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Film

Milan Šteindler začal natáčet v Brně komedii Až na ten konec dobrý

ČTK
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Herec a scenárista Milan Šteindler se po téměř 20 letech vrátil k režírování. V Brně začal natáčet komedii Až na ten konec dobrý s herci Petrem Čtvrtníčkem a Vandou Chaloupkovou v hlavních rolích. Jako předloha pro scénář posloužila stejnojmenná kniha spisovatele a stand-up komika Pavla Tomeše. V kinech se má snímek objevit na přelomu let 2027 a 2028.

Petr Čtvrtníček, Emma Marklová a Vanda Chaloupková v připravovaném filmu Milana Šteindlera Až na ten konec dobrý.
Petr Čtvrtníček, Emma Marklová a Vanda Chaloupková v připravovaném filmu Milana Šteindlera Až na ten konec dobrý.Foto: Bontonfilm
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Scénář psal Tomeš společně se Šteindlerem. Komedie vypráví o smrti, která připomene, proč stojí za to žít. Příběh svede dohromady mladou redaktorku černé kroniky v místních novinách, cynického dědu – bývalého ředitele brněnské hvězdárny a jeho jedenáctiletou osiřelou vnučku, která ze všeho nejraději sbírá a vytváří parte. To pro svého dědu se ale snaží oddálit, co to jen jde.

První klapka cvakla na Dušičky na hřbitově, filmaři se budou další týdny pohybovat po Brně a po Praze. Jednou z důležitých filmových lokací bude brněnská hvězdárna. V dalších rolích se představí Vladimír a Anna Polívkovi, Jan Kolařík, Michal Isteník, Simona Peková, Hana Holišová nebo písničkářka Nikola Mucha.

Šteindler podle svých slov dlouhá léta neměl téma, o kterém by chtěl točit. "Až teď přišlo takové, které je konečně moje. A to je téma smrti. A proč? No, sám k ní mám teď mnohem blíž," uvedl režisér, jemuž bude příští rok 70 let. Pod řadou morbidních vtipů a cynických hlášek se skrývá dojemný příběh.

Tomeš za něj dostal ocenění Magnesia Litera a úspěšnou divadelní adaptaci nastudovalo Městské divadlo Brno, Český rozhlas knihu četl na pokračování.

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