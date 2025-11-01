Madrid podpoří nový film Woodyho Allena. Musí ale obsahovat název města

Regionální úřady investují do projektu 1,5 milionu eur (36,5 milionu Kč), mají ale i další podmínku; že film bude mít premiéru na mezinárodním filmovém festivalu.
Regionální vláda v Madridu doufá, že další projekt 89letého filmaře by mohl pro španělskou metropoli znamenat totéž, co film Prázdniny v Římě pro turistický ruch v italském hlavním městě na počátku 50. let. Nebo že zopakuje nárůst návštěvníků New Yorku a francouzské metropole, který následoval po uvedení seriálů Sex ve městě a Emily v Paříži.
Allenovy poslední dva filmy vznikly s finanční podporou evropských zemí. Snímek Rifkinův festival byl natočen v severošpanělském městě San Sebastián a uveden do kin v roce 2020. Poslední snímek Zásah štěstím byl natočen v Paříži a premiéru měl v roce 2023.
Americký režisér, který nedávno vydal svůj debutový román, by znovu rád natočil film v New Yorku, pokud by se našel producent ochotný poskytnout peníze. Allen má potíže se získáním velkého financování pro své filmy poté, co se v roce 2014 znovu objevilo obvinění, že v roce 1992 sexuálně zneužíval svou dceru Dylan Farrowovou. Režisér však podobná obvinění odmítá a nebyl v této souvislosti pravomocně odsouzen.
Regionální vláda v Madridu zjevně věří, že investice do jména a odkazu režiséra přinese městu značné výnosy, píše The Guardian. "Woody Allen je jedním z nejvšestrannějších současných umělců v oblasti kinematografie a vytvořil jeden z nejoriginálnějších a nejuznávanějších stylů filmové tvorby," uvedla madridská vláda v prohlášení.
Dřívější Allenův snímek Vicky Cristina Barcelona (2008) rovněž obdržel finanční podporu ve výši 1,5 milionu eur od barcelonské městské rady a katalánské regionální vlády. Španělská herečka Penélope Cruzová díky tomuto filmu získala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli.