Recenze: Mizerové navždy s Willem Smithem oživují Hollywood 90. let, vynikají akcí

Akční hrdinové 90. let minulého století stárnou. A křísit tehdejší hollywoodské trháky není snadné. Obzvláště když je řeč o sérii s herci Willem Smithem a Martinem Lawrencem nazvané Mizerové, jejíž režisér Michael Bay se stal takřka synonymem tehdejšího Hollywoodu plného výbuchů, zpomalených záběrů a hlášek.

Po 17 letech se teď Mizerové vrací třetím dílem, který překvapivě zdařile resuscitoval staré formulky a přiměl je fungovat také v dnešní době.

Detektivové Mike a Marcus se opět ženou v rychlém voze rozpálenými ulicemi Miami. Will Smith coby Mike je ten ostřejší a průraznější, Martin Lawrence je znovu "za páprdu". Na rozdíl od předchozích dílů Mizerů z let 1995 a 2003 na to tentokrát má věk. Vždyť se také neřítí vyřešit další případ, ale spěchají do nemocnice kvůli narození vnoučete.

Zdánlivě to vypadá, jako by film rovnou divákům poraženecky říkal: protagonisté už patří do důchodu a my si akorát budeme dělat legraci z jejich věku. A vskutku místy snaha dvojice Lawrence-Smith naskočit na podobné pubertální vtípky jako kdysi působí přinejmenším přežitě.

Jenže jinak dvojice belgických režisérů Adil El Arbi a Bilall Fallah sebevědomě navazuje na odkaz svého předchůdce Michaela Baye. Natočila svižný akční film, který je poctou bezstarostnému Hollywoodu tehdejší doby. Přitom se adaptuje na současné podmínky a z některých klišé si dělá legraci.

Děj nabírá na obrátkách scénou, která ukáže, že Smithův detektiv Mike Lowrey není tak neprůstřelný, jak se u sboru traduje. Mikeovo zranění donutí dvojici přehodnotit, zda se vydat do zaslouženého důchodu. Obzvlášť když nyní mají na krku případ, který je osobní. Ani jeden v tu chvíli netuší, jak moc osobní.

Zápletka s dvojicí mexických záporáků připomíná telenovely, ostatně jak u podobných akčních filmů bývalo zvykem. A tvůrci se nebojí na to upozornit a dělat si z přepjatosti některých zvratů legraci či přímo nechat Marcusovu rodinku civět na nekonečné seriály. O to více se režiséři věnují tomu nejdůležitějšímu: akci a postavám.

2:28 Film Mizerové navždy česká kina promítají od uplynulého čtvrtka. | Video: Falcon

Klasické schéma žánru "kámošského" krimifilmu, který od děl typu Smrtonosné zbraně z půle 80. let stál na rozdílnosti povah ústřední dvojice, už v případě dvojice Lawrence-Smith neutáhne celý snímek.

Autoři nových Mizerů však ansámbl obohacují o tým nových mladých hrdinů a funkčně si pohrávají s dynamikou všech postav. Od sebevědomé velitelky týmu, která s Mikem prožila románek, po obrovitého chlapíka, který je specialistou na technologie, ale je jasné, že ke slovu časem přijdou i jeho svaly.

Jsou místa, při nichž se divák ošívá, neboť některé vtípky jako ze základní školy už nefungují jako dřív, obzvlášť když je pronášejí padesátníci. O to překvapivější je, že nakonec jsou Mizerové tím nejemotivnějším ze všech dílů. Navzdory přepáleným zvratům v duchu laciných seriálů se pod nánosem patosu nakonec objeví skutečné city.

Především ale třetí Mizerové vynikají akcí, která spoléhá na přehledné, relativně dlouhé záběry a vrcholí scénou v otevřeném prostoru obrovské několikapatrové budovy. Tam kamera putuje všemi směry, vtahuje publikum dovnitř a přitom si umí dát na čas, třeba když v jediném plynulém záběru "pohlédne" vzhůru a zase se vrací na předešlou dráhu.

Okolní prostor se bortí, těla létají vzduchem a při sledování podobných scén se dostavuje radostný pocit: málokterý hollywoodský akční film dneška se umí odvázat takhle sympaticky.

Noví Mizerové jsou stále jen nostalgickým pomrkáváním po minulosti a snahou dokázat divákům, že podobné snímky nejsou jen relikty odsouzené k setrvání na zaprášených poličkách vzpomínek stárnoucího publika.

O místo na výsluní však bojují nejen zarputile, ale též chytře. Až by se skoro chtělo odpustit jim ty vousaté fórky - obzvlášť když jednou za čas přijde vtip, který naopak přesně sedí. Třeba když se hrdinové pošťuchují, jakou barvou si Mike barví prošedivělou bradku.

Později je z barvení bradky scénka, která naopak nutí spíš k slzám než smíchu. A takoví jsou celí Mizerové navždy: je to film, který ví, že aby mohl soupeřit s dnešními akčními kousky, tu a tam si musí obarvit bradku. A nebojí se to přiznat.

Stačilo to na to, aby snímek dalece předčil očekávání studia z tržeb za první víkend. Místo původních odhadů na 38 milionů dolarů z amerických a kanadských kin se číslo bude blížit 70 milionům.

Je to sebevědomý restart franšízy, jejíž čtvrtý díl už je v přípravě. Zatím se zdá, že k rozjetí celé nové série by Martin Lawrence coby detektiv Marcus měl definitivně odejít do důchodu, neboť na téhle dvojici se donekonečna stavět nedá. Kdyby se tak stalo, Mizerové navždy byly důstojnou rozlučkou.