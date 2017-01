Princeznu Leiu neoživí digitální efekty. Osmá epizoda bude pro Carrie Fisherovou poslední

před 29 minutami

Lucasfilm, stojící za ságou Star Wars, popřel spekulace, že by mohla být zesnulá Carrie Fisherová digitálně oživena pro další díly. Herečka, která zemřela v prosinci minulého roku, hraje v Hvězdných válkách princeznu Leiu. Před svou smrtí stihla dotočit osmou epizodu, která dorazí do kin na konci roku. Očekávalo se také, že si zahraje i v deváté epizodě, k níž vzniká scénář, píše server BBC. Lucasfilm však vyloučil, že by se v dalším díle objevila, a dodal, že je ztráta herečky stále bolí a že Carrie Fisherová je, byla a bude vždy součástí rodiny Lucasfilm. Den po smrti herečky zemřela i její matka Debbie Reynoldsová. Obřad se konal minulý týden, uzavírá BBC.

autor: mad