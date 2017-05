Lisbeth Salanderovou ve filmu Dívka, která si hrála s ohněm ztvární představitelka Alžběty II.

před 1 minutou

Britská herečka Claire Foyová, která na sebe upozornila rolí Alžběty II. v seriálu The Crown, je kandidátkou na hlavní roli ve filmové adaptaci románu Dívka, která si hrála s ohněm spisovatele Stiega Larssona. Nejmenované zdroje to oznámily serveru Variety. Držitelka Zlatého glóbu by tak v roli hackerky Lisbeth Salanderové nahradila Rooney Maraovou, jež ji ztvárnila ve snímku Muži, kteří nenávidí ženy z roku 2011. Studio Sony nechtělo situaci komentovat. Zároveň se stále hledá náhrada za Daniela Craiga, jenž se v šest let starém filmu zhostil úlohy novináře Mikaela Blomkvista. Snímek režírovaný Fedem Alvarezem (Smrt ve tmě) má americkou premiéru 19. října 2018.

autor: mad

Pokračujte dál