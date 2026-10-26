„Neustále se mi zdálo, že nastupuji do vězení,“ říká herec Tadeáš Moravec

Devětadvacetiletý herec je v českých filmech a seriálech k vidění čím dál častěji. V současnosti se objevuje na obrazovkách jako člen rodiny náboženských fanatiků v krimi sérii Hec nebo jako vězeň David Broulík v seriálu Oddíl B. Tadeáš Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví nejen o svých postavách, ale také o zkušenosti z natáčení ve vězení, o vlastní hudební tvorbě i o touze létat.
Po studiích herectví v Anglii se jeho první výraznější rolí stal student adiktologie v seriálu Adikts. Na ni Tadeáš Moravec navázal postavou československého stíhacího pilota Josefa Františka v dokudramatu Osamělý vlk, který měl premiéru letos v srpnu. V menších úlohách se objevil v dobrodružném filmu Poklad nebo v seriálu Studna. „Moje role jsou do určité míry outsideři, kteří ale mají schopnost nebo vůli jít do boje i ve chvíli, kdy vědí, že mohou prohrát,“ říká mimo jiné v rozhovoru.
Když se podíváte na své role – koktající student adiktologie, letec RAF, vrah v seriálu Táta, syn z rodiny věřících fanatiků či vězeň – nenapadá vás, že by bylo hezké zahrát si taky někdy postavu, která se má prostě jenom dobře?
Nedávno jsem nad tím taky přemýšlel. V létě jsme natočili minisérii Zmizení Sáry Lindertové s Matějem Chlupáčkem, ve kterém je moje postava celkem klidná a pozitivní. Z posledních rolí byla rozhodně nejklidnější. Je ale pravda, že i v nadcházejících projektech mě čekají trochu vyhrocené postavy.
Váš David Broulík, kterého hrajete v seriálu Oddíl B, se dostane za mříže, i když ne vlastní vinou. Seriál se částečně natáčel ve skutečné funkční věznici Nové sedlo u Žatce. Jak vypadá takový běžný natáčecí den ve vězení?
Je to samozřejmě organizačně náročné, protože jsme natáčením zasahovali do provozu. Točili jsme tam, kde vězni zrovna nemuseli být. Zhruba polovina seriálu pak vznikala ve staré továrně kousek od Chomutova. Ze začátku na nás dopadlo spoustu nepříjemných vjemů, na které jsme si ale při natáčení hodně rychle zvykli. Nechci říkat, jaké by to asi bylo být tam ve výkonu trestu, ale myslím, že člověk je adaptabilní tvor a rychle se mění.
Neměl jste při natáčení strach?
Spíš než strach jsem cítil, jak je to prostředí tísnivé… Někdo zmínil, že pokud by se všichni vězni rozhodli, tak by dozorce mohli přepadnout. Mě to ale nenapadlo, myslím, že by k tomu neměli důvod. Měl jsem ale jeden sen – i můj seriálový David mívá hodně snů – neustále se mi zdálo, že nastupuji do vězení, nebo že z něj utíkám.
Zdálo se vám, i za co jste byl do vězení poslán?
To si nepamatuju, ale v jednom snu jsem věděl, že jsem to, za co mě odsoudili, opravdu neudělal. Dostal jsem nabídku, že bych si trest odseděl v Irsku, tak nevím, co mi tím moje podvědomí chce říct. Pamatuju si hodně živě pocit toho, že mám nastoupit do vězení a nevím, jestli to zvládnu. Nebo že zvažuju útěk.
Mohl jste vjemy z takového snu použít i při natáčení?
Snažil jsem se postavu hrát tak, aby v prvních epizodách byla spíš stažená, dívala se kolem sebe a poznávala prostředí. Časem se potom uvolní, a třeba si víc vytáhne rukávy nebo rozepne knoflík na košili. Ať už doslova, nebo metaforicky.
Dá se z takové zkušenosti, i když ne reálné, odnést něco do běžného života?
