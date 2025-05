Loučení s Jiřím Bartoškou. V Rudolfinu vznikla replika jeho kanceláře

V pražském Rudolfinu v úterý dopoledne začalo veřejné rozloučení s hercem a prezidentem karlovarského filmového festivalu Jiřím Bartoškou. Lidé mohou přicházet do Dvořákovy síně až do 17 hodin. Bartoška, jedna z nejvýraznějších a nejcharismatičtějších osobnosti českého filmu a divadla, zemřel 8. května. Bylo mu 78 let.

Na pódiu vzniklo pietní místo v podobě repliky Bartoškovy kanceláře s pracovním stolem s knihami, křeslem, věšákem, artefakty připomínajícími karlovarský festival a velkou Bartoškovou fotografií. Místo je obklopeno desítkami věnců a kytic od rodiny, kolegů, přátel i nejvyšších ústavních činitelů. Další květiny tam nosí desítky lidí, kteří po 10 hodině dorazili do Rudolfina. Od chvíle, kdy se budova otevřela pro veřejnost, stojí ve frontě od vchodu k pietnímu místu, okolo něhož pomalu procházejí. V předsálí mohou podepsat kondolenční knihy nebo na oblíbeného herce zavzpomínat u velkoplošných obrazovek, na které se promítají fotografie z jeho rolí. Po skončení akce pro veřejnost se v Rudolfinu večer uskuteční setkání hercových přátel a spolupracovníků, dorazit mají stovky pozvaných hostů. Kdo se nedostane na dnešní veřejné rozloučení v Rudolfinu, může v pražském Divadle Kalich od středy do konce května podepsat kondolenční knihu. Bartoška hrál v Divadle Kalich inscenaci Moje hra od ledna 2012, poslední reprízu odehrál letos v lednu. Herec slavil úspěchy na divadelním jevišti, před filmovou či televizní kamerou. Jeho kolegové na něj vzpomínají jako na charakterního, inspirativního a charismatického člověka, který neztrácel nadhled a smysl pro humor ani v těžkých životních situacích. Související Prezidentem karlovarského festivalu zůstává in memoriam Jiří Bartoška V posledních letech Bartoška působil zejména jako prezident festivalu v Karlových Varech, z kterého spolu s někdejší uměleckou ředitelkou Evou Zaoralovou znovu vytvořil mezinárodně uznávanou filmovou přehlídku. Přípravy letošního ročníku, který se uskuteční od 4. do 12. července, pokračují podle plánu. Pozice prezidenta festivalu zůstane in memoriam Bartoškovi. Vedení festivalu převzal současný výkonný ředitel Kryštof Mucha.