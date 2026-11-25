Svět alchymistů, kouzel a časových smyček z magické říše Oberonu je zpět. Během listopadu odstartovala druhá vlna natáčení. V závěrečném dílu pohádkové trilogie s názvem Princ zakletý v čase je Marek Lambora jako král Jan ochoten riskovat vše pro záchranu své dcery. Do kin film zamíří v únoru 2028.
Do Prince zakletého v čase se vracejí Eliška Křenková jako Amélie, Natália Germáni v roli královny Elleny, Roman Zach coby velmistr Archivald a Jan Révai jako král Robert VIII. Chybět nebudou ani alchymisté Lora a Mertur v podání Sáry Korbelové a Cyrila Dobrého, alchymistka Ariana, kterou hraje Magdalena Müller, či čarodějnice Murien Simony Háby Zmrzlé. Bellu ztvárňuje Zuna Valihora a jejím únoscem Turakem je Tomáš Novotný.
Závěr fantasy trilogie režisérů Petra Kubíka a Lukáše Daniela Paříka propojí dobrodružství s příběhem otce, který dokáže vládnout dvěma královstvím, ale na vlastní rodinu mu nezbývá čas. To se však začne měnit…
V pražských Emauzích, Velké Chuchli i v jeskyni
Druhá vlna natáčení začala 12. listopadu v nově postavené fantasy vesnici v pražské Velké Chuchli. Vesnice zde zůstane stát jak pro ostatní filmaře, tak i pro fanoušky, kteří se mohou těšit i na živé akce ze světa Princezny zakleté v čase.
V následujících týdnech zamíří štáb v Praze do Emauz a Hlubočep, i do Západočeského kraje na zámek Horšovský Týn a jeskyně Nevřeň. Historické prostory i filmové dekorace tak rozšíří podobu Oberonu o další místa. Vedle kaskadérských soubojů čekají na herce scény, ve kterých jejich postavy čelí nečekaným důsledkům Janových cest časem.
Lamborův Jan už dávno není princem, který se vydává zachránit zakletou princeznu. S Ellenou vychovává malou Bellu. Jenže vladařské povinnosti mají v jeho životě stále přednost. Teprve únos dcery obrátí jeho svět vzhůru nohama. Když pátrání nikam nevede, rozhodne se získat chronometr věčnosti a vrátit se do minulosti. Doufá, že stačí napravit jediný okamžik. Jenže s každým dalším pokusem se mění mnohem víc, než zamýšlel.
Fanoušci mohou být u poslední kapitoly
Svět Oberonu od začátku roste také díky příznivcům, kteří jeho příběhy sledují a podporují. Zapojit se do vzniku dalšího dobrodružství jim umožní právě probíhající crowdfundingová kampaň na Startovači, kde na ně čekají také exkluzivní odměny včetně návštěvy natáčení či možnosti objevit se ve filmu.
„U druhé Princezny i u obou našich knih nám fanoušci ukázali, že chtějí být u toho, když Oberon vzniká. Někdo si vybral knihu, jiný dorazil na premiéru nebo se za námi přijel podívat na natáčení. Právě tahle setkání nám připomínají, pro koho filmy děláme. Nyní navíc nabízíme i živé akce přímo z naší nově postavené vesničky. Právě teď uzavíráme příběh, který s námi řada diváků sleduje už od prvního dílu, a rádi bychom je k jeho poslední kapitole znovu přizvali. Jejich podpora nám pomáhá uskutečnit věci, které by jinak zůstaly jen ve scénáři,“ říká režisér, scenárista a producent Petr Kubík.
Princ zakletý v čase navazuje na snímky Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022) a uzavře jejich společný příběh. Na fanoušky rovněž čekají i postavy z čtyřdílného seriálu Zrození alchymistky (2025).
Newslettery
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Na jeden z Kanárských ostrovů připlulo za den rekordních 2100 migrantů
Na jeden z Kanárských ostrovů v úterý dorazilo na 2100 migrantů, což je nejvíce za den od začátku vedení těchto údajů, informovala místní média. Dosud nejvíc migrantů za den - 1580 - tam doplulo z Afriky letos 14. listopadu; předchozí nejvyšší denní počet byl 1461 z listopadu 2020.
Pátý titul se Slavií a zase do ciziny? Mladej má píli, těší Zimu staršího
Fotbalisté Slavie mají od 18.45 další šanci připsat si první vítězství v bohatýrské Lize mistrů. Proti španělskému Villarrealu budou spoléhat i na Davida Zimu, nyní asi nejlepšího stopera v Česku. Dozrál, říká jeho táta, hokejový šampion.
Chorvatsko pobouřila smrt pacienta psychiatrické léčebny, měl stopy po týrání
Smrt pacienta psychiatrické léčebny otřásla Chorvatskem a vyvolala debatu o problémech ve zdravotnictví. Prokuratura vyšetřuje podezření, že se muž udusil poté, co mu ošetřovatelé přitiskli na obličej polštář. Policie dříve zadržela osm zaměstnanců kliniky, informovala dnes agentura DPA.
Předsedou Rady Českého rozhlasu byl znovu zvolený Ondřej Matouš
Novým předsedou Rady Českého rozhlasu (ČRo) byl na další dva roky znovu zvolen ředitel Výstaviště Lysá nad Labem Ondřej Matouš. Funkci již vykonával od roku 2023 až do konce svého předchozího mandátu v radě v letošním roce.
Tejc neuspěl s žalobou na soudkyni, která svěřila Viktorku rodičům. Otec ji pak zavraždil
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) neuspěl s žalobou na benešovskou soudkyni Sandru Kimmelovou, které vyčítal nedbalé rozhodování při svěření později usmrcené tříleté Viktorky do péče rodičů. Soudkyně se zastal kárný senát. Podle něj provedla řadu důkazů a respektovala všechny zásady.