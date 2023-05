Festival ve Varech uvede film podle Topola. Číňané svůj snímek ze soutěže stáhli

"Stažení čínského filmu nám bylo vysvětleno zhoršením vztahů mezi Čínou a Českou republikou, takže žádný čínský film nesmí být uveden v rámci České republiky včetně karlovarského festivalu," objasňuje Och. Čeští politici od předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS po předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09 v posledních letech navštívili Tchaj-wan, což čínská diplomacie odsoudila. Komunistická vláda v Pekingu považuje demokratický Tchaj-wan za svou součást.

Návštěvníci karlovarského festivalu letos neuvidí ani žádný film z ruské produkce. "Měli jsme jich k posouzení velice málo. Posuzovali jsme pouze ty, které nevznikly s finančním přispěním ruského ministerstva kultury, a žádný z nich se do letošního programu nedostal," doplňuje umělecký ředitel.

S kolegy vybírali zhruba z 2000 snímků, což je o 400 více než loni. Členkou poroty, jež rozhodne o vítězi, bude mimo jiné na Oscara nominovaná americká herečka Patricia Clarksonová známá ze seriálu Ostré předměty. Festival už navštívila před čtyřmi roky.

V žánrově i stylově rozmanitém výběru hlavní soutěže se potkají díla uznávaných tvůrců, kteří nabrali zkušenosti ve francouzském Cannes nebo na americkém Sundance, s talentovanými debutanty. Česká kinematografie se dočká dvojího zastoupení. Světovou premiéru budou mít na karlovarském festivalu drama Úsvit režiséra Matěje Chlupáčka a stejnojmenná adaptace románu Jáchyma Topola Citlivý člověk. Tu coby svou celovečerní prvotinu natočil Tomáš Klein, v hlavních rolích se představí David Prachař, Tatiana Vilhelmová, Jiří Schmitzer nebo Jiří Lábus.

Citlivý člověk vypráví o kočovném herci, jenž se vrací ze zahraničí do Posázaví se svou ženou a dvěma syny. "Na knížce mě zaujal drsný subverzivní humor, ale i citlivost a hravost, se kterou uchopuje téma umírání a smrti okolo nás. Zároveň jsem v tom viděl citlivý příběh dospívání chlapce vedle svého eskapistického otce, který sám ještě nedospěl," říká režisér Klein. Kina po celé republice uvedou Citlivého člověka 5. října.

Soutěžní sekce karlovarského festivalu nazvaná Proxima i letos poskytne prostor tvůrcům, kteří teprve čekají na objevení, stejně jako renomovaným autorům hledajícím nové cesty. Sekce sestává z tuctu děl, deseti světových a dvou mezinárodních premiér. Mezi nimi bude například scenárista a režisér Albert Hospodářský se svou prvotinou Brutální vedro.

Do nesoutěžní sekce Zvláštní uvedení organizátoři zařadili osm premiér celovečerních děl domácích i zahraničních autorů. Výběr obsahuje i sci-fi Roberta Hloze Bod obnovy, snímek Davida Jařaba Hadí plyn či novinku Tomáše Pavlíčka Přišla v noci. Ve slovensko-české koprodukci natočil Robert Kirchhoff dokument Všichni lidé budou bratři, portrét představitele pražského jara Alexandera Dubčeka.

Festival už roky uvádí digitálně restaurované československé klasiky. Letos na tradici naváže obnovená premiéra titulu Každý den odvahu od Evalda Schorma. Jeden ze zásadních snímků československé nové vlny vznikl roku 1964, účinkují v něm Jana Brejchová, Jan Kačer, Josef Abrhám a Vlastimil Brodský.

Další programové sekce připomenou tvorbu japonského režiséra Jasuza Masumury a nezávislou íránskou kinematografii.

Na zahajovacím koncertu festivalu v Karlových Varech zahraje 30. června před hotelem Thermal britská kapela Morcheeba. Akce bude pro veřejnost zdarma. Tentýž večer vystoupí ještě novozélandský herec Russell Crowe, známý z filmu Gladiátor, se svou skupinou Indoor Garden Party a Vojtěch Dyk s autorským projektem D.Y.K.

Pořadatelé již dříve oznámili, že herec a režisér Crowe dostane Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Další oceněnou bude herečka Daniela Kolářová. Ta převezme cenu prezidenta festivalu.

Podle herce a režiséra Miroslava Krobota by se umělci neměli bát víc mluvit o tom, co se děje ve světě. Řekl to tento měsíc v pořadu Spotlight. | Video: Jakub Zuzánek