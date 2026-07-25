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Film

KVÍZ: „Ten most se roztáh o sedmnáct metrů?“ Znáte ikonické hlášky z českých filmů?

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

Smějeme se u nich, citujeme je a zkoušíme, zda je ostatní také znají. Česká kinematografie čítá řadu legendárních hlášek, které se divákům jen tak neomrzí. Vyzkoušejte náš velký prázdninový kvíz a otestujte si, zda je máte v malíku.

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Soupeřka hraje nesmysl, nechápe Valentová. V Praze už ji zase dohnaly slzy

Historie se opakovala. Zase pavouk pražského turnaje WTA svedl proti sobě dvě české tenistky Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou. Po roce si to ale rozdaly na jiném stadionu a tentokrát se s domácím podnikem rozloučila první jmenovaná. Valentová se ale k postupu do semifinále propracovala s hodně zaťatými zuby kvůli bolesti zad.

50 Jahre Mercedes-Benz Baureihe 123: erst Alltagsheld und Rallyesieger, heute Klassiker50 years of Mercedes-Benz model series 123: First everyday hero and rally winner, now a classic
50 Jahre Mercedes-Benz Baureihe 123: erst Alltagsheld und Rallyesieger, heute Klassiker50 years of Mercedes-Benz model series 123: First everyday hero and rally winner, now a classic
50 Jahre Mercedes-Benz Baureihe 123: erst Alltagsheld und Rallyesieger, heute Klassiker50 years of Mercedes-Benz model series 123: First everyday hero and rally winner, now a classic

Víte o nejlepším mercedesu opravdu vše? Vyzkoušejte své znalosti v zábavném kvízu!

Ještě před dvaceti lety stával na každém rohu, potkat jej na silnici dnes už ale vyžaduje pořádný kus štěstí. Mercedes řady W123 spolehlivě zlikvidovala rez, šťastnější kousky pak našly svůj druhý domov v Africe. V Česku se letošnímu 50letému jubilantovi přezdívalo „piáno“ podle tvaru zadního čela. Mnoho věcí je na něm fascinujících, některé jsou naopak spíše překvapivé. Pojďme si je připomenout.

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Skupinka mladých lidí si dělá selfie s prezidentem Petrem Pavlem na zámku v Lánech, kam prezident pozval 14. července 2026 šedesátku mladých politiků a političek všech parlamentních stran a hnutí.
Skupinka mladých lidí si dělá selfie s prezidentem Petrem Pavlem na zámku v Lánech, kam prezident pozval 14. července 2026 šedesátku mladých politiků a političek všech parlamentních stran a hnutí.
Skupinka mladých lidí si dělá selfie s prezidentem Petrem Pavlem na zámku v Lánech, kam prezident pozval 14. července 2026 šedesátku mladých politiků a političek všech parlamentních stran a hnutí.

Babiš je proti, Pavel pro. Volební právo pro mladé lidi opět dělí vládu a Hrad

Je to návrh, který by v Česku znamenal přelom. Poprvé v historii by mladí lidé od 16 let mohli ve volbách rozhodovat o tom, kdo povede obec či město, ve kterém žijí. Hodně politiků by návrh podpořilo, ale naráží u premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho koalice. Návrh má ale i vlivného zastánce: prezidenta Petra Pavla.

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