Lidé se bojí do kin. Paramount odkládá pokračování Top Gun i Mission: Impossible

Americké studio Paramount Pictures kvůli koronaviru odložilo oba očekávané filmy s hercem Tomem Cruisem v hlavní roli. Top Gun: Maverick, který navazuje na první díl z roku 1986, začnou kina promítat v květnu 2022. Až do září 2022 si pak diváci počkají na nový díl Mission: Impossible 7. Uvedl to mluvčí nadnárodní společnosti ViacomCBS, která Paramount vlastní.

Pokračování Top Gunu už bylo kvůli pandemii odložené několikrát. Nakonec ho premiéra čeká 27. května 2022, kdy mělo být původně uvedeno sedmé pokračování řady Mission: Impossible. Tento snímek do kin vstoupí o čtvrt roku později, 30. září 2022.

Hlavní hvězda obou příběhů Tom Cruise se podílí i na produkci. Nový díl Mission: Impossible natočil Christopher McQuarrie, pokračování Top Gunu režíroval Joseph Kosinski.

Hollywoodské firmy se v těchto měsících pokoušejí odhadnout, kdy se do biografů naplno vrátí diváci. Naposledy plány narušilo šíření nakažlivější mutace koronaviru známé jako delta.

Americké řetězce kin AMC, Cineworld či Cinemark spoléhají na to, že právě filmy typu Top Gun nebo Mission: Impossible do sálů opět přilákají diváky. Doufají zároveň, že jiné velkorozpočtové tituly se budou držet plánu. To by měl bý případ nové bondovky Není čas zemřít, kterou už studio MGM posouvat nechce, a tak ji česká kina začnou hrát 30. září.

Jeff Bock z analytické společnosti Exhibitor Relations považuje odklad nového dílu Top Gunu za správný. "Paramount potřebuje, aby se z filmu stal světový hit," vysvětluje, že současné podmínky tomu ještě příliš nenahrávají.

Pro firmu je tak lepší nákladný snímek s rozpočtem přes 150 milionů dolarů odložit, přestože už běží reklamní kampaň a Paramount nedávno zájemcům promítl prvních 13 minut.

Top Gun: Maverick kina uvedou 27. května 2022. | Video: CinemArt

Právě kvůli vysokým nákladům na výrobu Paramount snímek neuvádí on-line, přestože provozuje vlastní videotéku Paramount Plus. Firma si vyhodnotila, že jen z projekcí na webu by si na sebe Top Gun nevydělal. Naopak nedávné sci-fi Válka zítřka prodal Paramount konkurenční společnosti Amazon, která ho streamovala.

Do konce roku kina čekají ještě velkorozpočtové filmy Venom 2: Carnage přichází, sci-fi Duna a Krotitelé duchů: Odkaz, muzikálová West Side Story od režiséra Stevena Spielberga, komiksoví Eternals a Spider-Man: Bez domova nebo krátce před Vánoci nový The Matrix: Resurrections.

Kina v USA a Kanadě letos zatím prodala vstupenky za 2,1 miliardy dolarů, kdežto v posledním předpandemickém roce 2019 to za stejné období bylo 7,7 miliardy dolarů.

Přestože třeba horor Tiché místo: Čast II už celosvětově utržil skoro 300 milionu dolarů, výsledky jsou celkově stále nízké, dříve silné trhy v Asii či Austrálii ochromila pandemie a návrat k číslům z roku 2019 lze čekat nejdříve příští rok, shrnuje agentura Bloomberg.

Z červencového průzkumu americké společnosti National Research Group vyplynulo, že 81 procent oslovených se v kině cítí bezpečně a nákazy koronavirem se neobává. V srpnu už tento názor vyslovilo jen 67 procent lidí.

Největší obavy z nakažení nemocí covid-19 v kinech cítí matky, což filmová studia vede k úvahám, zda je teď správný čas uvádět rodinné snímky, doplňuje deník New York Times.