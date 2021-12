Měli jsme hrozné účesy. Pořad připomíná výročí Harryho Pottera, Rowlingovou vynechal

Daniel Radcliffe si vybavuje, že všichni měli zahanbující účesy, režisér Chris Columbus na natáčení vzpomíná jako na „jedno velké dětské hřiště“. A herečka Emma Watsonová konstatuje, že setkání s někdejšími představiteli filmové série o Harrym Potterovi je nečekaně radostné.

Většina protagonistů osmidílné fantasy ságy z let 2001 až 2011 se u příležitosti 20. výročí premiéry prvního dílu znovu sešla před kamerami. Speciální pořad nazvaný Harry Potter: Návrat do Bradavic uvede 1. ledna české HBO.

Dnes dvaatřicetiletý Radcliffe začal hrát osiřelého chlapce s kouzelnickými schopnostmi Harryho Pottera, když mu bylo 11 let. Teď na to vzpomíná ve filmovém komplexu Leavesden, jež leží necelých 30 kilometrů severozápadně od centra Londýna. Právě tady se sága natáčela.

"Každá část mého života je spojená s Potterem a Leavesdenem. Tady jsem poprvé někoho políbil, tady jsem vídal svoje první přítelkyně. Všechno to nějak souvisí s natáčením Harryho Pottera," říká.

Prudce se mu naopak nelíbilo, když si s kamarádem Rupertem Grintem, představitelem Rona Weasleyho, museli v pozdějších dílech série nechat neupravené delší vlasy. "Říkali jsme: ale ne, ne, ne, proboha, snad nebudeme vypadat takhle? Vždyť v tom filmu se z nás stávají teenageři a začínáme chodit s holkama, přece to nebudeme zkoušet s těmihle vlasy," líčí Radcliffe. "Dost nás to zničilo," dodává.

Radcliffe, Grint, Watsonová, která hrála Hermionu, a režisér Columbus v novém pořadu nevystupují sami. Doplňují je představitel Hagrida Robbie Coltrane, Jason Isaacs hrající Luciuse Malfoye, Gary Oldman neboli Sirius Black, Ralph Fiennes čili lord Voldemort nebo Helena Bonham Carterová, jež ztvárnila Bellatrix Lestrangeovou.

"S některými jsme se neviděli roky. Takže to bylo radostné, nečekaně radostné," konstatuje Emma Watsonová.

Pro třiašedesátiletého Garyho Oldmana bylo shledání také nečekané, ale jinak. "Je to zvláštní, protože všechny jsme je poznali, ještě když to byly děti," říká na adresu protagonistů. "Teď jsou dospělí a někteří mají rodiny."

Film Harry Potter a Kámen mudrců měl premiéru v listopadu 2001. Stejně jako všechny následující díly byl natočen na motivy knihy britské spisovatelky J. K. Rowlingové. Celosvětově sága utržila skoro 7,8 miliardy dolarů, v přepočtu 171,2 miliardy korun, a dnes se na její slávu snaží navázat série Fantastická zvířata.

Sama šestapadesátiletá autorka předlohy Rowlingová však v novém pořadu nevystupuje, autoři zařadili pouze záznamy jejích starších vystoupení. Kvůli svým názorům na to, jak nazývat transgender osoby, se spisovatelka poslední dobou ocitla v nelibosti některých médií.

Britský deník The Times se v recenzi pořadu pozastavuje právě nad nápadem uspořádat setkání tvůrců Harryho Pottera bez té, která ságu vymyslela. "Je to, jako kdyby následník trůnu uspořádal oslavu v Buckinghamském paláci a nepozval královnu," srovnává recenzentka.

"Kde je J. K. Rowlingová, když ji potřebujete nejvíc?" táže se rovněž anglický list The Telegraph, podle něhož pořad význam Rowlingové umenšuje. Důvod spisovatelčiny absence studia HBO ani Warner Bros. nekomentovala, připomíná britská BBC.

"I mudla dojde k názoru, že prostor, který tento dokument věnuje Rowlingové, je tak malý právě kvůli odporu veřejnosti vůči jejím názorům na trans lidi," pokračuje The Telegraph. Mudlové se ve světě Harryho Pottera říká lidem, kteří nemají ani kapku kouzelnické krve. "Ze všeho nejvíc tomu pořadu chybí vhled do toho, proč Harry Potter oslovil tolik čtenářů. A ten mohla upřímně řečeno poskytnout jenom J. K. Rowlingová," myslí si The Telegraph.

Ekonomický deník The Wall Street Journal novinku také kritizuje. Zatímco na začátku podle něj každý, kdo v mládí četl Harryho Pottera nebo filmy sledoval se svými dětmi, pocítí závan magické nostalgie, ke konci "si bude připadat, jako kdyby jeho duši vysáli mozkomorové", což jsou v tomto světě nestvůry vysávající z lidí šťastné pocity a vzpomínky.

Podle Wall Street Journalu je speciální díl dvakrát delší, než by bylo záhodno, a rozhovory s herci i režiséry působí strojeně.

"Dělají dojem, že stále žijí v bublině. Není možné donekonečna poslouchat, jak Daniel Radcliffe, Emma Watsonová a Rupert Grint opakují, že si byli blízcí a jak bylo natáčení úžasné," stěžuje si kritik, podle nějž jsou vzpomínky příliš repetitivní a do sebe zahleděné. "Všichni si jen vzájemně přidávají na důležitosti a masírují svá ega," míní Wall Street Journal.

K jedné z mála světlých výjimek podle něj patří Helena Bonham Carterová, když se jako Bellatrix obrátí ke Garymu Oldmanovi neboli Siriusi Blackovi. "Já jsem tě zabila, že jo? Promiň, nešlo jinak," řekne.

Jinde režisér Chris Columbus připomene, jak se původní představitel Albuse Brumbála Richard Harris domníval, že Brumbálův pták fénix je skutečný.

Harris patří k hercům, kteří se 20. výročí premiéry nedožili. Postupně zemřeli také Alan Rickman, představitel Severuse Snapea, Richard Griffiths hrající Harryho strýčka Vernona nebo Helen McCroryová, jež ztvárnila Narcisu Malfoyovou.