Občas jsme natáčeli třeba pět dní za sebou. Když do vězení nastoupíte hned ráno, musíte odevzdat mobil a být den bez něj. To už vůbec neznáme. V jednu chvíli jsem dostal záchvat, že musím někde být, ale nemohl jsem to zjistit nebo zkontrolovat. Od někoho jsem si půjčil mobil a volal své agentce. Ta mi naštěstí řekla, že jsem na žádnou schůzku nezapomněl. Potom, co jsme z vězení odešli, jsem si uvědomil, že zase můžu jít sám po ulici a nikdo mě nekontroluje. Chvíli mi vydržel ten omamný pocit, jak je skvělý, že si můžu dělat, co chci.
Dostali jste se při natáčení i do interakce s vězni?
Jediná možnost komunikace nastávala, když jsme přecházeli přes dvůr, oni koukali skrze okna a občas křičeli, i když nesměli. Jinak ale byli slušní. Někteří komparzisti v téhle věznici seděli, občas se stalo, že někdo zavolal z okna: „Hej, Cyrile!“ a on na to odpověděl: „Ne, teď nemůžu, my s váma nesmíme mluvit.“
Zkušenost s vězením měli nejen komparzisté, ale i někteří herci. Koneckonců námět na seriál vznikl z historek Zdeňka Godly, který je vyprávěl při natáčení seriálu Most!. Jiní členové obsazení byli zase neherci. Jaká má taková práce specifika?
Od hereckého kolegy se můžete vždycky něco naučit, ať už je herec, nebo ne. Učit se můžete i z toho, že se na někoho, kdo hraje, jenom díváte. I když mě nějaký výkon nepřesvědčí, můžu přemýšlet nad tím, proč na mě nefunguje, a něco si z toho odnést pro vlastní práci. Měl jsem pocit, že od kluků – neherců se učím větší bezprostřednosti. Občas má člověk v hlavě až moc scénáře nebo toho, co všechno chce do své postavy dostat, jak by měla vypadat scéna… Učil jsem se tak víc reagovat na to, co zrovna přijde.
Nedávno jsem četla rozhovor s hercem Michalem Isteníkem, který mluvil o tom, že po uvedení seriálu Most! byl zavalen tak velkou pozorností, až mu to bylo nepříjemné. Z toho strach nemáte?
Ne. Spíš se bojím, že někteří diváci budou čekat, že jsme natočili Most 2. Přitom každý, kdo sleduje tvorbu Honzy Prušinovského (režiséra seriálu – pozn. red.), ví, že se snaží v každém svém projektu jít dál. Oddíl B se natáčel ve vězení, to je temné prostředí. Podobný je žánr obou seriálů, ale byl bych rád, kdyby vůči němu diváci zůstali otevření, nechali se překvapit a neočekávali něco, co už jednou viděli.
Jan Prušinovský o seriálu mluvil jako o dozrávání, akorát v trochu vychýlených kulisách...
S tím souhlasím. David je kluk, který je prvním dítětem odloženým v baby boxu a který vyrůstal v dětském domově. Snaží se přežít z toho, co se naučil. V seriálu se postupně naučí převzít zodpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. To je podle mě určitá forma dospělosti.
Další vaší rolí je syn z rodiny náboženských fanatiků v seriálu Hec. Je v ní taky obsažená určitá nesvoboda. Mohl jste z jedné figury převzít něco do druhé?
To asi úplně ne. Je ale pravda, že postavy, ve kterých se cítím dobře, mají nějaký společný jmenovatel. Neznamená to, že jsou stejné, ale jejich základní esence je podobná. Ty, které mi sednou, mají touhu po vnitřní svobodě, mají v sobě neklid. Spíš pozorují, nejsou extrovertní.
Souvisí to i s vámi jako s Tadeášem?
Asi jo. Mám v sobě melancholii a touhu jít za nekonečným cílem, za obzor. Moje role jsou často do nějaké míry outsideři, kteří ale mají schopnost nebo vůli jít do boje i ve chvíli, kdy vědí, že mohou prohrát.
V rozhovorech občas mluvíte o tom, že se věnujete hudbě a že vám to dává větší pocit svobody než herectví. Chystáte se vydat i desku?
Všude jsem říkal, že ji vydám do konce roku, teď to ale vypadá, že to možná bude až na začátku toho příštího. Jde o pět písniček, malé album. Napsal jsem to už před několika lety, když jsem byl v Anglii. Vzniklo z toho konceptuální album, všechny songy na sebe navazují, i hudebně. Jedna skladba začíná tam, kde skončila ta předchozí. Hudba mi dává jiný druh svobody, protože v ní mohu určovat směr celku. V herectví tvořím v rámci společné vize.
