Madrid podpoří nový film Woodyho Allena. Musí ale obsahovat název města

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Regionální vláda v Madridu bude spolufinancovat nový film amerického režiséra Woodyho Allena, klade si ale podmínku, že v názvu snímku zazní slovo Madrid a musí být patrné, že se natáčelo ve španělském hlavním městě. Informovaly o tom španělský deník El País a britský The Guardian.
Režisér Woody Allen na benátském filmovém festivalu v roce 2023.
Režisér Woody Allen na benátském filmovém festivalu v roce 2023. | Foto: Reuters

Regionální úřady investují do projektu 1,5 milionu eur (36,5 milionu Kč), mají ale i další podmínku; že film bude mít premiéru na mezinárodním filmovém festivalu.

Regionální vláda v Madridu doufá, že další projekt 89letého filmaře by mohl pro španělskou metropoli znamenat totéž, co film Prázdniny v Římě pro turistický ruch v italském hlavním městě na počátku 50. let. Nebo že zopakuje nárůst návštěvníků New Yorku a francouzské metropole, který následoval po uvedení seriálů Sex ve městě a Emily v Paříži.

Allenovy poslední dva filmy vznikly s finanční podporou evropských zemí. Snímek Rifkinův festival byl natočen v severošpanělském městě San Sebastián a uveden do kin v roce 2020. Poslední snímek Zásah štěstím byl natočen v Paříži a premiéru měl v roce 2023.

Americký režisér, který nedávno vydal svůj debutový román, by znovu rád natočil film v New Yorku, pokud by se našel producent ochotný poskytnout peníze. Allen má potíže se získáním velkého financování pro své filmy poté, co se v roce 2014 znovu objevilo obvinění, že v roce 1992 sexuálně zneužíval svou dceru Dylan Farrowovou. Režisér však podobná obvinění odmítá a nebyl v této souvislosti pravomocně odsouzen.

