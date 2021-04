Mezi pivem a opiáty. Winsletová v seriálu HBO pátrá po vrahovi i trhlinách v duši

Policistka Mare Sheehanová takřka neodloží lahev piva. Ať už se v zákulisí tělocvičny chystá na připomínku své hvězdné středoškolské basketbalové kariéry, nebo jen ventiluje obtížné soužití s matkou a zbytkem rozpadlé rodiny, usrkává, aby zahnala břímě nelehkého osudu, které na ni naložil život v ospalém městečku Easttown.

Seriál Mare z Easttownu, který v pondělí večer začíná vysílat české HBO, od prvních chvil vstupuje na dobře známý terén. Životem nalomené ženy řešící kriminální případ a zároveň s ním fůru osobních problémů i potíží uvnitř malé komunity v lokálním zapadákově už jsou stálicí žánru.

Po Elisabeth Mossové ze seriálu Na jezeře či Amy Adamsové z úspěšných Ostrých předmětů, rovněž natočených HBO, nyní titulní roli v ambiciózní sedmidílné novince ztvárnila pětačtyřicetiletá Kate Winsletová. Deset let po seriálu Mildred Piercová tak dostala další velkou televizní příležitost. A zúročila ji v jeden z nejlepších výkonů své kariéry.

Mare by už na bedrech těžko mohla nést více rodinných traumat. V tom kolotoči úmrtí, sebevražd a rozvodů ale není sama, i zbytek Easttownu v americké Pensylvánii klopýtá světem ze dne na den.

Město sužují závislost na opiátech i s tím spojené zločiny. A pak je tu jedno rok staré a dosud nevysvětlené záhadné zmizení mladé dívky, které rozdmýchává společenský neklid. Když se najde mrtvola další náctileté, Mare má o důvod víc plnit lednici lahváči. Ne že by ji i tak netrápilo dost starostí. Štve ji exmanžel, co bydlí takřka ve společném domě, nový parťák odjinud, který jí přijíždí pomoci s případem. Na klidu hrdince nepřidává dospívající dcera ani vnuk, který trpí tiky a u něhož není jasné, kdo bude jeho opatrovníkem.

Všechno to jsou situace, které už jsme někde viděli. Seriál Mare z Easttownu je však přece jen vrší trochu jinak, než by se čekalo. Chytře odvádí pozornost od vyšetřování, jež se stále více zamotává, k všednodenním starostem.

Kate Winsletová ztvárňuje Mare v neustálé drobné tenzi, je jako měch, který hrozí prasknout, i jako skála, pod jejíž krustu nelze proniknout. S každým dalším dílem se vykreslují podobné nánosy minulosti na dalších hrdinech, kteří tím ovšem ožívají a vzbuzují sympatie.

Scenárista Brad Ingelsby a režisér Craig Zobel nacházejí balanc mezi načrtáváním dalších hrůz minulosti i dneška a odlehčenou polohou, v níž svítá naděje a svět není předurčen jen ke kolotoči utrpení. Do města přijíždí charismatický spisovatel v podání Guye Pearce, jenž se nenechá odradit nedobytnou krustou, kterou si Mare vystavěla kolem sebe. A její dcera čelí rodinným tragédiím tak pozitivně, jak jen situace dovoluje.

2:03 První epizoda Mare z Easttownu už je na HBO GO s českými titulky. | Video: HBO

Síla seriálu spočívá v tom, že divákům pozvolna neodhaluje jen možné pachatele brutálního činu, jehož následkem je polonahá mrtvola náctileté matky pohozená v místním potoce. S pozvolností neuspěchané detektivky rozplétá i příbuzenské vazby v hrdinčině rodině a městě, kde se zná každý s každým. Nejen od vidění.

Každý z prvních pěti dílů, které HBO poskytla recenzentům, přináší události, jež by vystačily na zápletku solidní kriminálky. A někdy se dostaví pocit, že už toho bylo moc. Že se zkrátka zamotává úplně vše a nebude v silách tvůrců to uspokojivě rozmotat.

Vzápětí ale přijde moment, kdy se hrdinové jen tak handrkují v baru či doma na gauči nad horkým pytlíkem popcornu právě vytaženým z mikrovlnky. Náhle stačí jedno trefné gesto, rychlá slovní výměna, aby se věci zase usadily. A spolu s tím usedá i divák, který se v městečku Easttown cítí stále více doma. Ačkoli žít by tam nechtěl ani za nic.

Tvůrci vykreslují čtyři generace obyvatel Easttownu, lapené v síti vzájemných milostných i příbuzenských vztahů, do které neustále vnáší novou dynamiku další kriminální činnost, ne vždy spojená s vraždou.

Mare je výborná policistka a má pro to mnoho osobních motivací. Její kvality však seriál odhalí jen občasným náznakem, stejně tak se pouze postupně ukazují důvody, proč leckdy tak skvělou vyšetřovatelkou není. A proč neváhá až zkratkovitě zneužít pravomoce.

Navzdory excesům a impulzivním činům se Mare z Easttownu drží při zemi. Moderní krimiseriály od Temného případu po Ostré předměty vykreslují až zvrácené, tajuplné světy, v nichž jako by samotné okolní lesy a mokřady byly hororovými monstry, která ovládají mysl obyvatel.

V Easttownu však tento "duch" známý už od velkých spisovatelů amerického Jihu neřádí. Za humny nejsou mokřady, spíš New York, a podle toho se alespoň někteří protagonisté chovají. To, že má dospívající dcera přítelkyni, bere jako samozřejmost nejen matka, ale též babička. Ať už je to dané tím, že nejsme na jihu, nýbrž severovýchodě Spojených států, nebo faktem, že v rámci rodinných traumat a diagnóz je to ta poslední starost.

Těžko zatím soudit, jak tvůrci zúročí všechny rozehrané linky. Obzvlášť když konec pátého dílu působí jako předčasné finále. A pak během závěrečné desetiminutovky divákům dojde, že v posledních dvou částech se nejspíš rozehraje úplně nový "boj" o to, co se v městečku doposud odehrálo.

Možná se šokující zvrat zase usadí, možná se samotné vyprávění opět zachová jako hrdinka Mare: sedne na gauč, otevře pivo a bude mu na chvíli dobře.

Ale kdo ví, v okolí řádí nebezpečnější a společensky mnohem hůře akceptovatelné substance než alkohol podávaný v pravidelných malých dávkách.