho bude vysílat videotéka Apple Prime Video.

Seriál vycházející z knih J. R. R. Tolkiena se odehrává tisíce let před událostmi z trilogií Pán prstenů a Hobit. Účinkují v něm tak jiní herci.

V krátké ukázce lze spatřit mimo jiné mladou Galadriel v podání herečky Morfydd Clarkové, elfka hraného Ismaelem Cruz Córdovou, který rukou zachytí letící šíp, slzícího prince Durina IV. ztvárněného Owainem Arthurem nebo mladého elfa Elronda. Toho ztělesnil Robert Aramayo, známý jako mladý Ned Stark z jiného fantasy seriálu Hra o trůny.

Podle serveru Variety.com trailer nenechává diváky na pochybách, že půjde o "obrovskou show nabízející podobně epický fantasy příběh", jaký divákům na přelomu tisíciletí zprostředkovala filmová trilogie Pán prstenů či později právě Hra o trůny od HBO.

Prsteny moci v názvu seriálu odkazují k magickým prstenům, jejichž ukování dalo do pohybu další dění ve Středozemi a mezi nimiž byl i takzvaný Jeden prsten temného pána Saurona, vytvořený s cílem zvětšit jeho moc.

Podle autorů J. D. Paynea a Patricka McKaye seriál "sjednotí všechny hlavní příběhy z Druhého věku Středozemě". Ten v mytologii tohoto světa začíná vypovězením jiného temného pána Morgotha a končí tím, když spojenectví lidí a elfů poprvé porazí jeho služebníka Saurona. Z něj se později stane antagonista trilogie knih a filmů Pán prstenů.

Seriál tak odvypráví "ukování prstenů, vzestup temného pána Saurona a příběhy Númenoru i posledního spojenectví elfů a lidí", avizují tvůrci. "Doteď diváci viděli jen Jeden prsten. Ale než vznikl Jeden, vznikly mnohé. Těšíme se, až odvyprávíme jejich epický příběh," dodávají.

Za výrobu první řady Amazon na Novém Zélandu utratil 465 milionů dolarů, v přepočtu téměř 10 miliard korun, což z Pána prstenů: Prstenů moci dělá jeden z nejdražších seriálů všech dob. Firma momentálně počítá s tím, že natočí další čtyři řady. Cílem je navýšit počet předplatitelů streamovací služby Prime Video, která konkuruje Netflixu či HBO.

První díl seriálového Pána prstenů bude mít premiéru 2. září. Firma nyní trailer vydala v době, kdy produkční společnost Saula Zaentze na trhu prodává práva na další adaptace Pána prstenů, Hobita či knihy Silmarillion od J. R. R. Tolkiena.

Firmu založil dnes již nežijící producent Zaentz známý mimo jiné spoluprací s režisérem Milošem Formanem. Na hladký průběh transakce si společnost najala londýnskou investiční banku ACF. "Odhaduje se, že práva na Tolkienovo dílo vynesou produkční filmové společnosti nejméně dvě miliardy dolarů, v přepočtu asi 42,5 miliardy korun," spočítaly Hospodářské noviny.

Pokud by zbylá práva koupil Amazon, mohl by natáčet i další filmy a seriály nebo vyrábět hry zasazené do světa Středozemě.