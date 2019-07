Dokument oscarového tvůrce zachycuje fotbalistu Maradonu jako padoucha i hrdinu

Zrnitý obraz, dvě auta se ženou ulicemi. Skoro jako z gangsterky. Jenže tímto záběrem nezačíná mafiánský film, ale dokumentární portrét fotbalisty, jehož životní i sportovní příběh dodnes vyvolává emoce.

Snímkem Diego Maradona, který právě promítají česká kina, oscarový režisér Asif Kapadia uzavírá svou trilogii portrétů slavných. Poprvé točí o člověku, který je stále mezi námi.

Po snímcích Senna a Amy, které o osudech závodníka formule 1 Ayrtona Senny a zpěvačky Amy Winehouse vyprávěly především pomocí archivů a stylizace do různých filmových žánrů, se Kapadia původně nechtěl vydat stejnou cestou.

S Maradonou se snažil sejít, toužil spolupracovat přímo s bývalou fotbalovou hvězdou a dostat z ní, co dosud nikomu neřekla. Ani filmaři Emiru Kusturicovi, který o fotbalistovi v roce 2008 natočil podivný snímek nazvaný Maradona režie Kusturica, kde ze sportovce nedostal nic než jeho zvláštní politické názory.

Po neúspěšné pětidenní snaze sejít se s Maradonou v jeho luxusním dubajském bytě, která vyústila v pětiminutový a bezobsažný rozhovor, se režisér Kapadia potkal s jeho bývalým fitness trenérem z barcelonského fotbalového klubu Fernandem Segnorinim a zjišťoval, jak k fotbalistovi najít cestu. "Mějte na vědomí, že budete v blízkosti největšího lháře světa," poznamenal tehdy Signorini.

A tak se Kapadia nakonec rozhodl opět pátrat především v archivech a točit o Maradonovi v dobách jeho největší slávy - kdy zároveň budil největší kontroverze. Ať už svým gólem rukou či kontakty s neapolskou mafií.

Není tedy divu, že po sportovně a hudebně stylizovaných snímcích o Sennovi a Amy Winehouse se režisérovou hlavní inspirací nyní stala gangsterka. Tedy žánr vyprávějící obvykle o vzestupu a pádu hrdiny či spíše antihrdiny překračujícího hranu zákona či morálky.

Kapadia chce rozbít hvězdnou masku jménem Maradona a pod ní najít onoho nesmělého chlapce Diega z chudinské čtvrti Villa Fiorito na předměstí Buenos Aires. Hocha, jehož jedinou cestou z chudoby byl kopací míč.

Dokument o Maradonovi natočil Asif Kapadia. | Video: Aerofilms | 02:11

Tak jako v mnoha filmových gangsterkách vzniká poněkud romantizovaný portrét muže, který sice byl lhář, mizera i proutník, ale také hrdina a šampion, jenž během působení v neapolském fotbalovém klubu upadl do spárů místní mafie. Je to portrét možná až příliš lichotivý, přesto fascinující.

Jeho jádrem je právě Maradonovo angažmá v dosud průměrném klubu, který nikdy nevyhrál italskou nejvyšší ligu a sídlí v jednom z nejchudších italských měst. Camorra, tedy místní mafie, v něm ovládala úplně vše.

Režiséra Kapadiu fascinují příběhy nevinných lidí, kteří vynikali ve svých oborech a právě kvůli tomu přišli o svou nevinnost. Stejně začínal už Senna - jako vyprávěnka o chudém čistém chlapci, který prostě chtěl závodit.

Jenže svět formule 1 byl především byznys a hra velkých hráčů. Maradona se v Neapoli také stal součástí velkého soukolí. A nešlo v něm jen o byznys, ale hlavně o Camorru, která nabídla, že se o postará o všechny fotbalistovy problémy. Byla to nabídka, která se nedá odmítnout.

Snímek začíná klopýtavými začátky malého, technického hráče, který se musel adaptovat na místní rychlý a agresivní fotbal. A pokračuje až ke zbožštění muže, který dal Neapoli první ligový titul a ke kterému se místní modlili s podobnou vervou jako k nejvyššímu.

Stejně intenzivně ale režisér Kapadia vyobrazuje i to, jak se láska překlopila v nenávist. Z různých důvodů - kvůli drogovým a jiným excesům, kvůli tomu, že na neapolském stadionu nastoupil během mistrovství světa za Argentinu coby kapitán národního týmu.

Asif Kapadia se víc než na přesné zachycení událostí soustřeďuje na vykreslení pravdivých emocí. Stejně vášnivě jako Maradonu lid miloval, ho - za přispění bulváru, jeho drogových i mimomanželských excesů a dalších příčin - i nenáviděl.

Ten známý gól rukou z mistrovství světa v roce 1986 byl jen drobnou částečkou v mozaice, neboť se stále dal přejít slovy, která ve filmu zazní z úst jednoho fotbalového experta: "Trocha podvádění a velká porce geniality."

Archivní obraz dodává všemu potřebnou patinu a divák sleduje Maradonu nejen jako viníka, ale též coby oběť. Třeba jako muže, který v době, kdy ho obyvatelé Neapole proklínali, žádal o přestup. Ale vedení toužilo udržet si jeho dovednosti co nejdéle.

Kapadia nakonec toho nesmělého chlapce Diega nejspíš nenašel. A kdo ví, jestli pod slupkou "největšího lháře na světě" Maradony ještě dnes někde zůstává ukryt.

Diego Maradona Režie: Asif Kapadia

Aerofilms, česká distribuční premiéra 18. července

Vznikl tak především strhující průřez mnoha tématy fotbalistova života, v němž některé hrany zůstávají obroušené a kde nakonec nejde ani tak o Maradonu, ale hlavně o pochopení toho, co na něm svět tak fascinovalo.

Snímek Diego Maradona zapadá do současného trendu archivních dokumentů, které ze starých dobových materiálů skládají poutavé audiovizuální zážitky a stylem vyprávění trochu boří hranice mezi dokumentární a hranou tvorbou.

Podobně jako nedávný dokument Apollo 11 - pojednávající o přistání amerických astronautů na Měsíci - i Diego Maradona je především velkolepý příběh. Nejspíš opomíjí některé vrstvy reality. Ale do jiných proniká s takovou intenzitou, že na to, co chybí, divák snadno zapomene.