Chtěl byste se někdy z role herce přesunout do pozice režiséra, který určuje směr i ve filmu?
Určitě. Když jsem studoval herectví v Anglii, škola se prezentovala tak, že nechce vychovávat herce, ale tvůrce. V rámci studia jsme si tak mohli vyzkoušet i další disciplíny. Měl jsem možnost režírovat jedno představení, se kterým jsme jezdili na festivaly. Navštívili jsme i festival Encounter v Brně. Takže jsem z Prahy jel studovat do Londýna, abych mohl jet prezentovat naši hru do Brna. A to říkám s láskou k Brnu, protože ho mám spojené s krásnými vzpomínkami.
V hudbě navíc nemám takové ambice, abych se jí mohl živit. Ani herectví není profese, kterou si člověk vybere, pokud chce mít stabilní práci a peníze. Teď už to ale vypadá, že se mi daří v herecké profesi etablovat a ještě aspoň pár let bych herectvím peníze vydělávat mohl. U hudby a režie necítím tlak na to, že musím něco dokázat, a o to víc je to svobodnější.
Takže hudba je pro vás radost?
Je, ale možná ještě víc je to potřeba. Nejvíc toho vzniká z nějakého přetlaku. Když v sobě člověk má určitou formu energie, která nejde vybít fyzicky, sportem, ten mi jinak hodně pomáhá. Někdy mi pomůže o věcech mluvit, analyzovat je, jindy to zachrání právě ta tvorba.
Kdy takové napětí přichází?
Vzniká z existenciálních přetlaků. Když přemýšlím nad životem z větší šíře než jen o tom, co právě dělám nebo jak zaplatím nájem. Když si kladu hlubší otázky. Nebo ze vztahových peripetií, nejen těch romantických. Pokud chci něco měnit a posouvat, musím v sobě bádat. Z toho na mě občas může padnout taková „deka“, která už nejde popsat analyticky nebo slovy, ale jen pomocí obrazů, které pak převedu do slov a doplním hudbou. Jako bych komunikoval se svým nevědomím.
Vraťme se zpět k vaší herecké práci. Kvůli filmu Poklad jste se prý naučil potápět. Předpokládám, že kvůli filmu Osamělý vlk jste se nenaučil pilotovat letadlo…
Bohužel ne. Mohli jsme se ale proletět s reálným pilotem a během letu si na chvíli pod jeho dohledem vyzkoušet pilotování. Díky tomu jsme při natáčení reálných scén na zemi měli základní představu, jaké je to být ve vzduchu. Někdy bych si ale pilotní průkaz udělat chtěl. To je to, co mě na herectví hrozně baví, ta možnost učit se nové věci a poznávat nové světy. Někdy bych se chtěl proletět stíhačkou, tak doufám, že se mi to splní. Kdyby mi to někdo z čtenářů tohoto rozhovoru mohl zprostředkovat, byl bych moc rád (smích).
Josef František, letec RAF, kterého jste v dokudramatu Osamělý vlk ztvárnil, ale není dokonalý hrdina, který by nikdy neudělal chybu. Jak vnímáte vzory vy a měl jste, nebo máte, nějakého svého hrdinu?
Zrovna nedávno jsem mluvil s kamarádem o tom, jak vzorů ubývá, čím je člověk starší. V dětství to byli sportovci, chtěl jsem být fotbalistou. Předtím to byli hrdinové velkých eposů. Člověk ale až v dospělosti pochopí, že hrdinové neexistují. Existují lidé, kteří jsou inspirativní, ale nevnímám to už, jako když jsem byl dítě.
Hrdina je archetyp, ideál, ke kterému se upínáte, ale nikdy k němu nedojdete. Hrdina bez pádů ani není hrdina, musí projít proměnou, a z toho vznikne hrdinství. Potom začne člověk chápat, že to musí hledat v sobě. Míň hledat vzory a – jak už jsem o tom mluvil – víc převzít zodpovědnost za svoje chování a rozhodování.
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