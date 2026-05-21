Mají páni radši blondýnky? Česká televize připomene 100. výročí Marilyn Monroe

Hvězda stříbrného plátna, sex symbol 50. a 60. let minulého století i žena plná rozporů. Marilyn Monroe by letos 1. června oslavila 100 let a její příběh stále fascinuje celý svět: od nezapomenutelných filmových rolí až po tajemství, která obklopují její soukromý život i smrt.
„Nevadí mi žít v mužském světě, pokud v něm mohu být ženou,“ říkala Marilyn Monroe, jejíž filmy i osobní životní peripetie připomene Česká televize na programech ČT art a ČT2.
„Některé umělecké osobnosti to mají holt napsáno ve svém osudu. Aby se na ně mohlo vzpomínat jako na ty, kdo žijí naplno, neumějí zestárnout, a přitom vstoupí mezi legendy, musí se jejich život uzavřít poměrně brzo. Život Marilyn Monroe skončil ve 36 letech, a přece existuje nespočet důvodů, proč si ho dnes připomínat. Nejde jen o tu nedožitou stovku, ale také o to, kým byla a čím vším ho naplnila. Její role, její soukromí, její kontroverznost i to, jaké emoce vzbuzovala a dodnes vzbuzuje, se k mé radosti objeví ve vysílání České televize víc než velkoryse,“ říká výkonný ředitel ČT art a šéfdramaturg centra kulturní tvorby Tomáš Motl.
Prvním filmem, který Česká televize uvede k nedožitému výročí herečky, bude v neděli 31. května americký romantický western Řeka bez návratu (ČT2, 20:00), kde si zahrála po boku Roberta Mitchuma. Francouzský dokument Poslední tajemství Marilyn Monroe (ČT2, 23:30) přinese portrét ženy, které svět ležel u nohou, ale ona toužila po jediném: dozvědět se, kdo byl jejím otcem.
V pondělí 1. června diváci uvidí známou komedii Páni mají radši blondýnky (ČT art, 20:15) a následovat bude americká komedie Slaměný vdovec (ČT art, 22:10), ve které se Monroe představí jako pokušitelka starších pánů.
Ve středu 3. června odhalí dokument S láskou Marilyn (ČT art, 22:00) skrytou stránku hereččiny osobnosti. Tvůrci snímku z roku 2012 diváky seznamuji s nově nalezenými deníky, dopisy i básněmi slavné ikony. Ve filmu vystupují také hollywoodské hvězdy jako Uma Thurmanová, Oliver Platt, Zoe Saldañaová, Ben Foster nebo Lindsay Lohanová.
Poslední dokončený film Marilyn Monroe s názvem Mustangové (ČT art, 20:15), podle scénáře jejího tehdejšího manžela Arthura Millera, Česká televize odvysílá ve čtvrtek 4. června. Život oslnivé star pak připomene dokument z cyklu Hvězdy stříbrného plátna: Marilyn Monroe (ČT art, 22:20).
V neděli 7. června ve 20:20 uvede program ČT art muzikál Pojď, budeme se milovat. Marilyn Monroe si v něm zahrála a zazpívala po boku Yvese Montanda. Francouzský dokument Marilyn Monroe na cestě k hvězdné slávě (ČT art, 22:15) pak ukáže to, jak se rodačka z Los Angeles dostala mezi celebrity.
