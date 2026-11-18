Ze začátku byl šéf Amazonu Jeff Bezos podle svých slov skeptický k tomu, aby roli příštího tajného agenta 007 hrál tak známý herec jako je Robert Pattinson, na castingu se ale ukázalo, že právě on má v sobě "něco výjimečného". Bezos to řekl v úterý večer na akci v Kalifornii, informuje NBC News.
Studio Amazon MGM Studios loni převzalo tvůrčí kontrolu nad filmovou sérií a režií dalšího dílu pověřilo Denise Villeneuva.
Role agenta 007 obvykle připadla herci, který v době obsazení nebyl příliš známý. To není případ Roberta Pattinsona, který se proslavil především jako upír Edward Cullen v romantické filmové sérii Stmívání. Hrál také Cedrica Diggoryho ve čtvrtém dílu série o čarodějnickém učni Harrym Potterovi a v současnosti ztvárňuje Batmana. Vedle velkých hollywoodských produkcí se Pattinson věnuje také nezávislé kinematografii. Kritiky zaujal například ve filmech Dobrý časy režisérů Joshe a Bennyho Safdieových, Maják Roberta Eggerse nebo Mickey 17 režiséra Pong Čun-hoa. Letos sklidil pozitivní ohlasy také za zápornou roli ve filmu Odyssea režiséra Christophera Nolana.
Bezos uvedl, že při kamerových zkouškách bylo naprosto zřejmé, že Pattinson je příští Bond. Konečné rozhodnutí podle Bezose padlo v pátek a vybíralo se z pěti finalistů, kteří podstoupili kamerové zkoušky v kostýmech, ve skutečných kulisách a s dalšími herci. V souvislosti s kamerovými zkouškami se jako o dalších možných kandidátech na tuto roli mluvilo o několika hercích, včetně Joshe O'Connora, Calluma Turnera a Jacka Lowdena, poznamenal zpravodajský web BBC.
"V době, kdy jsme dospěli k tomuto užšímu výběru pěti, byli už všichni úžasní. Ale v Robovi a jeho výkonu bylo něco výjimečného," uvedl Bezos. "Okamžitě o tom nebylo pochyb. Denis (Villeneuve), režisér, i všichni ostatní jsme tíhli k Robovi," dodal.
Tvůrci v pondělí oznámili, že do role Bonda byl obsazen Pattinson. Čtyřicetiletý herec převezme roli po Danielu Craigovi, jenž se s ní rozloučil ve filmu Není čas zemřít z roku 2021. Snímek skončil smrtí hlavního hrdiny, což se v dosavadní 64leté historii bondovské série stalo poprvé. Podle médií příští Bond, 26. film série, do kin vstoupí nejdříve v roce 2028. Název ani datum premiéry ovšem zatím nejsou známy. Půjde o první film s agentem 007 v oficiální sérii, který nebude pod tvůrčím dohledem rodiny Broccoliových, jež na značku dohlížela od prvního snímku v roce 1962. Společnost Amazon koupila studio MGM, které sérii spoluvlastní, v roce 2022.
"James Bond je jednou z nejlegendárnějších postav kinematografie a být pověřen rolí agenta 007 je poctou na celý život," uvedl po oznámení Pattinson, který je rodilý Londýňan.
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