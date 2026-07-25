KVÍZ: „Ten most se roztáh o sedmnáct metrů?“ Znáte ikonické hlášky z českých filmů?

Smějeme se u nich, citujeme je a zkoušíme, zda je ostatní také znají. Česká kinematografie čítá řadu legendárních hlášek, které se divákům jen tak neomrzí. Vyzkoušejte náš velký prázdninový kvíz a otestujte si, zda je máte v malíku.
Co má společného habsburský dvůr s vězením? Ovocný knedlík. Tohle jste o něm nevěděli
Zbožňoval je arcivévoda a Jan Neruda v nich viděl svůj životní ideál, ale na talíři je mívali i obyčejní lidé v nejposlednější vsi. Ačkoliv ovocné knedlíky nejsou žádná novinka, ty kynuté se dělají teprve krátce. Víte, proč byly kdysi tak velké, že se na kusy krájely hned po vyndání z hrnce, a co mají společného s nóbl větrníčky?
Soupeřka hraje nesmysl, nechápe Valentová. V Praze už ji zase dohnaly slzy
Historie se opakovala. Zase pavouk pražského turnaje WTA svedl proti sobě dvě české tenistky Marii Bouzkovou a Terezu Valentovou. Po roce si to ale rozdaly na jiném stadionu a tentokrát se s domácím podnikem rozloučila první jmenovaná. Valentová se ale k postupu do semifinále propracovala s hodně zaťatými zuby kvůli bolesti zad.
Víte o nejlepším mercedesu opravdu vše? Vyzkoušejte své znalosti v zábavném kvízu!
Ještě před dvaceti lety stával na každém rohu, potkat jej na silnici dnes už ale vyžaduje pořádný kus štěstí. Mercedes řady W123 spolehlivě zlikvidovala rez, šťastnější kousky pak našly svůj druhý domov v Africe. V Česku se letošnímu 50letému jubilantovi přezdívalo „piáno“ podle tvaru zadního čela. Mnoho věcí je na něm fascinujících, některé jsou naopak spíše překvapivé. Pojďme si je připomenout.
Babiš je proti, Pavel pro. Volební právo pro mladé lidi opět dělí vládu a Hrad
Je to návrh, který by v Česku znamenal přelom. Poprvé v historii by mladí lidé od 16 let mohli ve volbách rozhodovat o tom, kdo povede obec či město, ve kterém žijí. Hodně politiků by návrh podpořilo, ale naráží u premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho koalice. Návrh má ale i vlivného zastánce: prezidenta Petra Pavla.